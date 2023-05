Tyska superlaget är en favorit att gardera

Premier League inleder lördagens kupong, där hoppas jag bland annat på en storskräll på Anfield. Europas övriga toppligor synas även i sömmarna när Ligue 1 och Bundesliga bjuder på toppmöten. Den avgörande play off-semin mellan Carlisle och Bradford samt den norska cupfinalen, på neutral plan i Oslo, finns också med på nåder.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Liverpool har gett sig själva en vettig chans på Champions League-spel till hösten efter inte mindre än sju raka segrar. Klopps övergång till en 3-2-5-liknande uppställning har slagit väl ut, men trots den imponerande resultatraden har The Reds inte topp 4 i egna händer. Det ska fortfarande till en hel del för att Pool ska slå sig in i det absoluta toppskiktet och jag vill även slå ett slag för att motståndet inte varit det tuffaste under denna segerrika period. Lördagens opponenter blir med det sagt en svår nöt att knäcka. Rivige Núnez är ett frågetecken och utan honom saknas ett viktigt alternativ i de främre leden om Klopps mannar skulle köra fast mot Aston Villa.

Unai Emery har i sin tur ett optimalt truppläge att förhålla sig till och den taktiskt bekväme spanjoren kan mycket väl se till att Liverpool får det svettigt trots fördelen av hemmaplan. Villas 2–1-seger mot Tottenham gav rejäl vittring på en Europaplats där Emerys absurt högt stående backlinje slog väl ut. Här blir jag inte förvånad om spanjoren istället ställer sex man längst bak, något som hänt i tidigare matcher. Watkins, Ramsey och McGinn är sedan spelare som på ett eller annat vis kan såra Liverpools defensiv som titt som tätt visar skönhetsfläckar. Det västliga favoritskapet är givet, men jag köper inte ettan till vilken procent som helst.

Till långt över 70%, 65% hade varit rimligt, blir jag väldigt intresserad av att jaga knallen i hamnstaden när Liverpool ser ut att bli en av de mest övervärderade favoriterna på kupongen.

■■ Match 12 . Det händer inte särskilt ofta, men för en gångs skull har Bayern München det svettigt i toppen av Bundesliga. Det svårförstådda tränarbytet från Nagelsmann till Tuchel kom vid en känslig tidpunkt av säsongen och jag kan inte lägga handen på bibeln och säga att mesta mästarna ser klart förbättrade ut sedan dess. Snarare tvärtom. Nagelsmann visade upp förkrossande underliggande siffror under sin tid som bas för FCB och jag tycker snarare att prestationerna varit mer hackiga sedan Tuchels ankomst. Med lite tid är jag övertygad om att den gamla Chelsea-tränaren får ordning på torpet, men med bara två omgångar kvar och bara en ynka poäng ned till tvåan Dortmund handlar återstoden av säsongen bara om att säkra ligatiteln. Hur det ser ut blir sekundärt. Det finns dock orosmoln inför mötet med RB Leipzig. Davies och Hernández dras med skador och frågetecken finns även för Sommer som haft magproblem i dagarna. Sedan tidigare är Neuer borta med ett benbrott. Då lockas jag inte av att blindspika ettan till överdriven procent.

RB Leipzig har kapacitet för att mäta sig med värdarna och ”Tjurarna” spelar i sin tur för att säkra en Champions League-plats till hösten. Marco Rose har ett angenämare truppläge att förhålla sig till och med lirare som Nkunku, Szoboszlai och Werner finns gott om spets i de offensiva leden. De två förstnämnda låg bakom 2–1-segern mot Werder Bremen och med fyra raka segrar (alla kategorier) reser gästerna till Allianz Arena i toppskick. Det tänker jag ta betalt för.

När ettan snurras upp över 70%, drygt 10% för mycket, välkomnar jag hela spannet in i leken så tidigt som möjligt.

■■ Match 3 . Jag har verkligen gillat Bournemouth under våren. Körsbären har stått upp bra i stort sett i varenda match de spelat och har verkligen varit värda sitt förnyade kontrakt. När det stora målet nu är avklarat har prestationerna dock gått ner. När ett sånt här lag inte behöver slåss för livet så blir det inte samma grej. Det funkar liksom inte att gå ut och ha lite skoj när man är numret mindre kvalitetsmässigt. Som Expressens krönikör Niklas Borg sa i vår Stryktipspodd: ”grisar ska inte ha roligt”. Det har resulterat i två raka torsk och särskilt illa såg det ut senast mot Crystal Palace där Bournemouth var helt utspelade och inte fick iväg ett enda skott på mål under hela matchen. Nu höjs nivån ytterligare när ett högmotiverat Manchester United kommer på besök.

Gästerna jobbar för att säkra en Champions League-plats och tre poäng här skulle verkligen göra gott. Det finns fortfarande några viktiga pjäser på skadelistan, men truppen är bred och här ser Rashford ut att vara spelklar igen. Insatsen hemma mot Wolverhampton var övertygande senast där 2–0 var i underkant sett till skapade chanser. När både klass och motivation finns på samma sida är det läge att välja sida. Jag tycker det ska vara toppchans för United att ta en viktig trea mot ett utcheckat motstånd.

Tvåan är den tydliga favoritspik jag gillar mest på kupongen.

■■ Match 6 . Den namnmässigt mest anonyma matchen på Stryktipskupongen hittas på Brunton Park där Carlisle och Bradford drabbar samman. Jag vågar dock lova att det inte finns 22 lika taggade spelare någon annanstans som på denna arena. En plats i play off-finalen på Wembley står på spel där den slutgiltiga vinnaren tar steget upp i League One. Efter den första akten sitter Bradford i pole position sedan Jamie Walker stått för matchens enda mål i 1–0-segern, men det var inte siffror som motsvarade händelseförloppet. Carlisle var väl så bra i West Yorkshire och jag sätter stor tro till att de hemmahörande skipar rättvisa framför den egna publiken. I League Two-tabellen noterades dessa herrskap för 76 poäng vardera, men även det var en felaktig bild av verkligheten. Carlisles Expected Points låg på drygt 77,6 jämfört med Bradford som noterades för drygt 63,4 i samma kategori.

Gästerna överpresterade således sina underliggande siffror och jag är inte alls övertygad om att Fru Fortuna håller de tillresta i handen även denna lördag. Firma Dennis/Moxon är en väldigt spetsig duo i Carlisles offensiv och även om Bradford har den totala skytteligavinnaren, Andy Cook, i sin trupp tror jag att de förstnämnda tar kommandot i denna fight. Kunnande, ett starkt hemmaspel, statistik och att bara seger räknas talar för Carlisle som i min bok är en fräck spik att luta sig mot. Ettan spikas!

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Manchester United (match 3)

Manchester United har topp 4 i egna händer och med Rashford tillbaka i truppen ska gästerna kunna dominera matchen mot Bournemouth. Motivation och klass pekar åt höger och jag lämnar tvåan allena.

SKRÄLLEN

RB Leipzig (match 12)

RB Leipzig besitter ett högt kunnande och när Bayern München inte uppträtt som en blivande mästare under Tuchel drar jag öronen åt mig. X2 bäddar för hög utdelning på Allianz Arena.

FAVORIT I FARA

Liverpool (match 2)

Liverpool har radat upp segrar under våren men det rättfärdigar inte överdriven procent mot ett skickligt Aston Villa. När tipparna blir vänstervridna i sin syn på matchen blickar jag brett och dubbar Villa som ett av kupongens häftigaste skrälldrag.