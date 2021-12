Underskattat Luton är spelvärda spiken

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Plötsligt händer det, som de säger. För andra veckan på raken så blev det en ensam vinnare på Stryktipset. Denna gång var det en kupong på 768 rader som kammade hem 15 miljoner. Det visar att det går att stångas med de stora andelssystemen även med en mindre insats.

Fyra Premier League-matcher och nio drabbningar från The Championship står på agendan denna lördag. Kupongen inleds med de två största favoriterna Liverpool ( match 1 ) och Manchester City ( match 2 ). Jag brukar ha svårt att spika av större favoriter på löpande band, men här tycker jag faktiskt att det är okej. Vi snackar om de två kanske bästa lagen i världen just nu. Och det är inte ens säkert att de blir överstreckade då folk brukar ha ”tecken över” i början på kupongen.

Det kan vara en bra idé att hålla nere variansen då raden i övrigt är svårtippad med bara en ytterligare favorit (Nottingham i match 12) som står i under två gånger pengarna.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 6 . Blackburn åkte i början på november på en riktig käftsmäll här hemma på Ewood Park när de förlorade med pinsamma 0–7 mot Fulham. Det verkar ha varit en käftsmäll som tog rätt för efter det har The Rovers höjt sig rejält. Tio poäng på de fyra senaste matcherna har fört upp klubben till play off-plats. Ben Brereton (16 mål på

20 matcher) fortsätter att måla och han lär vara en ryktenas man under det kommande transferfönstret. Frågan är om den nyblivne chilenske landslagsmannen blir kvar i The Championship efter det? De senaste resultaten gör dock att det svenska folket börjar bli enögda och streckar upp ettan alldeles för högt. I skrivande stund upp mot 65% när dryga 45% är mer korrekt. I den här jämna ligan med detta täta spelschema så ligger en sämre insats alltid runt hörnet, så när lag övervärderas gäller det att ta tillvara på läget.

Preston är dessutom en lurig motståndare. Vändningen borta mot Middlesbrough var kanske inte rättvis, men likväl imponerande. Senast hemma mot Fulham var poängen både rättvis och imponerande. Preston hade faktiskt högre xG än de serieledande suveränerna då. Glöm inte heller bortasegern mot ligatvåan Bournemouth för en månad sedan, där Preston återigen visade att de kan stå upp mot alla lag i ligan.

Den här matchen är betydligt mer öppen och oviss än vad strecken säger. X2 måste prioriteras till suveränt spelvärde.

■■ Match 11 . Med få lågprocentare på kupongen gäller det att ta alla chanser man kan få att plocka med de som finns. Birmingham är en sådan. Här väntar en väldigt tight och målsnål match mellan två lag som sätter defensiven först och släpper till få målchanser. Birmingham är ett av de lagen som släpper till allra minst bakåt i ligan. Både gästerna och Millwall har en tendens att alltid spela jämna matcher, vare sig de möter topp- eller bottenlag. De håller nästan alltid ihop spelet, men har inte kapaciteten att föra spelet i någon större utsträckning. Jag räknar med att den här matchen kommer att ticka 0–0 en bra stund och om den inte slutar kryss lär den avgöras på något slumpmål eller fast situation.

Tänker man sig den matchbilden, mellan två i grunden rätt så jämna lag, så känns det skevt att tvåan bara streckas i 18%. Inget ont om Millwall som oftast gör jobbet, men ska vi få till den perfekta slalombanan så måste några favoriter stryka på foten.

Jag chansar med X2 då Birmingham trots allt är favoriter att lösa minst en pinne i matchen, men ettan streckas över 50%.

■■ De säkraste spikarna hittas som sagt i Premier League. I The Championship går jag lite mer på värde och tar ställning när singeltecknen ska sättas ut: Match 7 . Ni får tycka att jag låter som en gammal skiva som upprepar mig, men jag ger mig inte med detta Luton. Med en dåres envishet hävdar jag att laget är mycket bättre än både tabellposition och de senaste resultaten. The Hatters har nu bara en poäng på de fyra senaste matcherna. Hemma mot Cardiff förra lördagen roterade tränare Jones på hela fem positioner jämfört med 0–0-matchen borta mot Nottingham. Det föll inte så väl ut och slutade i en tung förlust i en jämn match. Extra tungt för mig som hade 1X och fick 12 rätt. Det var dock första gången på länge som Luton inte var det bättre laget sett till den underliggande statistiken. Efter en veckas vila räknar jag nu med bästa möjliga lag på plan, för Lutons truppläge är nästan perfekt.

Blackpool har skött sig bra som nykomling. Det gnistrar inte om laget direkt, men man har en bra organisation och är svårslaget. Efter en bra start på säsongen känns det dock som det kommit en svacka. Fem raka matcher utan vinst och bara två gjorda mål framåt. Borta mot Birmingham senast (0–1) fick Blackpool bara iväg ett skott på mål. Just målskyttet är ett aber, här hemma på Bloomfield Road har värdarna bara målat sju gånger på tio matcher. Inga hemmafans i ligan har fått jubla färre gånger. Jag är trygg i min åsikt att Luton är det bättre laget här och de är också små favoriter till oddsen. Det svenska folket har dock vänt The Hatters ryggen och streckar tvärtom upp Blackpool som troliga vinnare.

Fint spelvärde på tvåan således som i skrivande stund kan fås runt 30%. Då är det en väldigt fin värdespik.

■■ Match 10 . Sedan Sheffields Uniteds gamla magiker Chris Wilder tog över Middlesbrough så har laget fått en spelmässig boost. Det har visserligen ”bara” blivit fyra poäng på de tre senaste, men i den underliggande statistiken har de varit klart bättre i alla matcher. Förra lördagen rekade jag Middlesbrough som en häftig värdespik till låg procent. Det var en chansning som gick hem då det blev en rättvis 2–1-seger borta mot Huddersfield. Här har Boro bra chans igen, denna gång på hemmaplan.

Swansea jobbar med ett högt bollinnehav i sina matcher, men det är inte alltid det omvandlas till målchanser. Svanarna agerar väldigt ojämnt. Jag tippade emot walesarna när de klev in som väldigt stora favoriter hemma mot Reading senast och även här gick det vägen då både Andy Carroll och Danny Drinkwater målade för Reading som vann med

3–2. Med en rätt uppoffrande spelidé är det tufft att hålla farten för Swansea i det täta matchandet som pågår innan jul.

Det svenska folket har dock en förkärlek för gästerna så jag tror inte att ettan kommer att sticka iväg i procent. Jag gillar således spiken till under 50%.

SKRÄLLEN

Preston (match 6)

Preston kommer från en bra insats hemma mot serieledande Fulham där de vann den underliggande statistiken. Har tagit tunga skalper på bortaplan under säsongen och streckas alldeles för lågt mot ett övervärderat Blackburn. Fin skrälltvåa!

SPIKEN

Manchester City (match 2)

Watford gjorde en bra match mot Chelsea, men i grunden är försvaret ett av de sämsta i ligan. Manchester City ser riktigt bra ut just nu och har förkrossande statistik mot Watford. Klasskillnad och bankspik.

DRAGET

Luton (match 7)

Luton har en tung period bakom sig, men sett till spelarmaterial och statistik så ska det inte vara någon fara på taket. Vinsterna lär komma snart. Varför inte redan nu mot ett Blackpool som tappat fart offensivt och inte vunnit på fem raka. Håller sig tvåan runt 30-35% är spelvärdet fint på tvåan!