Trygg favoritspik mot nykomlingen

Stryktipset är tillbaka i den form vi vill ha det, med engelsk fotboll. Nu drar Premier League i gång och vi får ovanligt många PL-matcher att hugga tag i på kupongen. Från förra säsongens obligatoriska tre fighter så är det nu hela sex stycken med från det engelska finrummet. The Championship fyller givetvis på och det hela avslutas med en allsvensk tillställning från Kalmar.

Chelsea och Liverpool är de stora favoriterna under lördagen, men i övrigt är det en riktigt svårtippad kupong utan rejäla oddsfavoriter. Inte så konstigt med ligor som bara är i sin linda. Just nu kan vi bara chansa oss till trenderna och kolla på klubbarnas träningsmatcher och transferfönster.

Jag räknar med att det svenska folket vaknar till rejält nu. Det är visserligen, märkligt nog, ingen jackpot att slåss om. Men omsättningen lär ändå bli väldigt hög och ge chansen till stora pengar. Jag har plockat ut några spännande drag på kupongen, häng med!

■ Match 3. Två lag som är svåra att sätta fingret på inför säsongen kliver in till premiär i Liverpool. Everton har släppt rutinerade Ancelotti och tagit in en annan meriterad herre i Benitez på tränarbänken. Spanjoren har en hel del frågetecken här, främst i offensiven. Richarlison har lirat både Copa America och OS med Brasilien i sommar och är ännu inte tillgänglig för spel. Skyttekung Calvert-Lewin och Kean, som återvänt från utlåningen till PSG, är dessutom båda tveksamma till spel. Lägg därtill att givna mittfältaren Sigurdsson är avstängd av klubben. Southampton har tappat sin bästa målskytt, Danny Ings, till Aston Villa och har istället fyllt på från The Championship då Adam Armstrong (28 mål för Blackburn i fjol) köpts in för att fylla de skorna. Ralph Hassenhüttls gör sin fjärde säsong för The Saints som skapat kontinuitet och det är en ung och spännande trupp österrikaren har till förfogande. Moussa Djenepo och Che Adams är två spelare mycket kommer att kretsa kring. Här streckas Everton alldeles för högt sett till förutsättningarna i den här ovissa premiären. Nära 60% gör ettan ointressant i vad som borde bli en jämn tillställning. X2 får högsta prio där tvåan till 17% är en bra rensare.

■ Match 13. En allsvensk kamp avslutar kupongen. Kalmar stod för en strålande insats borta mot Norrköping där det blev vinst med 2-1. Succé-norrmannen Oliver Berg, ny från Sundsvall inför säsongen, och Nils Fröling var framträdande där. Det är svårt att inte imponeras av vad Henrik Rydström gjort med detta Kalmar som haft det väldigt tungt de två senaste säsongerna och inte varit i närheten av spelet med boll som nu visas upp. Men. Att möta ett defensivt och välorganiserat lag som Halmstad är inte lätt. Det fick Malmö FF erfara senast där HBK höll nollan hemma på Örjans Vall. Hallänningarna har därmed nollat båda topplagen MFF och Djurgården under säsongen. Det visar vad de är kapabla till. Jag tror på en målsnål och tight match där tillfälligheter, eller varför inte en kvick Marcus Antonsson, kan avgöra. 15% på tvåan är hur som helst alldeles för lågt och känns som hela kupongens bästa skrälldrag.

■ Match 2. Norwich har inte fått de bästa förutsättningarna inför den här tuffa premiären i Premier League. Corona har härjat i truppen vilket gör att en hel drös med spelare är tveksamma till spel, bland andra nyförvärvet Rashica, Hernández och Hugill. Dessutom är en av lagets bästa spelare, Todd Cantwell, tveksam med en vristskada och stjärnan Buendia (15 mål och 16 assist i fjol) såld till Aston Villa. Denna bakgrund ligger också till grund för det väldigt höga oddset på Norwich som är uppe på nästan 9 gånger pengarna. Liverpool avslutade säsongen starkt i fjol, har inte varit särskilt aktiva på transfermarknaden, men har å andra sidan hela stommen kvar och har ett lag som känner varandra mycket väl. Truppläget är väldigt bra där Robertson är det enda egentliga avbräcket. Att Van Dijk är tillbaka i elvan är så klart ett stort plus och med hela frontlinjen med Firmino, Mane, Salah och Jota är det en överlägsen offensiv Pool kliver in med här. I skrivande stund streckas Liverpool till 71% och det är klart rimligt. Tvåan är en bra favoritspik att luta sig emot på en klurig kupong.

■ Match 9. Jag har snackat gott om QPR under inledningen av säsongen och har anledning att fortsätta göra det den här lördagen. De blåvita blir nämligen undervärderade i bortamötet med nykomlingen Hull. QPR gjorde ingen vidare insats i Ligacupen i veckan, men det berodde främst på en väldigt reservbetonad elva. Här kliver den starka centrallinjen med Austin, Johansen och Willock tillbaka in på planen igen. De två förstnämnda kom in under säsongen i fjol och var den stora anledningen till Londonlagets uppryckning då. Hull tog en riktig skalp i sin premiär när de slog Preston på bortaplan med 4-1. Det, och det fina namnet, lägger säkerligen till grund för det svenska folkets stora förtroende för Tigrarna här. I Magennis och Lewis-Potter har Hull en intressant anfallsduo som båda nätade mot Preston och säkerligen kan bidra med bra och målrika säsonger i The Championship. Men när tipparna sätter ut nykomlingen som klara favoriter mot ett QPR jag tippar topp 6 denna säsong så drar jag öronen åt mig. QPR ska vara små favoriter i den här matchen, men streckas just nu under 30%. Det innebär riktigt fint spelvärde på tvåan som är en spännande spik.

Skrällen

Halmstad (match 13)

Svårspelade Halmstad har nollat både Malmö och Djurgården under säsongen. Kalmar imponerade på Norrköping, men här väntar en annan matchbild och smålänningarna blir för högt streckade. Fint spelvärde på Halmstad som är kupongens bästa skrällchans.

Spiken

Liverpool (match 2)

Norwich har stora problem med skador och corona i truppen. Nykomlingen har dessutom tappat stjärnan Buendia. Liverpool avslutade förra säsongen starkt och nu kliver ut med så gott som bästa lag. Här ska det vara klasskillnad. Bra spiktvåa!

Favorit i fara

Everton (match 3)

Benitez har tuffa avbräck i sin premiär som tränare för Everton. Ändå blir The Toffees stora favoriter på strecken mot ett kompetent Southampton. Avslag på favoritettan.