Underskattat stjärnlag en mycket spelvärd spik

BÄSTA SPIKARNA

Målfarligt City vinner komfortabelt

1. SOUTHAMPTON–MANCHESTER CITY 2

Southampton fortsätter att ha enorma problem med målskyttet. Nu möter man ligans kanske bästa lag. City har hittat formen igen och öser in mål. Om City når upp i normal nivå i den här matchen vinner man med flera mål.

Det får bli en spik – trots allt...

4. ASTON VILLA–NOTTINGHAM 1

Man får bita i det sura äpplet här och inse att Villa kommer att bli överstreckat. Jag kan ändå inte komma ifrån hur uselt jag tycker att Nottingham sett ut spelmässigt. Samtidigt är Villa ett av ligans formstarkaste lag och radar upp segrar under Emery. Stark spiketta.

Underskattat PSG singlas till fin procent

13. NICE–PARIS SG 2

PSG har gått från att vara överskattat till att bli underskattat. Spelet har inte sett fantastiskt ut och man dras med en del skador men det finns fortfarande otroligt mycket kvalité i laget. Nice har knappt en spelare som hade tagit en ordinarie plats i Paris startelva. Spiktvåa!

SKRÄLLDRAGEN

Hemmafördelen ger bra skrällchans

5. BRENTFORD–NEWCASTLE 1X2

Brentford har bara förlorat en hemmamatch på hela säsongen i ligan. Deras defensiv håller hög klass och man spelade jämnt med både United och Brighton nyligen.

Mottas Bologna måttar in segern?

9. ATALANTA–BOLOGNA 1X2

Det har inte sprakat om Atalanta den här säsongen på det sättet vi vant oss vid att se senaste åren. Det ser mer uddlöst ut framåt och saknas kreativitet. Bologna har tagit kliv framåt under Thiago Motta. Bologna vann enkelt hemma mot Udinese förra omgången. Spelvärde i tvåan!

Desperat Espanyol kan överraska

12. ESPANYOL–ATHLETIC BILBAO 1X

Athletic är favorit hos oddsbolagen och för svenska folket men spelet har inte sett lika strålande ut som under hösten. Valverdes lag producerar inte målchanser i lika stor utsträckning. Dessutom kommer Athletic från en tuff cupmatch som gick till förlängning tidigare under veckan. Espanyol spelar för sin överlevnad i serietabellen.

• • •

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Southampton - Manchester City 2

Saints är segerlösa i sina fyra senaste matcher. När man skulle forcera mot West Ham förra omgången såg det återigen extremt uddlöst ut framåt. City har fått igång målskyttet på allvar sedan landslagsuppehållet. Detta trots att Haaland saknats med en skada. Superanfallaren kommer att testas sent inför matchen.

2. Tottenham - Brighton 1

Tottenham sparkade Conte inför matchen mot Everton men spelet mot Everton var näst intill identiskt med hur det sett ut innan. Det går långsamt framåt och är omständligt i uppbyggnadsfasen. Tottenham har spelare som ska kunna hota Brighton men man behöver höja sig om det ska räcka till seger. Richarlison är uppsatt som ett frågetecken hos Spurs.

3. Wolverhampton - Chelsea 2

Chelsea var närmast segern i matchen mot Liverpool men fick nöja sig med en poäng. Lampard ser ut att ta över som ny tränare fram till säsongens slut för Chelsea. Klubben valde att sparka Potter efter förlusten mot Villa i helgen. Wolves har mittfältaren Ruben Neves avstängd. Han är nyckelspelare på mittfältet för Wolves. Tvåan får utgångstipset på raden.

4. Aston Villa - Nottingham Forest 1

Aston Villa har varit ett av ligans bästa lag sedan Emery tog över. Laget har tre raka segrar inför helgens match mot bottenlaget Nottingham. Gästerna fortsätter att sjunka i tabellen. Nottingham har fått med sig mer poäng än vad man förtjänar sett till deras spel. Nottingham har flertalet spelare på skadelistan.

5. Brentford - Newcastle 1

Det är en tuff uppgift som väntar Newcastle. Gästerna har fått fart på spelet igen efter en svacka och radar nu upp segrar. Här ställs man mot hemmastarka Brentford som endast förlorat en ligamatch på hemmaplan den här säsongen. Brentford har imponerat defensivt mot både United och Brighton.

6. Fulham - West Ham 1

Fulham ska försöka att undvika sin femte raka förlust när West Ham kommer på besök till Craven Cottage. West Ham har inte heller övertygat spelmässigt och ska vara glada över att siffrorna stannade vid 1–5 senast mot Newcastle. Willian är tillbaka för Fulham men Mitrovic är fortsatt avstängd. För gästerna är den gänglige anfallaren Scamacca skadad. Sval etta.

7. Leicester - Bournemouth 1

Leicester sparkade nyligen tränaren Rodgers men fick ingen direkt effekt av det i matchen mot Villa. Försvarsspelet fortsätter att se ihåligt ut. Bournemouth gör det bra efter sina förutsättningar. Gästerna har ligans kanske sämsta trupp men spelmässigt står man upp bra i matcherna. Tielemans är skadad och missar mötet medan Dewsbury-Hall är avstängd.

8. Lazio - Juventus 2

Juventus har sett väldigt stabila ut under den andra halvan av säsongen. Trots att laget fått 16 poängs avdrag i ligan har man fortfarande chansen att nå Champions League. Lazio lider av skadan på skyttekungen Immobile. Han är tveksam till spel inför matchen. Juventus har mer spets och en stabilare defensiv att luta sig mot. Matchen streckas från höger.

9. Atalanta - Bologna 1

Atalanta kommer från två raka segrar men det har varit mot Empoli och Cremonese. Spelmässigt har det inte sett toppen ut och man har endast vunnit tre av sina nio senaste matcher. Bologna har varit en positiv överraskning den här säsongen med Motta som tränare. Gästerna är bolltrygga och taktiskt skickliga.

10. Torino - Roma 2

Det sprakar inte om Mourinhos Roma men man plockar poäng. Det skiljer endast fem poäng upp till tvåan Lazio i tabellen. Torino siktar mot spel i Europa och behöver plocka poäng. Hemmalaget har dock haft bekymmer med målskyttet. Roma kommer inte att bjuda på någonting och det blir en utmaning för hemmalaget att skapa målchanser. Roma-sidan rekas!

11. Real Madrid - Villarreal 1

Real stod för en enorm urladdning i veckan då man krossade Barcelona på bortaplan i El Clasico för att avancera till cupfinal. I ligan har inte Real lika mycket att spela för då Barcelona redan är tolv poäng före i tabellen med elva omgångar kvar. Villarreal har två raka segrar i ryggen och jagar spel i Champions League nästa säsong. Ettan känns långt ifrån given.

12. Espanyol - Athletic Bilbao 1

Espanyol befinner sig just nu under strecket och är i desperat behov av poäng. Det är framförallt på hemmaplan som poängen plockas och den här typen av match blir extra viktig. Athletics formkurva har pekat neråt under våren och man tvingades spela en krävande förlängning tidigare under veckan mot Osasuna.

13. Nice - Paris Saint-Germain 2

Efter två raka förluster mot Rennes och Lyon lever plötsligt ligan igen. PSG har sex poäng ner till tvåan Lens och trean Marseille. PSG har haft motivationsproblem sedan uttåget ur Champions League och dragits med en del skador. Trots det finns ändå otroligt mycket kvalité i truppen. Tvåan är en sund spik till runt 50%.