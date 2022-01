Watford kan svara för en stor cupskräll

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är FA-cupen för hela slanten på lördagens Stryktips. Då gäller det att hålla i hatten. Här handlar det inte bara om att parera skador och corona i trupperna utan också försöka hänga med på vilka klubbar som väljer att rotera och vila spelare för ligaspelet.

Den här lördagen är viktigare än någonsin att ha is i magen och lämna in kupongen sent. Det kan hända väldigt mycket timmen innan spelstopp när elvorna släpps. En spik som ser bra ut under lördag förmiddag kan se iskall ut klockan 15.45. Våga kill your darlings!

Hittills har inga rapporter kommit om att några matcher ska lottas. Vi hoppas innerligt att vi kan få njuta av samtliga 13 tillställningar denna lördag. FA-cupen, världens äldsta fotbollstävling, är nämligen en speciell händelse och en stor publikfest. Den brukar också alltid bjuda på ett par fräcka skrällar när högmotiverade klubbar längre ner i seriesystemet får chansen att fälla de stora drakarna.

Här är mina tidiga drag:

■■ Vi börjar med spikarna. Det finns flera större favoriter, men här väljer jag att ta upp två singlar som är lite mer anonyma och kan vara trevliga att ta till om högre utdelning jagas. Match 3 . Blackburn har skjutit som en raket genom tabellen den senaste tiden. Sedan storförlusten med 0–7 mot Fulham i början på november har Rovers spelat nio raka utan förlust (7-2-0). Mot Huddersfield senast såg laget dock trött ut i 0–0-matchen där inget av lagen skapade speciellt mycket. Det syntes att tränare Tony Mowbray har slitit hårt på sina nyckelspelare under en längre. När det nu vankas cupspel så är de således ett bra läge att rotera. Att behålla den fina placeringen i The Championship är trots allt prioriterat. Här skulle det exempelvis förvåna stort om skyttekung Ben Brereton (20 mål på 25 matcher) kommer till start.

Då ska ett bra Wigan inte underskattas, trots att de spelare en division under. Hemmalaget står för en riktigt fin säsong i League One där de har högst poängsnitt så här långt. Mycket talar för att de kliver upp ett steg till nästa säsong. Efter en längre vila på grund av corona så mjukstartade de med att utklassa Oldham med 6–0 i EFL Trophy i tisdags. Här lär Wigan ställa upp med en riktigt bra elva igen. Där kan exempelvis den gamla Manchester United-talangen Will Keane nämnas. Irländaren har stått för tio mål och fyra assist så här långt i ligan och går mot en av sina bättre säsonger i karriären. Det samma gäller 23-årige Callum Lang som öser in poäng och håller bra Championship-klass. Inför 25 000 fans på DW Stadium håller jag dagens högmotiverade Wigan högt.

Mot ett ej ordinarie Blackburn, som dessutom trivs bäst hemma, tycker jag de ska ha toppchans. Jag tror det kan bli spelvärde på ettan när det närmar sig spelstopp och tycker det är en fräck chansspik.

■■ Match 4 . En annan bra spik som jag hoppas inte sticker upp i procent hittas i Birminghams utkanter. West Bromwich är inne i en svacka och har inte lyckats vinna i The Championship på tre raka matcher. Efter underläge lyckades en pinne till sist bärgas hemma mot Cardiff senast, men matchen blev kostsam. Lagets bästa mittfältare Alex Mowatt och målvakten Sam Johnstone drog båda på sig röda kort. Det innebär att de är avstängda här och det är tunga avbräck. Det betyder att David Button kommer kliva in i målet. 32-åringen är minst sagt ringrostig då han bara stått två matcher de senaste två säsongerna.

Brighton har å sin sida börjat steppa upp igen. Sju poäng på de tre senaste, där en rättvis pinne borta mot Chelsea imponerade, gör att tabelläget ser bättre ut igen. Här kommer Bissouma inte delta, då han är iväg på de Afrikanska Mästerskapen med sitt Mali, men truppläget är helt okej och Potter har en hel del att välja på.

Gästerna ska vara klar favorit och håller sig tvåan runt 45%, streckas lägre i skrivande stund, så är gillar jag spiken.

■■ Match 2 . En av de mer spelvärda skrällarna på kupongen hittas här. Leicester har haft en jobbig skadesits en längre och nu har Brendan Rodgers dessutom fått släppa iväg Iheanacho, Ndidi, Amartey och Mendy till de Afrikanska Mästerskapen. Det innebär att totalt tio spelare är satta som ”ruled out”, där ibland Jamie Vardy, medan ytterligare ett par är tveksamma till spel.

Watford har haft det tufft i Premier League, men var nära poäng senast mot Tottenham. Ranieri har också ett tufft truppläge att ta hänsyn till, men inte lika jobbigt som motståndarna. Här lär den stilige gentlemannen få hemmapublikens uppskattning för sina gamla insatser för klubben. Kan Watford hålla ihop defensiven, vilket varit ett problem under säsongen, så finns det chans mot de stukade rävarna.

Ettan ser ut att bli ett av de mest överstreckade tecknen på kupongen och lär landa över 70% innan spelstopp. Då krutar jag på med alla tecken där X2 rensar friskt.

■■ Match 6 . Nedre mitten i The Championship tar emot toppskiktet av League One på

St. Andrew’s. Birmingham har sett tunga ut en längre tid. I årets första match kom ytterligare en torsk, 1–2 hemma mot QPR. ”Brums” är ett lag som kan hålla jämna steg med de flesta motstånd i enskilda matcher, med hjälp av sin defensiv, men har svårt att kliva ut som favorit och föra matcher. Här saknas dessutom försvarsgeneralen Marc Roberts som är skadad. Det gör att jag är väldigt sugen på att gå emot den för högt streckade hemmafavoriten.

Plymouth är nämligen ett av de bättre lagen i League One och ska absolut kunna ställa till problem. De visade i den förra omgången, när Rochdale besegrades på bortagräs, att de satsar på FA-cupen då i stort sett bästa elvan spelades då.

Spelvärdet ligger helt på X2 och det är första tecken att kryssa i.

SKRÄLLEN

Watford (match 2)

Två Premier League-lag med stora avbräck drabbar samman på King Power Stadium. Det gör att utgången blir mer oviss än vanligt. Leicester saknar en hel elva här, där exempelvis Vardy ser ut att vara out. Ettan överstreckas grovt och garderas tidigt.

SPIKEN

Newcastle (match 11)

Newcastle har en del avbräck men kan ställa en så pass bra elva på benen att de ska kunna köra över mediokra League One-laget Cambridge United. Skrällen är långsökt och jag spikar den troliga ettan som bank.

FAVORIT I FARA

Birmingham (match 6)

Birmingham har en tuff tid bakom sig och har svårt när de förväntas föra matcher. Det är fallet nu mot Plymouth. Gästerna går starkt i League One och ser ut att satsa på FA-cupen. Bra skrälläge.