Trots galna förlusten – Sheffield kan skrälla

Det är inte särskilt ofta som Stryktipset innehåller sex Premier League-fighter där alla favoriter står i under två gånger pengarna på oddsmarknaden. Desto jämnare odds är det i kvällsmatchen mellan Tottenham och Liverpool där jag väljer att ta ställning.

För en gångs skull finns det färre matcher från The Championship än Premier League på kupongen. Jag tror att många kommer att gå den enkla vägen och spika i finrummet medan garderingar sparas till kupongens nedre halva. Den flitigt påläste kan således skörda frukt i andraligan.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Schemaläggarna har verkligen sparat det bästa till sist denna lördag. Tottenham och Liverpool drabbar samman i kvällsmatchen och blir en perfekt avrundning på Stryktipset. Spurs fick med sig 2–2 från The North London Derby och med lite tur hade de liljevita kunnat beröva Arsenal på hela kakan. I den andra halvleken åt sig Postecoglous gäng in i matchen och lyckades spela sig förbi The Gunners press. James Maddisons spelsinne var en av anledningarna till detta, men i den första halvleken hade både Maddison och hela Tottenham stora problem att ta sig över mittlinjen. Här finns dessutom frågetecken för mittfältarens medverkan.

Liverpools press är i paritet med Arsenals och jag tror att gästerna kan ge Spurs liknande problem. Klopps gäng fullkomligen vräker in mål och sett till xG är Pool faktiskt snäppet över Manchester City. På något sätt har de rödklädda nästan smugit med i den absoluta toppstriden. 3–1 mot West Ham borde varit större siffror och i veckans ligacupmatch mot Leicester kunde Klopp vila sina stora kanoner inför denna helg. Då blir The Reds inte lätta att tas med och favoritskapet får anses vara befogat trots bortaplan. Jag tror på Liverpool mot ett framtungt Tottenham som kommer släppa till många lägen på lördag.

Tvåan gillas i norra London. Till runt 45% blir det en sund spik.

■■ Match 3 . Crystal Palace är ett lag som sällan får de större rubrikerna. Roy Hodgsons mannar gnuggar på som ett klassiskt mittenlag, men mot slutet har prestationerna snarare motsvarat ett bottenlag. Offensiven lös med sin frånvaro i derbyt mot Fulham (0–0) där The Eagles lika gärna hade kunnat åka på stryk. Som om inte det vore nog följdes det upp med en ännu sämre insats i Ligacupen mot Manchester United. 0–3 i baken på Old Trafford var knappast den gode Roy till lags. De rödblå har svårt att skapa målchanser och med firma Lerma/Olise på skadelistan kan problemen fortsätta ett tag.

Så länge Manchester United lyckas strypa ytorna för Eze har de hela Palace i brygga. Det vankas nämligen en snabb repris mellan aktörerna denna lördag. Till skillnad från gästerna har dock Erik ten Hag ett ljusnande truppläge. Mount, Amrabat och Varane höjer The Red Devils avsevärt, framför allt i spelet utan boll där det tidigare funnits skönhetsfläckar. Veckans cupmatch var dock ett prestationsmässigt kliv i rätt riktning. Amrabat drog i trådarna i uppbyggnaden medan Garnacho, Pellistri och Mount härjade längst fram. Nu kommer Rashford och Fernandes tillbaka i elvan. Då blir det inte kul att stå på andra sidan.

Det våras för United och jag lockas av att tro på en favorit i repris. Spikettan sitter som en keps.

■■ Match 2 . Med nöd och näppe tog sig Arsenal vidare i Ligacupen. Brentford bjöd verkligen upp till dans i derbyt och var förtjänta av en kvittering efter en stark andra halvlek. The Gunners höll dock undan och på sätt och vis höll de rödvita även undan till 2–2 i lokalderbyt mot Tottenham. När Arteta tvingades ta ut Rice, Vieira och Saka tappade Arsenal sitt momentum och 2–2 var absolut rättvist sett till matchbilden. Skadorna börjar hopa sig för gästerna som kan bli riktigt brandskattade denna lördag. Partey, Martinelli, Trossard, Saka och Rice är alla osäkra till spel. Jag skulle bli förvånad om samtliga missar mötet med Bournemouth, men med så många frågetecken och Champions League redan kommande vecka tycker jag att tvåan är bräcklig.

Bournemouth har tagit poäng i hemmamatcherna mot West Ham och Chelsea och såg även piggt ut i sydkustmötet med Brighton. 1–3 motsvarade inte matchbilden där Iraola stundtals läste De Zerbi som en öppen bok. Här får basken chansen att mäta krafter med en annan bask (Arteta) och jag vill inte räkna bort The Cherries trots att Solanke är osäker till start. I bland andra Ouattara och Tavernier finns spets för att såra Arsenal via omställningar.

När tvåan sticker iväg väljer jag att dra öronen åt mig. I jakten på större pengar garderar jag med hela brädet.

■■ Match 7 . 0–8 i brakan senast mot Newcastle och nu är det väl fritt fall för Sheffield United? Jag är inte så säker på det och väljer att se det från den ljusa sidan. En sådan genomklappning brukar leda till holmgångar i omklädningsrummet och bättre uppstyrning, framför allt defensivt. Vi ska inte heller glömma att The Blades var snubblande nära att lösa tre pinnar borta mot succén Tottenham i den senaste bortamatchen där 1–0-ledningen förvandlades till förlust djupt in på övertid. Då kan United så klart hota även West Ham.

The Hammers trivs inte alls i favoritkostymen, det har de visat flera gånger om. Moyes gäng är ett lag som har lågt bollinnehav och är som bäst när de får chansen till snabba omställningar. Det lär det inte bli mycket av denna helg. Mot nästjumbon Luton gjorde de, trots vinsten, en slätstruken insats som kunde slutat hur som helst. Och mot lilla Backa Topola, från Serbien, låg de under med 0–1 i paus i Europa League-matchen här hemma på London Stadium förra torsdagen.

Nej, jag tycker inte West Ham är en favorit att hålla i handen till alldeles för hög procent. X2 är skrälltecken som får tidig prioritet på min kupong.

SPIKEN

Manchester United (match 3)

Manchester United gjorde processen kort med Crystal Palace i veckans Ligacupmatch. Andra förutsättningar nu, men jag tycker att de gynnar United allra mest. Med ett förbättrat truppläge spinner The Red Devils vidare på inslagen väg. Stabil etta.

SKRÄLLEN

Bournemouth (match 2)

Bournemouth har mot slutet radat upp insatser som borgat för säsongens första seger i ligan. Jag räknar inte bort att den kommer mot ett skadeskjutet Arsenal som dessutom har CL att ta hänsyn till kommande vecka. 1X måste finnas med på notan.

DRAGET

Middlesbrough (match 13)

Efter en hemsk inledning kan Carrick och dennes Middlesbrough andas ut. Den blytunga 2-1-segern mot Southampton följdes upp av avancemang i Ligacupen och jag tror att det bär av uppåt för Boro från och med nu. Watford svajar för jämna och är ingen favorit att hålla i handen. Fräck och spelvärd chansspik till höger!