Superlagen kan vara favoriter att gardera

Påskafton bjuder på ett lite annorlunda Stryktips då The Championship lirade full matta under långfredagen och inte finns med på kupongen. Istället kliver matcher från Serie A, La Liga och Ligue 1 in. Där finns flera storlag med som jag tror kommer att bli kraftigt övervärderade.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Chelsea har åkt på den gamla Brighton-sjukan. De dominerar matcherna men får inte bollen i nät. Mot Liverpool i veckan var The Blues det klart bästa laget och värt segern. Mängder av brända målchanser och två bortdömda mål gjorde dock att det stannade vid 0–0. Nu står det klart att Frank Lampard återkommer som caretaker säsongen ut för att skapa lite arbetsro. Han behöver inte ändra så mycket på spelet utan mest höja självförtroende och skapa stämning. Det bör den gamla Chelseaikonen kunna lösa. Med Kanté tillbaka i full styrka på mittfältet så är jag inne på att det ska komma retroaktiv utdelning denna påskafton. Uppgiften ser nämligen överkomlig ut.

Wolverhampton har tagit några steg tillbaka igen. Insatsen borta mot Nottingham (1–1) var inte alls på den nivå som jag hade väntat mig. Faktum var att Nottingham var närmast segern där. Som lök på laxen så tog både Jonny och Rúben Neves gula kort vilket gör att de är avstängda. Framför allt Neves frånfälle är blytungt för vargarna, då han måste klassas som lagets bästa spelare och spindeln i nätet.

Chelsea bör således äga mittfältet och dominera matchbilden. Fortsätter de skapa målchanser så kommer också nätet att rassla. Wolves släppte trots allt in fyra bollar på Molineaux när Leeds var på besök här senast. Jag hoppas Chelseas svaga resultat gör att de inte streckas upp till himlen av det svenska folket.

Stannar tvåan runt 50-55% så är det en spik jag bygger min kupong runt.

■■ Match 8 . Lazio bjuder in till ett tungviktsmöte på Stadio Olimpico. På grund av Juventus 15 minuspoäng är det de ljusblå som innehar andraplatsen i Serie A bakom suveränerna Napoli. Men jag tycker att Lazio är ett överskattat lag som haft stora marginaler på sin sida under säsongen. Ser man bara till de senaste matcherna så har de fått snudd på maximal utdelning. I helgen blev det 2–0 mot Monza trots att de förlorade xG med stora siffror och bara skapade runt ett halvt mål i xG själva. I derbyt mot Roma skapade Lazio under ett halvt mål i xG trots spel med en man mer i en halvlek. De hade också flyt som hade VAR med sig som hittade en millimeter offside på Romas kvittering med en man mindre på plan. I Europa League mot AZ, torsk 1–2 och bara 0,29 i xG. 0–0 mot Bologna innan dess och återigen långt under 1 i xG. Lazio kan inte fortsätta så här och ändå vinna fotbollsmatcher. Visst har värdarna släppt in minst mål i Serie A, men ser man till säsongen i stort så har de sprungit bra även där. Hela nio lag har släppt till färre målchanser.

Juventus är i mitt tycke ett bättre lag och måste fortsätta gå för tre pinnar för att ta ikapp poängtappet och lösa en plats ut till Europa. De slog nyligen Inter borta i ligan och har absolut kapacitet att göra detsamma här mot Lazio. Oddsen är jämna och strecken likaså, Lazio lär sluta som knappa favoriter. Då gillar jag att välja sida.

Då jag tycker det är dags för verkligheten att komma ikapp Lazio så chansspikar jag tvåan till dryga 30%. Ett bortamål kan mycket väl räcka för vinst.

■■ Många Stryktipsgubbar/tanter har hyfsad koll på den engelska fotbollen, men sämre insikt i de övriga europeiska ligorna. Då är det lätt att spika storlag som de känner igen. Här är två som kommer bli övervärderade.

Jagar vi större summor är det läge att orka gardera eller gå emot både Real Madrid och PSG:

■■ Match 11 . Real Madrid stod för ännu en häftig insats på Camp Nou i veckan när Barcelona kördes över med 4–0 i Copa del Rey. Benzema var den stora härföraren med ett hat trick. Sitt andra på raken då fransmannen gjorde tre baljor även i 6–0-vinsten mot Valladolid i ligan. 10–0 på två matcher imponerar så klart och det finns en rad x-faktorer hos marängerna. Varför vill jag gardera den här givna favoriten då? Ettan kommer givetvis att streckas upp hårt, för hårt. Vi ska komma ihåg att Real har ett tungt spelschema framöver, med Champions Leauge-spel mot Chelsea i veckan som kommer att prioriteras. Chans på en del rotation finns således i den här matchen, jag tror inte Benzema får 90 minuter. Ligan är nämligen redan körd där avståndet upp till Barcelona är för långt för att ta igen.

För Villarreal är det istället tvärtom. De är ute ute ur alla cuper och kan fokusera fullt ut på La Liga där de fortfarande inte har gett upp en topp 4-placering som ger CL-spel. Den starka och rättvisa vinsten mot Real Sociedad senast (2–0) var en nyckel för det målet. ”Den gula ubåten” har tagit 13 poäng på de fem senaste matcherna i ligan och är formstarkt. Moreno är visserigen skadad, men det har inte hämmat det offensiva spelet där lirare som Chukwueze och Pino är livsfarliga. I de tre senaste inbördes matcherna i La Liga har Villarreal löst fem poäng och bara släppt in ett enda mål totalt. De har således ingen anledning att ha för stor respekt för motståndet här.

När ettan lär streckas upp runt 15% för högt, mot 80%, så känns det givet att jaga storskräll. Jag helgarderar.

■■ Match 13 . Paris SG ser ut att ha checkat ut för säsongen när Champions League-drömmarna än en gång gått upp i rök. Det hör inte till vanligheterna att den franska giganten förlorar två raka hemmamatcher i ligan och dessutom som mållöst. Men det är precis vad som hänt mot Rennes (0–2) och Lyon (0–1). PSG har inte imponerat i någon av matcherna och Messi har till och med blivit utvisslad av sin egen publik. Lägg till ett gäng skador på spelare som Neymar, Ramos och Kimpembe och det är inte ett PSG som vi är vana vid. Jag tror de kan få det svårt igen när en mycket tuff bortamatch väntar på den franska rivieran.

Sedan Didier Digard tog över Nice i januari har värdarna gått 14 raka matcher utan förlust. Visst är det många kryss inblandat, men hur som helst är laget otroligt stabilt för stunden och osar självförtroende. Truppen är bra, inte minst defensivt, där namnstarka gubbar som Schmeichel och Dante huserar. Nice gillar den här typen av uppgifter när de får slåss som underdogs. Det har de visat i de senaste mötena med PSG där de bara släppt in två bollar på fyra matcher. Här skulle det förvåna om de inte bjuder på en stark insats igen. Det svenska folket lär dock, sin vana trogen, strecka upp parisarna hårt.

Då är det ett riktigt vackert drag att vända på klacken och spela 1X.

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Manchester City måste bara plocka tre pinnar i såna här matcher om inte chanserna på att hämta in Arsenals försprång ska rinna bort. Vinsten mot Liverpool var ett styrkebesked. Southampton är ett av PL:s svagaste lag och ska inte räcka till om City kommer upp i nivå. Kupongens största favorit och en mycket trolig spiktvåa.

SKRÄLLEN

Nice (match 13)

Nice har varit snudd på oslagbara under 2023 där de nu gått 14 raka matcher utan torsk. På hemmaplan ska de ha goda möjligheter på nya pinnar mot ett PSG som ser ut som de checkat ut och har tankarna på semester.

DRAGET

Juventus (match 8)

Lazio går resultatmässigt starkt, men har verkligen fått med sig max sett till sina prestationer. Nu är det dags att komma ner på jorden. Jag rankar Juventus som det bättre laget här och i en jämnstreckad match tycker jag det är fräckt att välja sida för den något lägre streckade tvåan.