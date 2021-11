Under 30 procent är det en fräck chansspik

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Då kör vi igen! Stryktipset ser ut som det ska med matcher helt hämtade från den engelska ligabollen. Till råga på all slås det något slags rekord med antalet Premier League-matcher. Hela sju stycken hittar in på kupongen som sedan i vanlig ordning fylls ut med The Championship.

Totalt sett tycker jag kupongen ser högintressant ut. Två större oddsfavoriter finns i Liverpool och Manchester United. Båda har så klart bra chans att vinna, men för att jaga större pengar kan det vara läge att gardera åtminstone en.

Jag tror det sitter i ryggraden hos de flesta att spika Liverpool i match 1 hemma mot Arsenal. Därför gör jag tvärtemot då Man U i match 2 har ett betydligt enklare motstånd. Mer om det längre ner i texten.

I övrigt är det svårtippat, precis som vi vill ha det då det nästan garanterar bra utdelning. Det gäller att våga välja sida på flera håll i oddsmässigt jämna matcher. Där har jag hittat fint värde på ett par håll. Våga är nyckelordet. Ingen minns en fegis och ska det bli miljoner går det inte att lira defensivt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Ryktena går men Solskjaer sitter fortsatt kvar som tränare för Manchester United trots en väldigt tung period och fansens ilska. Pogba och Varane saknas och Cavani är tveksam. Det är upplagt för att det svenska folket ska gardera en favorit i fara på Vicarage Road. Men alla motgångar till trots, jag tycker Manchester United är en bra spik att bygga systemet kring. Spetsen i truppen går inte att snacka bort och även om spelet inte sitter så skulle jag själv kunna gå in och coacha det här laget till en habil placering i Premier League. Men det är inte främst Uniteds styrkor som gör att jag tycker att spiken är vettig, utan Watfords brister.

Många hakar upp sig på 5–2-segern borta mot Everton. Det var en stark prestation av The Hornets, absolut, men det var mot ett väldigt svagt och skadedrabbat Everton. I övrigt har det inte sett bra ut. Framför allt inte defensivt där förvirringen stundtals varit total. Watford släpper till väldigt många målchanser och mot anfallare i världsklass har jag svårt att se hur de ska stå emot. Inte heller framåt är Ranieris lagbygge något extra, i de fem senaste matcherna har värdarna gått mållösa från samtliga förutom just i vinsten mot Everton. Liverpool var exempelvis här och hade lekstuga och vann med 5–0.

United är inte på samma nivå som Pool, men har tillräcklig kapacitet för en stabil seger. Hemmaplan har inte heller betytt något extra för Watford, förutom premiärvinsten mot Aston Villa, så har de tagit en poäng på fyra matcher. Den kom mot bottenkollegan Newcastle (1–1) i en match där gästerna var klart bättre och värda segern. Ranieri får klara sig utan den viktige slovakiske landslagsmannen Kucka som är avstängd på det centrala mittfältet och även Ken Sema som är skadad.

Jag hoppas att tvåan håller sig på rimliga nivåer här och inte kliver mycket högre än 70%. Spik!

■■ Match 6 . Det är lätt att bli resultatorienterad i fotboll. Man kikar lagets senaste resultat och bestämmer sedan formen efter det. Men det är ofta helt fel väg att gå. Fotboll innehåller väldigt mycket slump i enskilda matcher så vill man bli vinnande i längden gäller det i stället att se till prestationerna, inte resultaten.

Brentford är ett bra exempel på det. Efter en lysande start av nykomlingen har The Bees nu fyra raka förluster i Premier League. En formdipp? Nja. Så enkelt är det inte. Av de fyra förlusterna så har Brentford faktiskt varit det bättre laget i tre av dem. Bara borta mot Burnley förtjänade de torsk och det var nog lagets sämsta prestation i år. Innan dess gjordes en väldigt bra match mot Chelsea, (0–1) där de vann Expected Goals överlägset, och även mot Leicester (1–2) var Londonlaget bäst på plan. Förlusten mot jumbon Norwich tog tungt, men sånt händer i fotboll. Hade bollen varit rättvis hade Brentford vunnit den matchen med 3–1. Men bollen bryr sig ofta inte om statistik och rättvisa i enskilda matcher, i längden studsar den dock mer ”rätt”.

Brentford har tidigare under säsongen slagit starka lag som West Ham och Wolves på bortaplan och visat att de inte räds att spela på resande fot. Här tycker jag det är dags att de får lite retroaktiv betalning för poängen de varit värda i tidigare matcher.

Newcastle är det enda lag i ligan som ännu inte vunnit. Skatorna har gjort en del rätt bra prestationer, men totalt sett har det så klart inte sett något vidare ut. De får helt enkelt göra det bästa av situationen med en begränsad trupp fram till nyår för att sedan använda de nya ägarnas miljarder för att öka kvaliteten. Här streckar det svenska folket upp ettan till klar favorit, i skrivande stund nära 50%. Det är vansinne i en oddsmässigt jämn match där jag håller Brentford som det bättre och mest kompletta laget.

Tvåan är ett riktigt fräckt drag till just nu under 30%. Jag väljer att chansspika!

■■ Match 4 . Southampton har genom klart godkända insatser och ett väldigt tacksamt spelschema tagit fina tio poäng på de fyra senaste PL-omgångarna. Vi ska dock komma ihåg att de innan dess inledde säsongen med sju raka matcher utan vinst och låg då i bottenträsket med fyra pinnar. Det vänder snabbt i fotboll och här tycker jag att The Saints blir övervärderat. Truppläget ser bra ut, men det har varit oroligheter runt lagets kanske två bästa spelare Ward-Prowse och Livramento som dragits med skador. Redmond har dessutom haft corona. Det ser som sagt ut som att alla tre ska vara speldugliga i helgen, men håll utkik efter elvorna för fattas någon så gör det detta spel ännu bättre.

Jag brukar gilla att gå emot lag som haft resultaten med sig en tid då priset ofta blir bra mot motståndarna. Norwich har inte haft det lätt hittills, men tog en blytung trepoängare mot Brentford precis innan landslagsuppehållet. Det räckte inte för att Daniel Farke skulle få behålla jobbet. Istället har Dean Smith klivit in direkt från Aston Villas tränarbänk. Jag tycker Smith fick gå väl snabbt från Villa där han totalt sett gjorde ett bra jobb och tror absolut att det är en vettig rekrytering för Norwich. Som alltid när en ny tränare kliver in så vill spelarna visa upp sig extra och förbättra sin position i laget. Här tror jag främst att Smith kommer att stadga upp försvarsspelet som sett stabbigt ut. Det är nyckeln till att det ska finnas någon chans till nytt kontrakt. Jag räknar med en inspirerad och bra prestation av Kanariefåglarna som har gjort flera vettiga prestationer hemma på Carrow Road.

När en tvåa på ett ojämnt lag som Southampton letar sig upp en klar bit över 50% drar jag öronen åt mig. Det är inte lätt att vinna bortamatcher i Premier League.

Jag chansar bort favoriten och spelar 1X till trevligt spelvärde.

■■ Match 12 . Lite Championship måste vi hinna med också. I match 12 hittar vi en av kupongens mest överstreckade favoriter i Preston. Kanske beroende på skrällsegern borta mot Bournemouth och en av säsongens bästa insatser hemma mot Luton (2–1), men Preston är ojämnt. Innan uppehållet åkte de på råpisk mot Nottingham där 0–3 i baken var logiskt. Offensiven byggs väl mycket på att danske skyttekungen Emil Riis (sju mål) har en bra dag. I de matcher anfallaren inte producerar blir det sällan poäng.

Där har gästande Cardiff således en spelare att hålla koll på, lyckas de med det ska de inte alls räknas bort på Deepdale. Walesarna har haft en tung säsongsinledning vilket också fick ledningen att sparka Mick McCarthy. Steve Morison hämtades i stället in från de egna leden som en tillfällig lösning. Den gamle Millwall-spelaren och walesiske landslagsmannen gjorde dock ett så pass gott intryck att han fått ett längre kontrakt som huvudtränare. På de tre matcherna Morison suttit vid rodret har det nämligen sett bättre ut med fyra poäng som resultat. Truppen är för bra för att harva i de nedre regionerna där en spelare som Kieffer Moore sticker ut på topp.

När ettan streckas över 60% mellan två på papperet jämna lagen så är det så klart läge att få med skrälltvåan till 20% direkt.

SKRÄLLEN

Cardiff (match 12)

Truppmässigt skiljer det inte speciellt mycket på Preston och Cardiff, ändå streckas värdarna upp till för höga 60%. Cardiff har haft en usel säsongsinledning men tagit steg framåt efter tränarbytet. Fint spelvärde på gästerna.

SPIKEN

Manchester United (match 2)

Visst kan det kännas läskigt att hålla Man U i hand i dagsläget, men här har Solskjaer ett ypperligt läge att förlänga sitt liv som huvudtränare. Den främsta anledningen är att Watford är för dåligt. Förutom i segern mot Everton har nykomlingen inte imponerat och varit för dåliga defensivt. Ronaldo gör minst ett. Tvåa.

DRAGET

Brentford (match 7)

Brentford har fyra raka förluster i PL, men varit det bättre laget i tre av de matcherna. Jag är således inte speciellt orolig för formen. Här undervärderas The Bees rejält borta mot Newcastle. Ettan streckas upp mot 50% i en på förhand helt öppen tillställning där jag håller Brentford som det bättre laget. Tvåan chansspikas till suveränt spelvärde.