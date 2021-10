ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

• • •

BÄSTA SPIKARNA

Chockförlust senast – nu blir det seger

2. Tottenham–Manchester United 2

United har Pogba avstängd men det behöver inte vara en nackdel för gästerna. Han är en humörspelare och när det är motgång är han inte alltid den bästa spelaren att ha i sitt lag. Med namn som Ronaldo, Fernandes, Sancho och Cavani ska United ändå vara klar favorit till segern.

Chelsea är minst en klass bättre

3. Newcastle–Chelsea 2

Det enda som talar emot Chelsea är att deras två förstaval på anfallspositionen saknas. Newcastle har sett horribelt ut medan Chelsea briljerat. Tvåan lär bli överstreckad men det är bara och bita i det sura äpplet för jag ser inte hur Chelsea ska kunna tappa poäng här.

Offensivt skickligt Coventry en spelvärd spik

9. Hull–Coventry 2

Med lag som Liverpool och Chelsea på kupongen kan det vara en idé att leta efter spikar till en procentsats under 50% för att undvika låg utdelning. Då är offensivt skickliga Coventry ett bra alternativ. Hull imponerar inte.

SKRÄLLDRAGEN

Har imponerat – men kan vara en favorit i fara

1. Liverpool–Brighton 1x2

Liverpool spelar helt fantastisk fotboll men det är också den första spiken som spelare kommer att sätta dit på raden utan att ens fundera. Brighton är otroligt skickligt taktiskt med geniet Graham Potter. Liverpool bör vinna men det är ingen given seger på förhand – gardera!

Vidöppet bottenmöte – tvåan ett givet streck

6. Bristol City–Barnsley 12

Barnsley har inte varit lika bra som under fjolåret men det är flera jämna matcher som inte gått deras väg. Det skiljer inte så mycket mellan lagen som streckningen föreslår. Att tvåan ska stå i 18% är helt enkelt för lågt. Om det stannar under 20% måste tvåan finnas med på raden.

Kan skrälla och ta tredje raka segern

13. Swansea–Peterborough 1X2

Peterborough spelar med pondus och är inte rädda för sin motståndare. Gästerna kommer att spela sitt spel, sen får det bära eller brista. Nu har man två raka segrar och kommer in till mötet med gott självförtroende. Värde!

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 1 728-raderssystem

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Liverpool–Brighton 1

Liverpool cementerade sin roll i toppstriden när man körde över United förra helgen. Det var en klinisk uppvisning i effektivitet. Det pratas om att Salah är världens bästa spelare just nu och efter förra matchen är det svårt att säga emot. Man får ändå respektera Brighton – ett lag som kan vinna på många olika sätt. Ta med alla tecken.

2. Tottenham–Manchester United 2

Det är en pressad Solskjaer som sägs ha fått tre matcher på sig för att behålla jobbet. Kvalitén finns i laget men man får inte ut det i spelet. Nu ställs man mot ett uddlöst Tottenham. United hoppas att Martial och Varane ska vara aktuella för spel igen efter skador. Tottenham har varit en besvikelse den här säsongen. Spelvärd spiktvåa på raden.

3. Newcastle–Chelsea 2

Newcastle fick med sig en poäng borta mot Palace men sett till matchen var det ett rån. Shelvey är tillbaka. Chelsea roterade i elvan i veckan när man slog ut Southampton på straffar i cupen. Både Lukaku och Werner är skadade för gästerna och missar mötet. Om Newcastle presterar på samma nivå som förra omgången kommer det inte att räcka.

4. Watford–Southampton 1

Sista halvtimmen mot Everton kan ha varit vändningen på Watfords säsong. Man gjorde fyra mål och glänste i varje del av spelet. Ranieri har kommit in som ny tränare och det ser ut som att laget fått ny energi som inte existerade tidigare. Kabasele och Etebo är skadade för hemmalaget. Dennis är avstängd efter det gula kortet senast. Tidig garderingsmatch på kupongen.

5. Burnley–Brentford 2

Burnley valde att ställa upp med ett starkt lag i cupen men det blev uttåg ändå, nu får man betala priset. Burnley har varit en besvikelse den här säsongen. Man har haft det förtvivlat svårt att skapa målchanser. Gästernas problem har snarare varit effektiviteten. Jag gillar Brentfords chanser, den dåliga resultatraden beror på motståndet man ställts mot, utgångstvåa!

6. Bristol City–Barnsley 1

Med fyra förluster på fem senaste matcherna är det här en nyckelmatch för Bristol City. Gästerna har gått tio raka matcher utan en seger. Conway, Cundy och Semenyo missar mötet för Bristol City. Barnsley får klara sig utan Andersen, Benson och Morris. Barnsley har tappat mycket sedan tränarbytet men räkna inte bort gästerna helt.

7. Derby–Blackburn 2

Derby kommer från fyra raka kryss. Spelet fungerar fortfarande inte felfritt men man har åtminstone tajtat till försvarsspelet. Baldock och Bielik återfinns på skadelistan för hemmalaget. Blackburn har Dack och Wharton borta. Blackburn tog en viktig seger mot Reading förra helgen efter mål av Gallagher och Dolan. Blackburn är det bättre laget och får tipset.

8. Huddersfield–Millwall 1

Millwall har tagit två raka segrar mot tufft motstånd. Gästerna har endast två förluster på sina tio senaste matcher och befinner sig på en tiondeplats i tabellen. Huddersfield saknar Pipa, Rhodes, Rowe, Schofield och Vallejo. Skadorna har gjort sig påminda i deras senaste insatser. Det känns vidöppet på förhand, håll koll på var strecken landar i matchen.

9. Hull–Coventry 2

Hull ska försöka undvika sin fjärde raka förlust. Det är inte heller några topplag man ställts mot. Coventry har producerat offensivt men på slutet har segrarna inte duggat lika tätt. Fleming och Huddlestone är skadade i Hull. Gästerna saknar Eccles. Coventry ska ha goda chanser till tre poäng om man presterar på samma nivå som senast – tvåa!

10. Middlesbrough–Birmingham 1

Middlesbrough är kupongens mest överstreckade favorit i skrivande stund med 64% av strecken. Det kan bero på att man vunnit fyra av sina fem senaste matcher med 2–0. Man ska dock komma ihåg att Middlesbrough har en trasslig skadesituation med flera viktiga spelare borta. Birmingham visade mot Swansea att det finns kvalité i laget. Tidig garderingsmatch!

11. Preston–Luton 1

Preston har varit en ligans mest svårbedömda lag. Jag tror att jag kommit fel på laget varje gång under hösten, men jag är inte ensam. Oddsen varierar enormt i deras matcher och insatsen senast var under all kritik. Luton plockar majoriteten av sina poäng på hemmaplan. Bortaspelet har inte alls hållit samma nivå, det gör att jag utgår från ettan på raden.

12. Sheffield United–Blackpool 1

Sheffield United har haft problem med försvarsspelet. Ser man till truppen är det ett lag som ska ligga högre upp i tabellen. Berge är skadad medan Burke, Freeman och Norrington-Davies är uppsatta som frågetecken inför helgen. Blackpool saknar Hamilton och Virtue-Thick. Man väntar egentligen bara på att det ska lossna för Sheffield. Trolig hemmaseger.

13. Swansea–Peterborough 1

Jones, Marriott och Randall är indisponibla för Peterborough. Gästerna kommer från två raka segrar mot Hull och QPR. Bortalaget har bevisat att man inte är något strykgäng i den här serien. Swansea dominerade bollinnehavet i förlusten mot Birmingham men man fick bara iväg ett skott på mål, trots 72% bollinnehav. Överstreckad etta!