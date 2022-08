Tottenham är en favorit man kan luta sig mot

Bästa spikarna

Kupongens största favorit

2. TOTTENHAM–SOUTHAMPTON 1

Söker man en stor favorit på kupongen att spika så Tottenham troligtvis det bästa valet. Det är kupongens största favorit värderad till oddset 1,35 av spelbolagen. Tottenham behöver göra en dålig match för att Southampton ska kunna få med sig några poäng London.

Newcastle blir att räkna med

3. NEWCASTLE–NOTTINGHAM 1

Newcastle gjorde en suverän säsong förra året efter att ha Howe tog över laget. Han lyckades ta Newcastle från en nedflyttningsplats till en stabil mittenplacering. Nu har man kryddat truppen under sommaren och blir ett lag att räkna med för den övre halvan av Premier League.

Aston Villa har drömmotstånd

5. BOURNEMOUTH–ASTON VILLA 2

Bournemouth är tippade sista i Premier League av oddsbolagen vilket man kan förstå när man tittar på deras transferfönster. Det finns inte ekonomin för att värva och truppen är den svagaste i hela ligan. Stark spikkandidat!

Skrällvarningarna

Frågetecken i Chelsea

1. EVERTON–CHELSEA 2

Det finns en hel del frågetecken som behöver rätas ut hos Chelsea med en stor spelaromsättning under sommaren. Everton vann motsvarande möte förra säsongen.

Leeds lär bli överspelat

4. LEEDS–WOLVERHAMPTON 1X2

Leeds är ett lag som drar väldigt mycket spel på sitt namn och sin anrika historik. Det är troligt att vi får se ettan bli överstreckad till spelstopp. Leeds har tappat både Raphina och Phillips som var deras två bästa spelare förra säsongen. Wolves är solida defensivt.

Räkna inte bort Luton

7. BURNLEY–LUTON 1X2

Burnley glänste i premiären mot Huddersfield på bortaplan men det är svårt att veta efter en match om det var Huddersfield som var dåliga eller om det var Burnley som var bra. Oavsett så har Burnley ändrat spelstil helt och hållet och den typen av förändring kan komma med växtverk i form av några felsteg. Räkna inte bort Luton!

Match för match

1. Everton–Chelsea 2

Osäkerhet kring Chelsea. Everton har tappat Richarlison och Calvert-Lewin ser ut att missa premiären med en skada men Lampard har nu fått en sommar på sig att bygga sin spelidé med den här truppen. När lagen möttes i våras vann Everton med 1-0 på hemmaplan. Chelsea har fortsatt flera transferrykten som florerar kring spelare i laget.

2. Tottenham–Southampton 1

Förbättrat Spurs vinner. Tottenham siktar på att bygga vidare från fjolåret efter att man kom fyra i tabellen. När Conte tog över som tränare fick hela laget ett lyft. Kulusevski och Bentancur har köpts loss tillsammans med värvningarna av Bissouma, Perisic, Richarlison och Spence. Saints ser ut att få en tuff säsong sett till deras transfersommar.

3. Newcastle–Nottingham Forest 1

Helt nytt Forest. Nottingham har plockat in helt ny trupp. Hela tolv spelare har värvats in under sommaren och då har inte transferfönstret stängt. Deras största värvning är landslagsmittfältaren Lingaard. När man gör en så pass stor förändring finns det en risk att alla pusselbitar inte passar ihop. Newcastle går som in som stor favorit till matchen.

4. Leeds–Wolverhampton 2

Tunga tapp för Leeds. Leeds klarade sig precis kvar förra säsongen efter att Bielsa fått sparken under våren. Spelet blev inte mycket bättre, snarare tvärtom. Det var ett mer defensivt Leeds som hade svårt att skapa målchanser. Nu har man tappat både Raphina och Phillips under sommaren som var nyckelspelare för laget. Värdet ligger i bortasidan!

5. Bournemouth–Aston Villa 2

Bottentippat Bournemouth. Bournemouth har inga förväntningar på sig inför den här säsongen. Det handlar bara om att klara sig kvar. Man har valt att satsa på samma trupp som tog laget upp till Premier League och det går att ifrågasätta om defensiven verkligen håller för den högsta ligan. Villa har förstärkt med både Diego Carlos och Augustinsson.

6. Bristol City–Sunderland 1

Svagt Sunderland. Bristol gjorde ingen dålig match i premiären men tappade sent ledning till förlust mot Hull. Deras anfall ser riktigt bra ut med Weimann i spetsen. Sunderland gjorde inget vidare intryck mot Coventry. Ett bollinnehav på 38% när man spelar på hemmaplan är illavarslande för resten av säsongen. Jag tror att vi får se Sunderland i bottenstriden den här säsongen.

7. Burnley–Luton 1

Överskattat Burnley. Burnley såg strålande ut i premiären när Kompany gjorde sin första tävlingsmatch som tränare för klubben. Det var en helt ny spelfilosofi i jämförelse med den Dyche hade. Passningsspelet utmanövrerade Huddersfield gång på gång. Frågan är om man klarar av att göra det mot ett välorganiserat Luton? Jag är tveksam.

8. Preston–Hull 1

Tidig spikkandidat! Preston fick kämpa sig till en poäng i premiären borta mot Wigan efter att Evans blivit utvisad. Preston har annars förbättrat truppen på flera positioner inför säsongen. Hull visade lagmoral när man vände och vann mot Bristol City men gästerna saknar individuell kvalité i truppen. Preston har visat en hög högsta nivå senaste säsongerna men saknar jämnhet. Spiketta!

9. QPR–Middlesbrough 2

Stabilt Middlesbrough. Archer är fortsatt osäker till spel för QPR efter att ha missat premiären. Med Austins sorti har QPR tappat tyngd framåt även om han inte var helt given i startelvan. Boro siktar på att bygga vidare på det stundtals fina spelet från fjolåret. Man fick med sig en poäng mot West Bromwich i premiären och kommer att vara ett lag som blir svårslagna i år - utgångstvåa!

10. Reading–Cardiff 2

Cardiff imponerar. Dann och Moore återfinns på skadelistan för hemmalaget. Joao kommer att testas sent för Reading. Hos gästerna är Colwill osäker till spel med en skada medan Ng är avstängd efter det röda kortet senast. Cardiff kommer från en meriterande seger hemma mot Norwich i premiären. Cardiff vann motsvarande möte förra säsongen med 2-1. Lutar åt tvåan.

11. Swansea–Blackburn Rovers 2

Uddlöst Swansea. Swansea fortsatte på samma linje som fjolåret med ett passningorienterat anfallsspel. Man dominerade bollinnehavet i sin första match mot Rotherham men skapade inte speciellt mycket. Mot Blackburns höga presspel kan det bli kostsamt om man tappar bollen på fel ställen. Gästerna har sylvassa vapen framåt med spelare som Brereton Diaz. Spelvärde i tvåan!

12. Sheffield United–Millwall X

Defensivt starkt Millwall. Sheffield United föll i premiären mot Watford men det finns en hel del positivt att ta med sig från matchen. Man mötte en av förhandsfavoriterna till uppflyttning på bortaplan. Även Millwall stod för en stark insats hemma mot Stoke. Det fina försvarsspelet från förra säsongen verkar hålla i sig. Sheffield saknar skadade O’Connell, McBurnie och Bogle i laget.

13. Stoke–Blackpool 1

Överstreckat Stoke? Varken Stoke eller Blackpool förväntas utmana om några topplaceringar i ligan den här säsongen. Stoke såg bleka ut mot Millwall och Blackpool gjorde en okej insats hemma mot Reading i premiären. Stoke har en bättre trupp på pappret men Blackpool kan luta sig mot ett stabilare grundspel. Stoke får favoritskapet men det är risk för att ettan blir överstreckad.