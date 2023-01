Bästa spikarna

Brentford saknar skyttekungen

2. BRENTFORD–WEST HAM 2

Brentford ser inte ut att hinna få tillbaka sin skyttekung Toney efter skada. När spelschemat är så pass tajt är det troligt att vi får se Frank göra en hel del förändringar i startelvan och testa några av bänkspelarna i laget. West Ham har mer spets på bänken än Brentford.

Brighton imponerar efter tränarbytet

3. MIDDLESBROUGH–BRIGHTON 2

Brighton tycks ha träffat rätt med tränarbytet. Det är ett mer offensivt lag nu än under Potters tid som tränare. Det blir svårt för Middlesbrough att matcha Brightons offensiv. Gästerna har en större bredd i truppen – spik!

Fulhams grundnivå övertygar

4. HULL–FULHAM 2

För Hull handlar det om att klara kontraktet i The Championship. Ytterligare avancemang i cupen kommer bara att belasta truppen mer och med en redan skadedrabbad trupp kommer inte tränaren att vilja ta några risker. Fulham har övertygat med sitt grundspel.

Skrällvarningarna

Liverpool en favorit att fälla

1. LIVERPOOL–WOLVERHAMPTON 1X2

Wolves gjorde sin bästa match på länge när man fick med sig poäng från mötet mot Villa i veckan. Laget tycks ta steg framåt under Lopetegui. Liverpools spel har hackat, det saknas jämnhet. Ettan kommer att bli en av kupongens största favoriter. Vi försöker fälla favoriten!

Newcastle fokuserar på ligan

5. SHEFFIELD WEDNESDAY–NEWCASTLE 1X

För Newcastle ligger allt fokus på ligan för att försöka nå Champions League nästa säsong. Man har en del skador i truppen och kommer att rotera på flera positioner. För Sheffield är det här säsongens höjdpunkt.

Jämnare möte än strecken visar

13. LUTON–WIGAN 1X2

Luton är det bättre laget men det skiljer inte så mycket som streckningen föreslår. Lagen spelar i samma division och Luton har visat svaghet när man ska föra spelet. All press ligger på hemmalaget att avancera. Wigan skrällde i ligan när lagen möttes på Lutons hemmaplan i september.

1. Liverpool–Wolverhampton 1

B-betonat Liverpool. Liverpool har sett bleka ut i sina två senaste matcher i ligan. Det blev förlust mot Brentford men mot Leicester lyckades man få med sig tre poäng. I cupen har Klopp valt att rotera och testa nya unga förmågor tidigare år och vi kan nog förvänta oss något liknande till helgen. Räkna inte bort Wolves på kupongen!

2. Brentford–West Ham 2

Tröttkört Brentford. Brentford har varit väldigt starka på hemmaplan men man har inte den bredaste truppen. Efter urladdningen i veckan mot Liverpool kommer flera av spelarna att vara trötta både fysiskt och mentalt. West Ham har en bredare trupp och gjorde sin bästa match på länge när man fick med sig krysset mot Leeds senast.

3. Middlesbrough–Brighton 2

Två formstarka lag. Det är två formstarka lag som ställs mot varandra. Boro går in till mötet med tre raka segrar och har öst in mål i The Championship på slutet. Detsamma gäller för Brighton som verkligen fått igång offensiven under De Zerbi. Gästerna imponerande stort när man körde över Everton på bortaplan. Given bortafavorit!

4. Hull–Fulham 2

Skadedrabbat Hull City. Hull tog sin andra raka seger när man vann borta mot Wigan förra omgången. Man har dock en lång skadelista och cupen är ingen prioritering för Hull den här säsongen. Fulham har tre raka segrar i ligan och flera intressanta bänkspelare som förväntas få chansen. En spelare som Cairney förväntas starta.

5. Sheffield W–Newcastle 2

Hemmalaget underskattas. Det finns mycket positivt man kan säga om Newcastle just nu. Laget har hållit nollan i sex raka matcher. Förra omgången nollade man serieledarna Arsenal på bortaplan. Howe gör allting rätt för stunden. Sheffield har också starkt med duon Windass och Bannan som varit sensationellt bra. Risk för underskattning!

6. Blackpool–Nottingham 2

Ett Forest på uppgång. Vi har sett en stadig förbättring för Nottingham under hösten. Man vann rättvist borta mot Southampton i veckan och var ytterst nära att besegra Chelsea på hemmaplan omgången innan. Blackpool dras med skador och kämpar i botten av The Championship. Nottingham har en bred trupp som man ska kunna nyttja för cupspel. Tvåan är en tänkbar spik.

7. Bournemouth–Burnley 1

Allt fokus på ligan. Bournemouth har en dyster formrad men man har också haft ett väldigt svår spelschema på slutet. Spelmässigt är det en klar förbättring mot hur det var i starten av ligan. Burnley toppar The Championship och kommer att lägga allt fokus på att ta någon av direktplatserna. Bänken ser inte alls lika vass ut som startelvan. Ettan kan bli underskattad här.

8. Millwall–Sheffield United 1

Hemmastarkt Millwall. Millwall är obesegrade i sina fyra senaste matcher och har hållit nollan i tre raka. För Sheffield United blir det här deras tredje raka bortamatch på kort tid efter att man rest till Blackpool och Loftus Road. Prestationen var inte lika bra mot QPR och det är sannolikt att det beror på det hårda matchandet. Millwall är vanligtvis väldigt svårslagna på hemma, stark etta!

9. Fleetwood–QPR 2

Säsongens höjdpunkt. QPR har fått ett lyft med tränarbytet men man är fortfarande väldigt ojämna. Deras toppar håller hög Championship-nivå men när spelet inte fungerar kan det se rent utsagt uselt ut. För Fleetwood är det här säsongens höjdpunkt för både laget och fansen. QPR går in till mötet som favorit men är man inte påkopplade till hundra procent kommer det inte att räcka.

10. Ipswich–Rotherham 2

Spelvärd chansspik! Rotherham är visserligen drabbade av skador och har en svag formkurva i ryggen men man spelar en division ovanför Ipswich. När lagen möttes förra säsongen i League One vann Rotherham båda matcherna. Det är svårköpt att Ipswich ska stå i oddset 1,61 och vara streckade till över 60%. Det är två jämna lag och jag väljer att chansspika Rotherham till låga 20%.

11. Shrewsbury–Sunderland 2

Stark bortafavorit. Sunderland har gått starkt efter VM-uppehållet. Båda anfallarna Stewart och Simms har kommit tillbaka från skada vilket ge laget välbehövlig spets framåt. Diallo har varit deras bästa spelare med sitt att våga utmana och ta sig förbi ute på högerkanten. Shrewbury behöver överprestera för att kunna lösa ett avancemang. Matchen streckas från höger på raden.

12. Grimsby–Burton 1

Jämnt och ovisst. League Two-leaget Grimsby tar emot League One-laget Burton. Det kommer att bli en fysisk match där det första målet blir väldigt avgörande. Burton har en bättre trupp på pappret men hemmaplan väger tungt i den här typen av matcher. Det blir extra viktigt att hålla koll på streckningen när det är möte som känns helt jämnt på förhand. Ettan får utgångstipset här!

13. Luton–Wigan 1

Formstarkt Luton kan få problem. Luton tycks inte ha tagit någon större effekt av att tränaren Jones lämnade för Southampton. Laget kommer från tre raka segrar i ligan. Det är inte alltid vackert när Luton spelar, men väldigt effektivt. När formsvaga Wigan kommer på besök förväntas man styra spelet vilket varit en svaghet hos Luton.