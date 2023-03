Tränar-effekten gör Palace till en bra spik

BÄSTA SPIKARNA

Hemmafördelen gör spikvalet enkelt

4. BRIGHTON–BRENTFORD 1

Brentford har varit ett av ligans bästa lag senaste månaderna. Sedan årsskiftet har laget radat upp fina resultat men det är framför allt på hemmaplan som segrarna kommit. Hemma har man bara förlorat en match i ligan medan det endast blivit tre segrar på bortaplan.

Hodgson-effekten ger Palace tre poäng

5. CRYSTAL PALACE–LEICESTER 1

Palace hoppas att tränarbytet ska få effekt direkt. Skadeläget ser bättre ut och man är vanligtvis starkt på hemmaplan. Leicester har visat upp svagheter i deras defensiv, något som Zaha ska kunna utnyttja på sin kant.

Stoke har superform – en rolig chansspik

11. COVENTRY–STOKE 2

Coventry är obesegrade i sina nio senaste matcher men man har haft ett löjligt enkelt spelschema med näst intill enbart bottenlag. Nu möter man ett Stoke som upplever sin bästa period på hela säsongen. Gästerna glänste innan uppehållet på ett sätt vi inte sett tidigare.

SKRÄLLDRAGEN

Aston Villa kan skrälla mot storlaget

1. CHELSEA–ASTON VILLA 1X2

Chelsea har spelare som Mount, James, Azpilicueta, Havertz, Sterling, Fofana och Aubameyang uppsatta som frågetecken. Det tillsammans med osäkerheten som finns i sättet att spela på gör ettan inte speciellt rolig som storfavorit. Aston Villa har imponerat sedan Emery tog över rollen som tränare. Det är värt att gardera upp ettan.

För högt streckat – gardering kan bli lönsam

2. ARSENAL–LEEDS 1 2

Arsenal förväntas vinna den här matchen och når man upp i normal nivå så gör man det också. Med det sagt så är det ett desperat Leeds man möter. Ettan kommer att vara streckad i över 80% och så överlägsna är man inte.

Hett derby med underskattat bortalag

10. CARDIFF–SWANSEA 1X2

Spelmässigt har Swansea presterat betydligt bättre än Cardiff den här säsongen. Skillnaden i tabellen borde vara större. Nu är det ett derby och jag köper inte riktigt att Cardiff ska vara stor favorit trots hemmaplan – värde!

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 256-raderssystem

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Chelsea–Aston Villa 1

Sedan Emery tog över som tränare har Aston Villa varit det sjätte bästa laget i ligan med 26 poäng på 14 matcher, före till exempel Chelsea. För Chelseas del var man tillbaka på ruta ett igen med insatsen mot Everton innan uppehållet. Thiago Silva saknas fortsatt sedan har men handfull spelare som är osäkra till spel.

2. Arsenal–Leeds 1

Arsenal har varit ligans bästa lag och leder välförtjänt serien. Spelar man som mot Palace innan uppehållet vinner man den här matchen med marginal. Leeds gjorde dock sex mål i sina två avslutande matcher innan uppehållet och har fått tillbaka målskytten Rodrigo i startelvan. Ettan ser ut att bli lite väl stor favorit.

3. Bournemouth–Fulham 1

Bournemouth har varit hårt skadedrabbat under vintern. Nu ser skadeläget bättre ut. Stanislas, Tavernier och Zabarnyi kommer att testas sent. Fulham har både Willian och Mitrovic avstängd, två av deras bästa spelare den här säsongen. Formkurvan pekar spikrakt neråt för gästerna som har släppt in tre mål i tre raka matcher. Bournemouth får tipset.

4. Brighton–Brentford 1

Brighton tog en ny seger innan uppehållet då man slog ut Grimsby med komfortabla 5–0 i cupen. Innan dess vann man mot Palace i en match som laget dominerade redan från avspark. Brentford saknar både Ajer och Janelt som hade varit aktuella för startelvan. Gästerna är inte lika starka när det kommer till bortaspelet.

5. Crystal Palace–Leicester 1

Palace är tillbaka efter uppehållet med en ny tränare och ett förbättrat skadeläge. Laget har spelat bättre än deras formrad föreslår. Flera av förlusterna har kommit i jämna matcher där Palace inte lyckats få in bollen. Leicester saknar fortsatt mittfältaren Tielemans. Mittbacken Faes är tillbaka efter avstängning.

6. Nottingham Forest–Wolverhampton 2

Nottingham har tagit sina poäng på hemmaplan men det har inte varit något glänsande spel. Det går att argumentera för att man plockat fler poäng än vad man förtjänar sett till hur laget spelat. Wolves saknar Tavares, Kalajdzic, Hwang, Jonny och Bueno. Nottingham har hela elva spelare på skadelistan. Wolves är det laget som sett bättre ut i sitt grundspel – tvåa.

7. West Bromwich–Millwall 1

West Bromwich har flertalet spelare borta. Några av namnen som saknas är Diangana, Grant och Phillips. För Millwall återfinns Mitchell, Styles, Burey och Bennett på skadelistan. Det är två lag som kämpar för att nå play off. Noterbart är att West Bromwich vunnit tio av sina elva senaste hemmamatcher. The Baggies senaste förlust på hemmaplan kom i oktober.

8. Norwich–Sheffield U 2

Byram, Dowell, Hayden och Placheta missar matchen för Norwich. Sheffield har Brewster, O’Connell, Osborn, Stevens och Norrington-Davies indisponibla. Inför säsongen var det två jämnt värderade lag men Sheffield har genomgående varit bättre i samtliga delar av spelet. Gästerna behöver fortsätta vinna för att behålla den andra direktplatsen i tabellen.

9. Birmingham–Blackburn Rovers 1

Blackburns underliggande siffror fortsätter att vara direkt svaga men man hittar sätt att göra mål ändå. Blackburn har vunnit fyra av sina fem senaste matcher i ligan vilket är helt otroligt sett till hur laget spelat. Dack saknas för gästerna, han brukar ha en given plats i Tomassons startelva. Svenska folket har Blackburn som favorit men spelbolagen håller inte med.

10. Cardiff–Swansea 2

Cardiff befinner sig precis ovanför nedflyttningsstrecket. Laget har haft enorma svårigheter med målskyttet och skapar väldigt lite framåt. Hemmalaget har Robinson, Adams och Collins på skadelistan. Hos Swansea saknas Allen och Benda. Swansea vann säsongens första derby med 2–0. Värdet ligger i tvåan.

11. Coventry–Stoke 2

Coventry är obesegrat i nio raka matcher men då har man mött Blackpool, Wigan, Hull, Huddersfield, Preston, Sunderland, Rotherham samt Millwall och Luton på hemmaplan. Det blir inte mycket lättare än så i årets The Championship. Nu ställs man mot ett Stoke som toppat formen i sina senaste matcher.

12. Hull–Rotherham 1

Hull har varit det bättre laget och förtjänar favoritskapet men det är inget lag som trivs med att föra matcherna. Nu möter man ett lågt liggande Rotherham som kommer att överlåta initiativet till hemmalaget. Hull har Christie, Baxter, Woods, Tetteh, Covil och Connolly borta med skador. Ettan kommer att bli en av kupongens mest överstreckade tecken...

13. Wigan–Queens Park Rangers 2

QPR har inte fått det lyftet man hoppats på sedan tränarbytet. Det är ett lag som ska ligga betydligt högre upp i tabellen sett till deras trupp. Det stormar runt Wigan då den ekonomiska krisen gått ut över spelarna. Flera av spelarna har inte fått sina löner utbetalda på flera månader vilket säkerligen påverkar laget. Passande uppgift för QPR – generöst streckad tvåa.