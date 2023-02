Tvåan rövarspikas – till kanonprocent

För ovanlighetens skull är det Premier League som står för merparten av utbudet när sju matcher serveras från finrummet. Där gäller det att varsamt fördela tecknen för matcherna i The Championship hyser inte en enda favorit under två gånger pengarna.

Chelsea och Manchester City är de stora favoriterna på kupongen. Båda har givetvis väldigt goda chanser att vinna och jag köper spiken gånger två. Tar man den säkra vägen där så gäller det dock att våga ta ut svängarna på andra håll för att ha chans på några större summor.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Amerikaner står i regel inte högt i kurs på de brittiska öarna. Att säga ”soccer” istället för ”football” är som att svära i kyrkan och efter en tid med negativa resultat fick Jesse Marsch häromdagen lämna sin tränarpost i Leeds. Ledningen är så klart inte nöjd med att stirra giljotinen i vitögat men jag kan inte låta bli att tycka lite synd om den gode Marsch. Ända sedan säsongen drog igång har skador på viktiga spelare präglat The Peacocks förutsättningar men detta till trots har Marsch lyckats skaka fram gedigna prestationer med det manskap han haft att tillgå. Ett exempel på detta manifesterades i föregående omgångs hatmöte med Manchester United där Leeds vann xG ganska klart men förlorade matchen med 0–2. Bollen ville helt enkelt inte in för Summerville, Bamford och Gnonto medan Man United visade sylvass effektivitet i sina lägen. Jag blev dock väldigt imponerad av trion som gång efter annan skapade oreda i ett erkänt starkt försvar och samma problem ska kunna åstadkommas mot ett Everton som föll tillbaka i gamla hjulspår i ett annat hett möte.

Merseyside-derbyt mot Liverpool förlorades med 0–2 där Salah gav de rödklädda ledningen ett par sekunder efter att Tarkowski nickat i ribban. Små marginaler kan tyckas men jag blev nästan konfunderad av hur lite Everton såg ut att vilja vinna matchen. Sean Dyche har tagit över en sargad trupp som under lördagen ställs inför en uppgift de normalt inte är bekväma i. Att föra en matchbild är inte The Toffees signum och medan underliggande siffror skvallrar om att värdarna är ett lag för den absoluta bottenstriden råder motsatt klang i Leeds dito.

Jag rankar Leeds som det bättre laget här men det svenska folket verkar inte hålla med och streckar upp ettan som klar favorit. Då är det läge att dra till med en härlig rövare. Jag spikar tvåan till kanonprocent!

■■ Match 2 . När man har tagit ställning för en lågprocentare som Leeds är det inte fel att minska variansen bland andra spikval. Att lita på dagens Chelsea kan framstå som vanskligt men jag anser att man bör zooma ut från Potters mannars resultat och istället fokusera på vad de faktiskt åstadkommit på det gröna schackbrädet. Efter 1–0-segern mot Crystal Palace – som borde varit större – har svenskbekantingen misslyckats med att leda sitt lag till seger mot i tur och ordning Liverpool, Fulham, West Ham och Borussia Dortmund. Detta trots att det verkligen går att argumentera för att Chelsea varit det bättre laget i samtliga av fighterna. Sakta men säkert tar dock de blåklädda spelmässiga kliv i rätt riktning och jag anser att de samlat ihop till en styrkedemonstration när Southampton gästar Stamford Bridge denna lördag.

The Saints självförtroende bör vara kört i botten efter att ha tappat 1–0 till 1–2 mot Wolverhampton trots numerärt överläge, något som också ledde till att Nathan Jones fick sparken. Någon ersättare är inte klar och för den som leder de rödvita i London finns roligare uppgifter än att försöka samla ihop spillror och lösa ett pussel mot en uppretad motståndare. Félix, Fernández och Havertz såg alla spelsugna ut mot Dortmund där The Blues stannade på en bra bit över 2,0 xG utan att få in bollen i nät. Kommer de hemmahörande upp i samma nivå här flaggar jag för en islossning och lättade axlar hos ifrågasatt Potter.

Ettan är väldigt trolig och jag väljer att leta skrällar på annat håll. Vänstertecknet lämnas allena.

■■ Match 7 . Bakom Chelsea och Man City så är Brighton och Wolverhampton de två största oddsfavoriterna bakom. Där ser Wolves ut att bli klart högt streckad av de två ”andrahandarna”. Anledningen är så klart den fina formen som visats upp på slutet under Lopetegui. Truppen har förbättrats under januarifönstret, men det finns ett par avbräck till den här matchen som avstängde Lemina. Karaktär visades verkligen förra helgen när underläge vändes till seger borta mot Southampton. Detta med en man mindre (!). Man kan dock inte komma ifrån att Saints är ligans sämsta lag just nu och hjälpte till en hel del. Jag hade ett snack med Pontus Wernbloom i veckan som rankar upp Wolves som ett topp 5-lag i hela PL för tillfället och det verkar som att han har kioskgubbarna med sig i den analysen. Då är det läge att säga hold your horses. Att kliva in som stor favorit och föra spelet har aldrig varit vargarnas styrka och jag tror vi kommer få se en betydligt tajtare match än vad strecken säger.

Bournemouth har nämligen tagit steg framåt på slutet. De gjorde en bra match borta mot Brighton, där de mycket väl kunde fått minst en VAR-straff med sig och tagit ledningen. Istället 0–1 i slutminuterna. Sedan en stark pinne hemma mot Newcastle där Körsbären var en boll på mållinjen i slutet från vinst. Det känns kanske magstarkt att höja Bournemouth med tanke på resultatraden, men jag tror verkligen de har chans på poäng här.

När ettan då ser ut att överstreckas rejält så tycker jag det här är en av de absolut bästa skrällarna på kupongen. Alla tecken!

■■ Match 12 . Sunderland har verkligen inte bett om ursäkt för sin existens i The Championship. Nykomlingarna har omgående tagit uppflyttningen vid hornen och gasat sig hela vägen upp till en play off-plats efter 31 omgångar. Det var inget jag förväntade mig inför säsongen och då ska det också sägas att Stoke kom in och norpade Alex Neil från The Black Cats en dryg månad efter seriepremiären. Tony Mowbray har dock lyckats förädla Neils fina arbete med en frejdig fotboll där bland andra Diallo och Stewart stuckit ut. Den förstnämnde har mått bra av att bli utlånad från Manchester United medan Stewart stått för tio mål och tre assist på 13(!) matcher. Fler ser det tyvärr inte ut att bli då skotten dragit på sig en skada som verkar hålla honom borta från spel resten av säsongen. Det har emellertid inte hindrat Sunderland från två raka triumfer mot Reading och QPR, men mot de sistnämnda hängde de tre poängen på en betydligt skörare tråd än resultatet vittnar om. 3–0 motsvarade inte matchbilden då QPR brände en straff vid underläge 0–1 och det var inte förrän med mindre än tio minuter kvar som Sunderland kunde kontra in övriga baljor. Mowbray erkände själv att segern blev för stor och när värdarna denna lördag förväntas ta tag i taktpinnen – något de inte trivs lika bra med – mot Bristol City vill jag bolla upp The Robins som ett skrällbud.

Gästerna är obesegrade i sina tio senaste tävlingsmatcher där Nigel Pearson valt att anta en mer defensiv framtoning. Det har i sin tur lett till att lirare som Sykes, Wells och framför allt Alex Scott fått större ytor att operera på när besökarna vinner boll. Den sistnämnde går en ljus framtid till mötes och jag blir inte förvånad om han på egen hand lirkar upp ett stundtals slaskigt Sunderland-försvar på Stadium of Light. Vi ska också ha med oss att Sunderland under säsongen tagit fler poäng borta än hemma.

När ettan flirtar med 60 procent är det den spelvärda högersidan som ska prioriteras. X2 är ett vågat men spelvärt drag.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Chelsea (match 2)

Chelsea förtjänade väldigt mycket mer än 0-1 mot Dortmund och mot slutet har Potters gäng höjt nivån på sina prestationer. Southampton blir en ytterst tacksam motståndare under lördagen där jag tror att The Blues stämmer i backen rejält. Stark etta.

SKRÄLLEN

Bournemouth (match 7)

Bournemouth smög ihop ett spännande januarifönster och jag tycker att ”Körsbären” börjar visa smygform i Premier League. Bara två pinnar på de tre senaste borde varit fler sett till insatserna och ett Wolves som inte trivs som bäst i spelförande kostym ska inte klassas som en omöjlig uppgift. Spelvärda X2 räknas tidigt.

DRAGET

Leeds (match 4)

Jag lider lite med Jesse Marsch. Leeds har presterat betydligt bättre än vad de senaste resultaten visar och till skillnad från tipparna ser inte jag varför ”Påfåglarna” inte ska kunna stå upp på Goodison Park. Den spelvärda tvåan kittlar rejält.