Helgens Stryktips är en svårlöst runda med få klara favoriter. Då Svenska Spel valt att lämna ute storfavoriten Manchester City från kupongen så är det bara Chelsea (match 2) som står i långt under 2 i odds. För att hålla nere variansen kan det vara vettigt att spika storfavoriten, åtminstone på små kuponger, när slalombanan i övrigt är ett riktigt getingbo.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Jag har tänkt mycket på den här matchen där jag vacklat en del fram och tillbaka. Efter 0–9-krossen mot Liverpool har Bournemouth haft fokus på defensiven och faktiskt löst poäng i fyra raka matcher. Den underliggande statistiken talar dock för att Premier Leagues svagaste trupp inte kommer fortsätta plocka poäng i den här takten. Framåt ser det uddlöst ut och laget har lägst expected points i ligan.

Leicester fick äntligen lite medstuds senast i den klara 4–0-vinsten mot Nottingham. Där visade rävarna att de är bättre än den utsatta ligapositionen säger och förstaelvan håller trots allt hög klass. Maddison var exempelvis briljant senast med två mål och en assist. Framåt finns det således kvalitet och 14 mål framåt är i paritet med flera topplag. Det är helt klart defensiven som är det stora frågetecknet som Rodgers måste förbättra för att lösa den här krisen.

Bortamatcher är aldrig lätta att vinna, inte heller mot ligans kanske sämsta lag när de har elva spelare bakom boll. Jag tror dock att Leicester är tillräckligt skickliga framåt för att hitta målet och mot ett offensivt svagt lag som Bournemouth bör de även kunna hålla ihop det hyfsat där bak.

Med tanke på hur tabellen ser ut verkar tvåan inte dra iväg så hårt på strecken. Det gör den till en vettig spik, runt 45-50%, på en lurig kupong.

■■ Match 7 . Watford inledde säsongen poängmässigt bra, men har spelmässigt varit en stor besvikelse. Klubben har en historia av att sparka tränare på löpande band, men den här gången kändes det faktiskt befogat att låta Rob Edwards gå då den i grunden starka truppen inte alls kommit upp i förväntad nivå. In har i stället Slaven Bilić kommit. Den kroatiska backlegendaren har bra rutin för den engelska fotbollen efter att ha tränat både West Ham och WBA samt lirat ett gäng säsonger i PL. Det blev effekt direkt i Bilić premiär vid rodret när Stoke kördes över med hela 4–0 på bortaplan. Säsongens bästa insats. 1–2 i veckan dock mot Swansea, men till skillnad mot tidigare så var det inget fel på insatsen och Watford var värda betydligt mer än ett insläppt förlustmål djupt in på stopptid. Jag vädrar således morgonluft för The Hornets.

Blackpool är inget extra. De tappade sin bästa anfallare Josh Bowler i september och ser uddlöst ut framåt. Efter att ha gjort 21 mål i League One för två säsonger sedan har den gamle skyttekungen Jerry Yates inte räckt till i The Championship och står på två ynka nätrassel den här säsongen. Framför allt släpper Pool till väldigt många målchanser, vilket man kanske inte kan tro sett till de två senaste målsnåla kamperna. Men faktum är att det bara är Hull och Huddersfield som varit sämre defensivt sett till den underliggande statistiken. Det borde spetskompetensen i Watford kunna utnyttja.

I grunden är det klasskillnad på de här lagen och håller sig tvåan runt 50% gillar jag spiken.

■■ Match 6 . Något som jag ofta får frågan om är hur jag ibland kan spela ett lag på oddset, men sedan gå mot samma lag på exempelvis Stryktipset. Svaret är enkelt och det handlar om spelvärde. Blackburn är ett bra exempel på lördagens kupong.

Jag tycker oddset är helt okej till närmare två gånger pengarna, men det svenska folket har satt ett eget odds på ettan när de streckar upp Blackburn till 65%. Det innebär ett odds runt 1,55 och det är alldeles för lågt för att lägga pengar på. På så vis kan spelvärdet på oddset ligga på Blackburn, men på Stryktipset ligger värdet i stället på gästande Rotherham.

För att gå in på lagen så fortsätter jag klaga på att Blackburn spelmässigt ser mediokert ut och haft en hel del flyt som fått in de poäng de har. Å andra sidan har de blixtrat till framför hemmapubliken där de fått in ett par fullträffar.

Rotherham fortsätter vägra förlora, men med tanke på hur det sett ut på plan på slutet har jag väldigt svårt att se hur de ska kunna hålla i den här trenden. I de tre senaste matcherna har The Millers varit det klart sämre laget och släppt till väldigt mycket mer än de skapat. Kryssen mot Middlesbrough och Millwall borde båda renderat i noll poäng om livet varit rättvist. Med det sagt ska man inte underskatta ett lag som spelar för varandra och har starka psyken. Särskilt inte när de blir så här undervärderade.

Med den streckning som råder ligger spelvärdet helt och hållet på X2. Jag väljer att helgardera och jobba knalltvåan till runt 15%.

■■ Match 13 . Wigan har gjort det bra som nykomlingar i The Championship, men frågan är hur länge smekmånaden kommer vara? Här hemma på DW Stadium har The Latics av någon anledning haft problem hela säsongen och ståtar faktiskt med ligans sämsta hemmafacit (0-3-2). Senast torsk mot Reading efter en blek insats och i veckan tappade Wigan ledning till förlust borta mot mediokra Hull. Det svenska folket håller ändå värdarna högt och streckar upp ettan till klar favorit mot ett svårspelat Cardiff. Då drar jag öronen åt mig.

Gästerna är ett av ligans bästa lag defensivt och släpper generellt till få målchanser. Visst är de vassare hemma i Wales, men har gjort flera vettiga insatser även på resande fot mot slutet. Vinst borta mot Middlesbrough bland annat där Boro skapade väldigt få chanser trots 0–3 i paus. Till skillnad från tipparna så ser jag det här som en helt jämn match som kan sluta hur som helst. I grunden håller jag till och med Cardiff som det något bättre laget.

Då är det givet att chansa bort den dåliga favoriten och gå hårt på spelvänliga X2. Framför allt tvåan till dryga 20% måste prioriteras i jakten på utdelning.

• • •

• • •

SPIKEN

Watford (match 7)

Watford har sett bättre ut sedan Slaven Bilić klev in som ny tränare. Förhoppningsvis kan han få ut mer av den förhållandevis starka truppen. Här ska de ha bra chans mot ett i grunden mediokert Blackpool.

SKRÄLLEN

Rotherham (match 6)

Det glänser inte på planen, men Rotherham fortsätter vägra förlora. Blackburn har i sin tur sämst xG-siffror i hela ligan, men fortsätter övervärderas av tipparna. Skrällen till höger måste med.

FAVORIT I FARA

Wigan (match 13)

Wigan har ännu inte vunnit på hemmaplan denna säsong, men streckas upp till klar favorit hemma mot ett svårslaget Cardiff. Jag ser den här matchen som helt öppen och då ska spelvänliga X2 prioriteras.