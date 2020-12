WBA har skrällpotential – ett spelvärt miljondrag

ANNONS: SPELA EXPERTENS 96-RADERSSYSTEM

• • •

Lördagens kupong är utan tvekan konstruerad för att ge bra utdelning. Det är nämligen få klara favoriter där bara tre lag på kupongen står i under två gånger pengarna.

Som ”vanligt” är det tre matcher från Premier League och tio från skrällvänliga The Championship som ska analyseras.

Jag har plockat ut mina nycklar mot inte bara 13 rätt, utan de större pengarna.

■■ Match 3, mellan Newcastle och West Bromwich, är knappast en match som gör att man förväntar sig några stordåd från tv-soffan. Men ur ett Stryktips-perspektiv är den högintressant. Newcastle streckas nämligen upp i över 65%, vilket är alldeles för högt. Skatorna har varit corona-drabbat och inte kunnat spela på två veckors tid. En hel drös spelare är osäkra till spel och tränaren Bruce ser ut att få klara sig utan pjäser som Gayle, Hayden, Lascelles, Saint-Maximin, Fraser och Dúbravka.

WBA åkte på en snyting hemma mot Crystal Palace senast, men de stora siffrorna berodde främst på att Pereira drog på sig ett rött kort vid 1–1 i den 34:e minuten. Innan dess hade WBA tagit sig samman och bara släppt in två mål på tre matcher, trots att både Tottenham och Manchester United stått på andra sidan.

Nykomlingen ska ha mycket bättre poängchans än vad streckningen säger. Jag chansar bort den överstreckade ettan helt. X2.

■■ För att garantera sig själv chansen till bra utdelning vid 13 rätt är det viktigt att våga chansa bort en del favoriter. Många beklagar sig när de äntligen sätter 13 och det slutar med några tusenlappar i plånboken. Det bästa är att göra system som tar bort de värsta favoritraderna och undviker att få 13 när det betalas småpengar. Tänk långsiktigt och gå för storslam.

Med det i åtanke hittar vi ytterligare en övervärderad favorit i match 8. Det svenska folket lockas givetvis av Bristol Citys poängskörd och sjätteplacering, men spelmässigt ser det inget vidare ut. Tittar man på de underliggande siffrorna är detta ett halvdant mittenlag. Rotherham är visserligen formsvagt, men hemma på New York Stadium har de stått upp mot betydligt bättre lag än Bristol City senaste tiden. Vinst hemma mot Preston och en bra pinne mot ligatvåan Bournemouth, bland annat.

Tvåan till över 50% lockar inte alls. 1X är rätt väg att gå.

■■ Jag har hittat två spikar som lockar lite extra. Manchester-derbyt i match 1 är givetvis kupongens stora behållning och något att se fram emot. United åkte snöpligt ur Champions League i veckan, efter en svag insats mot Leipzig, och stämningen i truppen är inget vidare. Solskjaer har inte lyckat få någon kontinuitet i spelet och insatserna spretar något fruktansvärt. Här är det åter frågetecken för den offensiva duon Cavani och Martial.

Manchester City har haft en del problem med målskyttet, men känns helt klart på gång. Guardiola gnuggar händerna då han i stort sett har hela truppen till förfogande. Agüero klev in i CL i onsdags och målade. Det gör alternativen nära på oändliga och kan De Bruyne, som vilades i veckan, hitta formen igen innebär det ytterligare en dimension i spelet. Dessutom ser defensiven ruggigt stabil ut, City har knappt släppt till en målchans de senaste matcherna.

Tvåan streckas just nu runt 45%, vilket är minst tio procentenheter för lågt. Då är det en värdespik som heter duga.

■■ En annan värdespik, om än lite mer chansbetonad, hittas i The Championship och match 12. Preston har höjt sig en nivå på slutet och stått för säsongens kanske bästa insatser i vinsterna borta mot Bournemouth (3–2) och hemma mot Middlesbrough

(3–0). Det är inte heller någon hemlighet att laget trivs bra på bortaplan, där de har ligans bästa facit. Just nu ser Preston ut som ett lag för play off, utan tvekan.

Luton är inte riktigt där och kommer tillhöra den undre halvan. Inställningen är det inget fel på och på Kenilworth Road kommer det samlas poäng under säsongen, men för stunden råder det ändå klasskillnad.

Gästerna är befogade favoriter, men streckas som underdogs till 35%. Antagligen kommer den siffran stiga, men håller det sig runt 40% så nyper jag spiktvåan med god känsla.

■■ I övrigt. Middlesbrough har sett tungt ut på slutet, men streckas ändå upp till 60% i match 6. Millwall är ett kompetent lag som kommer stångas. Målsnålt och tight att vänta. Spikkrysset är ett spännande drag för små kuponger.

■■ Huddersfield visar bra form och har en härlig spelidé med stort bollinnehav. Möter kupongens största favorit i Bournemouth i match 10. Den som går för de stora pengarna måste bara gardera den väldigt högt streckade ettan.

• • •

ANNONS: SPELA EXPERTENS 432-RADERSSYSTEM

• • •

SKRÄLLEN

West Bromwich (match 3)

WBA är i stort poängbehov och möter Newcastle i helt rätt läge. Värdarna har varit hårt drabbade av Corona och det är ytterst oklart vilken elva Steve Bruce kan ställa upp med. Tvåan streckas alldeles för lågt sett till chanserna.

SPIKEN

Manchester City (match 1)

En av årets viktigaste matcher för City som har revansch att utkräva för förra årets derby-förluster i ligaspelet. Guardiola har ett utmärkt truppläge och ska ha bra chans mot ett ojämnt United. Spiktvåan lockar till låga 45%.

FAVORIT I FARA

Bristol City (match 8)

Bristol City har haft stolpe in i fler matcher och är inte värda den stora poängsamlingen. Spelmässigt imponerar Bristol inte och övervärderas rejält av det svenska folket här. Rotherham har stått upp bra mot flera topplag hemma och ska ha bra poängchans.