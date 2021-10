Till häftiga 19 procent är det en miljonskräll

Det går inte att komma ifrån att man blir glad när landslagsuppehållen, med sina jämförelsevis kalla kuponger och stora favoriter, är över. Den engelska fotbollen kliver in på Stryktipskupongen igen. Och den gör det med besked, med en helt lysande omgång sett till spelvärde.

Förutom tio miljoner i jackpot så är det en kupong med få klara favoriter. Bara Chelsea sticker ut med sina 1,60 i odds borta mot Brentford i match 2 . En match som knappast är avgjord på förhand borta mot den häftiga nykomlingen som bara förlorat en av sju och bland annat vann expected goals hemma mot Liverpool (3–3).

I övrigt ligger de flesta favoriterna runt 1,80-2,40 i odds. Men flera stycken streckas ändå som om de är Manchester City.

Southampton ( match 3 ) ser ut att bli ett intressant spikdrag i Premier League med tanke på att Leeds bland annat saknar Raphinha som lirat med landslaget och har frågetecken för lagets andra två storstjärnor Bamford och Phillips.

Men i övrigt hittar jag de bästa dragen i The Championship där det som vanligt gäller att gå hårt på sina idéer och inte fega för att ha chans på miljonerna.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 6 . Det var inte några glada miner hos fansen när Blackburn krängde iväg sin storstilade skyttekung Adam Armstrong (28 mål i The Championship i fjol) till Southampton precis när säsongen startat. Vem skulle nu göra målen? Svaret fanns redan i de egna leden. Efter att under tre säsonger och 80 matcher i Blackburn mäktat med nio mål har 22-åringen Ben Brereton redan mer än dubblat den skörden på elva matcher denna säsong. Med sina tio baljor har han gjort mer än hälften av Blackburns mål den här säsongen och delar skytteligledningen med Fulhams Mitrovic. Till den här matchen är dock succéanfallaren inte tillgänglig då han spelade landskamp med Chile natten mot fredag och anländer till England först på matchdagen. Ett rejält avbräck. Då lagets näst bästa målskytt, Sam Gallagher, inte kunnat träna på hela veckan på grund av skada och är ett stort frågetecken så kan anfallet vara ytterligare stukat. Det kan innebära att Daniel Butterworth, med några korta inhopp under säsongen och bara sex Championship-matcher med noll mål på meritlistan, kan få göra sin första start.

Det är inget som skrämmer Coventry. Visst har gästerna haft det svårt på bortaplan, men totalt sett har inledningen på säsongen varit en stor framgång. En tredjeplats i tabellen är häftig läsning för fjolårets nykomling och Viktor Gyökeres har varit en av de stora nycklarna med sina nio mål. Med det belönades han med en landslagsplats av Janne Andersson. 4–1 senast mot topplaget Fulham var mäkta imponerade. Maatsen och Godden är visserligen avstängda här, men det finns vettiga alternativ att stoppa in.

Just nu streckas Coventry som underdog till dryga 30% i den här matchen, men på oddsen är de små favoriter. Här finns det lite spelvärde att hämta och med tanke på Blackburns stukade offensiv så gillar jag tvåan. Det är en fräck chansspik för den vågade.

■■ Match 11 . Nottingham fick sin sämsta start någonsin med en poäng på de sju första omgångarna. Med tanke på det rätt hyfsade spelarmaterialet kom det som en chock. Att tränare Chris Hughton fick gå så pass tidigt in på säsongen var därför helt i sin ordning. In kom istället Steve Cooper, som de senaste säsongerna tagit Swansea till play off två gånger om och i fjol föll i play off-finalen mot Brentford. Effekten har varit minst sagt positiv. Under de tre matcherna med Cooper vid rodret så har Nottingham plockat sju poäng. Två raka bortasegrar med totalt 6–1 i målskillnad har fått truppen på gott humör. Den gamle skyttekungen Lewis Grabban har målat i båda matcherna och visat sitt gamla jag. Dansken Zinckernagel är en annan spelare med hög kapacitet som blommat ut med ett mål och tre assist i de två vinsterna.

Nykomlingen Blackpool var nederlagstippat inför säsongen, men har hamnat i ett otroligt stim på slutet med otroliga tio poäng på de fyra senaste matcherna. Sanningen att säga har det varit maximal medrigg i jämna matcher. I de tre senaste har Blackpool förlorat Expected Goals i samtliga. De har dessutom haft ett enkelt spelschema där båda bottenlagen Hull och Barnsley stått för motståndet. Här tror jag Blackpools fina trend tar slut. Truppen är inte på samma nivå som värdarnas och offensiven är klart begränsad. Här saknas dessutom målvakten och kaptenen, Christopher Maxwell, som är skadad. Ersättaren Stuart Moore har inte alls erfarenhet av spel på den här nivån och har mestadels hållit på betydligt lägre nivåer i League Two och National League de senaste säsongerna. 27-åringens nerver lär sättas på prov.

Runt 50% är ettan en klart vettig spik.

■■ Till skillnad från Nottingham så ser nämligen flera hemmafavoriter i The Championship ut att överstreckas rejält. Tre matcher som kommer vara av stor betydelse för utdelningen på den här kupongen är Huddersfield–Hull ( match 8 ), Middlesbrough–Peterborough ( match 9 ) och Reading–Barnsley ( match 12 ). De tre hemmalagen övervärderas grovt av det svenska folket. Alla är runt 15-20% för högt streckade och det är väldigt mycket i dessa sammanhang. Jag rekommenderar att gardera så mycket det finns plånbok till i dessa matcher. Våga gärna gå hela vägen och chansa bort någon av de tre favoriterna helt. Spelteoretiskt är det klart värt det.

Tänk på att Huddersfield, enligt oddsen, bara vinner sin match varannan gång och Reading lyckas inte ens med det i längden. Ändå streckas de upp mot hutlösa 70%. Bort med dem!

■■ Match 10 . I övrigt kan jag inte låta bli att nämna mitt eget favoritlag i den engelska fotbollen. Det är en underbar känsla när jag får chansen att blanda hjärta med hjärna i ett speltips. Inte känns det sämre av att spelkungen själv, Bengt Sonnert, snackade upp The Hatters i vår Stryktipspodd denna vecka. Luton har spelmässigt gjort det över alla förväntningar den här säsongen. Den underliggande statistiken talar sitt tydliga språk, efter WBA och Fulham har Luton bäst statistik av alla lag i The Championship. Att de bara återfinns i mitten av tabellen är en rejäl stolpe ut, kalla det gärna otur. Luton har bara vunnit en av de sju senaste matcherna, men vunnit Expected Goals i samtliga. Då har de ändå mött serieledande Bournemouth på bortaplan. När vinsten väl visade sig var den dock väl värd att vänta på. Krossen av serietrean Coventry innan landslagsuppehållet med 5–0 var en av de trevligaste fotbollsmatcher jag sett. Så när laget blir rejält undervärderade här i London-derbyt mot Millwall blir jag genuint glad.

Millwall är svårslaget, absolut. De kryssar sig fram med sex oavgjorda på elva omgångar och placerar sig i mittenskiktet. Det är också där de hör hemma sett till statistiken. I skrivande stund ligger oddset på ettan runt 2,40. Det svenska folket streckar dock upp den till hela 50% och sätter ett eget odds på 2,00. Det är 40 punkter för lågt det. Ingen vettig människa vill lira det spelet, men på Stryket går det tydligen bra. Inte för mig dock och förhoppningsvis inte för er.

Tvåan till häftiga 19% är absolut första tecken att rita ner i den här matchen, de som vill fega lite kan givetvis ta med krysset med tanke på de här båda lagens oförmåga att avgöra matcher.

SKRÄLLEN

Luton (match 10)

Luton har vunnit xG-statistiken i samtliga sina sju senaste matcher, men ändå bara fått med sig en vinst. Dags för retroaktiv utdelning nu? När laget undervärderas rejält i derbyt mot Millwall så måste tvåan till 19% prioriteras.

SPIKEN

Nottingham (match 11)

Nottingham har fått en rejäl energiboost av tränarbytet. Steve Cooper har fått både spelarna och vinsterna med sig. Blackburn har sprungit lite för bra på slutet, nu är det dags för nykomlingen att komma ner på jorden. Ettan runt 50% är en av de bästa favoritspikarna på kupongen.

DRAGET

Coventry (match 6)

Blackburn har ett blytungt avbräck i skyttekungen Ben Brereton som stått för mer än hälften av lagets mål den här säsongen. När också lagets näst bästa målskytt Sam Gallagher inte kunnat träna på grund av skada och också är tveksam är offensiven stukad. Coventry är oddsfavoriter i matchen, men streckas i nuläget som underdogs. Tvåan är en häftig chansspik.

96 rader 1. Leicester - Manchester United 2 2. Brentford - Chelsea x2 3. Southampton - Leeds 1 4. Aston Villa - Wolves x2 5. Norwich - Brighton x2 6. Blackburn - Coventry 2 7. Bristol City - Bournemouth 2 8. Huddersfield - Hull x2 9. Middlesbrough - Peterborough 1x2 10. Millwall - Luton 2 11. Nottingham - Blackpool 1 12. Reading - Barnsley x2 13. Sheffield United - Stoke 1 Visa mer