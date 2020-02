Tveksam form – men QPR är ändå ett bra skrälldrag

Eskil Hellberg ger dig information och spelförslag i sista stund inför helgens tipsomgångar – klicka här (pdf-fil).

Bästa dragen på Stryktipset

Banken

Peterborough har fyra raka segrar och har stänkt in tolv mål under den här perioden. Oxford United har match i benen och får det rimligtvis svårt borta mot ett lag med ambitioner om avancemang till The Championship.

Skrällen

QPR har förlorat mängder med matcher med uddamålet och tappade nyligen målfarlige Wells. Trots det varnar jag för QPR mot sargat lag.

Avslaget

Brentford är ett av The Championships mest pålitliga hemmalag och visst ska man vara favorit hemma mot Middlesbrough. Vinstchansen motsvarar dock inte 70 procent, vilket stryktipstipparna spelat laget till. För mig är det givet att gardera Brentford.

Bästa dragen på Europatipset

Banken

Manchester City är uppretat efter förlusten mot Tottenham. Mot ett ”försvarslöst” West Ham är chansen till både mål och full pott god. Ettan lämnas allena.

Skrällen

Montpellier ska vara knapp favorit hemma mot St. Etienne. Men trots att bortalaget inte är i form kommer tvåan med. Och jag kan garantera att det är spelvärde på tvåan till 16 procent.

Avslaget

Barcelona ligger tre poäng efter Real Madrid och kan få svårt att komma i fatt. Världsanfallaren Luis Suárez spelar inte på länge och han är inte ensam om att finnas på skadelistan, bland annat saknas Ousmane Dembélé. Betis på bortaplan är ingen lek. x2.