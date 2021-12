Superjackpot på Stryket – här är heta miljondragen

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

För första gången i Stryktipsets stolta historia så fick en hel omgång ställas in förra veckan. Svenska Spels nya regler om att max sex matcher får lottas trädde i kraft när Aston Villa–Burnley ställdes in sent och då blev den sjunde matchen på kupongen som uteblev. Snopet.

Denna vecka har Svenska Spel haft mer hängslen och livrem och väntade med att släppa kupongen till torsdag morgon. Under lördagen är det ”bara” tre matcher uppskjutna och vi får hoppas att det håller sig så. För Boxing Day är en klassisk fotbollsdag där vi absolut vill ha en Stryktipsbong i handen.

Hela sju matcher från Premier League och resterande från The Championship står på schemat. Förutom Manchester City i match 3, som är en riktigt tung favorit, och Arsenal i match 4, som också ställs ut till låga odds, så ser kupongen vidöppen ut. Precis som vi vill ha den för att öka förutsättningarna till bra utdelning. Mäktiga 26 miljoner i jackpot minskar inte de chanserna.

■■ Det är smålurigt att hitta stora skrällar då favoriterna är så starka. Men här är ialla fall två högt streckade hemmalag som jag gärna garderar eller går emot för att hitta spelvärde och utdelning.

Match 1 . Brighton är ett lag som jag i grunden håller varmt om hjärtat, men tolv raka tävlingsmatcher utan vinst är ett tungt ok på klubbens axlar. Potter har haft problem med både skador och corona. Här återkommer några av spelarna på skadelistan, men å andra sidan är mittfältsdirigenten Bissouma avstängd. Ett tungt avbräck. Brighton har en förmåga att göra bra matcher mot bättre lag, men som favoriter är de läskiga att hålla i handen. Bolltrillande i all sin ära, men den riktiga spetsen finns inte alltid för att bryta igenom lägre försvar.

Här väntar en tuff uppgift i ett samspelt Brentford. I och med segern senast mot Watford så klev nykomlingen faktiskt om Brighton i tabellen. I september lyckades Brighton vinna det inbördes mötet på bortaplan. Det var dock en helt jämn match som Trossard avgjorde med matchens enda mål i den 90:e minuten. Jag tror på ytterligare en jämn och oviss tillställning nu, med bra poängchans för Brentford.

Ettan ser ut att streckas över de 50% den är värd. X2 prioriteras.

■■ Match 6 . Efter en väldigt fin inledning på säsongen har West Ham hamnat i en tyngre period. 0–0 i en jämn match borta mot Burnley följdes upp av en väldigt tam insats borta mot Arsenal där West Ham blev helt överkörda. 0–2 i baken borde varit betydligt större siffror och framåt skapades knappt en målchans. David Moyes har dessutom en del problem i truppen. Defensivt är både Zouma och Ogbonna skadade. Framåt är lagets bästa anfallare, tanken Antonio, ett frågetecken på grund av corona. I onsdags spelade The Hammers dessutom Ligacupen mot Tottenham där den viktiga centrala duon Soucek och Rice fick slita i 90 minuter i 1–2-förlusten.

Piggare ben i Southampton som inte spelat match på 1,5 vecka. På den tiden har truppläget hunnit förbättras där framför allt målvakten Forster ser ut att vara tillbaka mellan stolparna och både Adam och Stuart Armstrong är åter i träning. Senast gjordes en bra insats borta mot Crystal Palace (2–2) där Ward-Prowse bland annat visade klass med ett vackert frisparksmål. Det är ett motstånd som i mångt och mycket kan jämföras med lördagens.

Under rådande omständigheter är ett överstreckat West Ham en favorit i fara. Jag målar på hela vägen direkt och tror att Southampton har bra chans på poäng.

■■ Match 3 . Dagens bank hämtas i Manchester. Leicester ställde upp med en stark elva i onsdagens Ligacup borta mot ett roterande Liverpool. Centralfigurer som Vardy, Maddison, Tielemans och Ndidi startade alla. Tre dagars vila på det och de ska nu upp i ringen i årets svåraste bortamatch. Inte lätt med tanke på att Rävarna åkte på ett par tunga skador på defensiva pjäser i strafförlusten på Anfield. Både Pereira och Söyüncü fick kliva av planen och med Fofana och Evans borta sedan tidigare har Brendan Rodgers så klart en del jobba att på i defensiven. För den kommer att få jobba.

Manchester City har förskonats för coronan och har sett brutalt bra ut på slutet. Leeds och Newcastle har slaktats i de två senaste matcherna med totalt 11–0. City har lagt beslag på serieledningen och frågan är om de kommer att släppa den mer under säsongen. Med ett bra truppläge, hemmaplan och toppform finns det inget som talar för att de ljusblå inte kommer ta sin nionde raka Premier League-seger mot ett Leicester med kortare vila och skador.

De låga oddsen visar att även spelbolagen är inne på samma linje och den höga streckningen är befogad. Jag slösar inga tecken i match 3 och bankspikar.

SKRÄLLEN

Southampton (match 6)

West Ham blev utspelat av Arsenal och torskade i veckan mot Tottenham i Ligacupen. Moyes har en del problem i truppen där Antonio är tveksam på grund av corona. Svårspelade Southampton får istället tillbaka spelare och kommer med fräscha ben till London. Kan inte räknas bort till för låg procent.

SPIKEN

Manchester City (match 3)

Manchester City har dragit vinstlotten i corona-tombolan och klarat sig oskadda. Guardiola kan välja och vraka ur den stjärnspäckade truppen och kommer med toppform i ryggen. Tyngre för Leicester som slösade kraft på bärande spelare i Ligacupen i veckan och har problem i backlinjen. Ettan är en bankspik.