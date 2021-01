Tre bra matcher av Arsenal räcker inte

BÄSTA SPIKARNA

Passande uppgift för Leicester

4. STOKE–LEICESTER 2

Stoke kunde inte få hål på Bournemouth i sin förra match trots stort spelövertag större delen av matchen. Nu möter man ett försvar med mer spets och kontringsspelare som håller hög klass. Jag tycker det här är en passande uppgift för Leicester och deras reserver.

Brentford en given spik

6. BRENTFORD–MIDDLESBROUGH 1

Mycket talar som sagt för att den här matchen kommer lottas i nuläget och då har ettan 75% chans att dras. Om den nu skulle spelas har Middlesbrough fått gå hela veckan utan att kunna träna som lag – given spik för mig.

Burnley ska mala ned motståndet

9. BURNLEY–MK DONS 1

Burnley såg inte ut som sig själva under inledningen av säsongen men nu går laget att känna igen. Det är fysisk fotboll med ett inläggsbaserat spel till starka anfallare. Hemmalaget ska bara mala ner MK Dons som får inrikta sig på försvarsspel större delen av det här mötet.

SKRÄLLARNA

Spelvärt att gardera Arsenal

2. ARSENAL–NEWCASTLE 1X2

Tre matcher räcker inte för mig för att bli övertygad om att Arsenals problem är över. Det har läckt ut i media att Arteta vill bli av med hela åtta spelare ur truppen. Det är knappast något som kommer stärka lagmoralen. Newcastle lyckades plocka en poäng från Liverpool nyligen.

Bournemouth har fokus på annat håll

10. OLDHAM–BOURNEMOUTH 1X2

Bournemouth behöver lägga fokus på ligan för att klara avancemang till Premier League. Det är där allt fokus vilket talar för att gästerna kommer rotera i startelvan.

Skrällbudet Plymouth lär vara motiverat

13. HUDDERSFIELD–PLYMOUTH 1X2

Huddersfield har ingen vidare bredd i avseendet att man spelar i The Championship. Plymouth kommer hungriga till det här mötet med flera formstarka offensiva spelare som mycket väl kan ställa till med problem för Huddersfield. Jag köper inte att hemmalaget ska bli så pass stor favorit som ettan är i nuläget – gardera!

MATCH FÖR MATCH

1. MAN. UNITED–WATFORD

United mönstrar b-laget. United mönstrade bästa möjliga lag i cupmatchen mot City i veckan utan att räcka till. Nu kommer vi se kraftig rotering i startelvan för att låta stjärnorna återhämta sig inför kommande uppgifter. Uniteds bänk har långt ifrån glänst om vi bortser från Cavani. Watford har en väldigt bred trupp och kan mycket väl hota United på kontringar och fasta situationer.

2. ARSENAL–NEWCASTLE

Överstreckad favorit. Arsenal har tagit tre raka segrar mot Chelsea, Brighton och West Bromwich där man imponerat. Det är ingen harmoni i truppen med en storstjärna som verkar missnöjd i form av Aubameyang. Det har läckt ut i media om att tränaren vill bli av med minst åtta spelare under transferfönstret. Newcastle trivs som underdog och känns underskattade i det här mötet.

3. SOUTHAMPTON–SHREWSBURY

Inställd. Lottas med fördelningen 12-2-2.

4. STOKE–LEICESTER

Leicester spikas tidigt! En av anledningarna till att Leicester mäktat med att hänga med i toppstriden av Premier League är deras sanslösa bredd. Förra segermatchen i ligan mot Newcastlade hade man Amartey, Praet, Soyuncu, Perez, Mendy och Iheanacho på bänken. Även om Leicester med all säkerhet kommer rotera så får vi se ett slagkraftigt lag på lördag eftermiddag.

5. BLACKPOOL–WEST BROMWICH

Kan WBA spela offensivt? Det här är en match Big Sams mannar måste försöka producera lite anfallsfotboll för en gångs skull. I samtliga matcher som laget spelat sedan han tog över har laget varit underdog och bekväma med att ligga lågt defensivt i sina positioner. Nu måste man spela konstruktivt till den graden att det skapar chanser åtminstone. Det lämnar ett stort frågetecken...

6. BRENTFORD–MIDDLESBROUGH

Corona i Middlesbrough. Det kom rapporter under torsdagen om att Middlesbrough inte kunnat träna då deras anläggning stängts ner. Det har att göra med att flera spelare testats positivt för Covid-19. Mycket talar nu för att den här matchen kommer lottas, men om den spelas har Brentford en klar fördel då Middlesbrough inte kunnat träna. En eventuell lottning fördelas 12-2-2.

7. WYCOMBE-PRESTON

Ta med fler tecken! Wycombe valde att rotera i sin elva förra mötet mot Middlesbrough och följaktligen blev det en klar förlust. Wycombe har inte kvalitén i truppen i paritet med andra lag i The Championship. Även om man kommit in i det på ett annat sätt under hösten och vintern så får man allt som oftast se sig besegrade. Det här är kanske den mest ovissa matchen på kupongen.

8. QUEENS PR–FULHAM

QPR kan chocka i derbyt! Fulham kommer från fyra raka kryssmatcher. Efter den horribla inledningen på säsongen har Parker gjort justeringar rent taktiskt. Det har gett resultat i form av poäng men som åskådare har det inte varit vackert. Laget spelar väldigt lågt och cyniskt. Nu är frågan om man kommer ge över initiativet i ett derby mot QPR. Motivation slår klass heter det väl? Gardera!

9. BURNLEY–MK DONS

Formstarkt Burnley. Det skiljer två divisioner mellan lagen och MK Dons befinner sig på den undre halvan av League One. Burnley är inget sprudlande gäng fotbollsmässigt men man kan sin identitet under Dyche och vet hur man kommer till målchanser på ett effektivt sätt. Burnley kommer troligtvis rotera i backlinjen men deras defensiv har varit ruskigt vass senaste veckorna.

10. OLDHAM–BOURNEMOUTH

Avvakta! Det blir viktigt att se vilka Bournemouth ställer upp med här. Bakom stjärnorna Solanke och Stanislas är det inte samma kvalité på anfallarna. Vi kan dessutom utgå från att gräsmattan inte kommer vara den bästa för att spela någon teknisk fotboll på hos League Two-klubben. I det här skedet vill jag ha med fler tecken innan jag ser vilka som startar för Bournemouth.

11. BLACKBURN–DONCASTER

Ojämnt Blackburn Blackburn ställs mot ett formstarkt Doncaster. Så som Blackburn spelat den här säsongen med höga toppar och djupa dalar kan kan inte ettan räknas som någon spik. Tvärtom har Doncaster en offensiv som mycket väl kan störa Blackburn om man får matchbilden dit man vill. Just nu är tvåan streckad i 17% och håller den sig under 20% måste den med på raden.

12. BRISTOL ROVERS–SHEFFIELD UNITED

Underskattat Sheffield. Sheffield kommer bli en av kupongens mest spelvärda spikar om streckningen håller i sig. Just nu har oddsbolagen tvåan runt 52%, medan streckningen ligger på 37%. Allting under 50% kommer spikas från min del. Även om Bristol varit bra i sin serie så har Sheffield betydligt bättre spelare och får tillbaka bland annat Lundstram från avstängning. Tänkbar spik!

13. HUDDERSFIELD–PLYMOUTH

Tidig gardering! Jag har varit tydlig med att jag inte värderar Huddersfield speciellt högt den här säsongen. Det känns ihåligt i försvaret och deras bollinnehavsbaserade fotboll tenderar att bli något naiv med truppen som man förfogar över. Det här är säsongens största match för Plymouth. Gästerna har en stekhet anfallare i form av Jephcott som öst in mål framåt för Plymouth.