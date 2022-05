De stora europeiska ligorna har gått på semester, men det hindrar inte Stryktipset från att bjuda på en häftig kupong. Det stora körsbäret på tårtan är givetvis kvällens Champions League-final mellan Liverpool och Real Madrid i Paris. Supermatchen öppnar också rundan.

I övrigt ska två högintressanta play off-finaler på Wembley liras. Men det är nordisk fotboll som dominerar. Fem matcher från allsvenskan får sällskap av superettan, norska Eliteserien och finska Veikkausliiga.

Elva miljoner i jackpot smakar så klart inte heller illa och, liksom veckans Europatips som slutade i hög miljonutdelning, så finns det goda chanser till en redig smäll!

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Det är dags för årets stora höjdpunkt, Champions League-finalen! Liverpool har haft en rätt så bekväm väg fram genom slutspelet, där det enda nervösa ögonblicket kom i returen borta mot Villarreal då 2–0-ledningen från hemmamötet var kvitterad innan halvlek. Pool lade dock i en högre växel och det var aldrig något snack.

Real Madrids resa har varit desto mer spektakulär. Spelschemat hit har varit otroligt tufft och att ”Märängerna” lyckats krångla sig ur underlägen mot PSG, Chelsea och Manchester City går emot precis alla odds. Utan Benzemas trollkonster hade det här aldrig gått vägen, fransmannen har varit just det Real utgör sig för – en superstjärna. Slåss man mot oddsen tillräckligt länge så kommer det dock alltid ett slut. Det är nu. Trollkonster i all ära, men det går inte att slå knut på sig själv hur många gånger som helst. Totalt sett har Real ändå spelmässigt varit det sämre laget i precis varje dubbelmöte fram till finalen.

Det som talar emot Liverpool är att de slagits om ligatiteln ända in på slutet, till skillnad mot Madrid som haft sitt på det klara ett par veckor. Klopp har ändå roterat och van Dijk och Salah vilades båda från start senast mot Wolves. Att Thiago klev av skadad där och nu är ett frågetecken är så klart jobbigt, men även om spanjoren inte kommer till start så håller jag engelsmännens elva högre. Det svenska folket ser dock inte ut att vilja välja sida i första taget.

Liverpool streckas klart mänskligt i Paris denna lördag. En etta under 50% tycker jag är en spännande spik.

■■ Match 3 . AFC fick en smakstart på säsongen, men har nu hamnat i en poängmässig svacka med fyra förluster på de fem senaste. Jag håller dock fortsatt Eskilstuna-gänget högt. I förlusten borta mot Örebro senast (0–1) var de spelmässigt värda betydligt mer då de vann både bollinnehavet och antal målchanser klart. Jag tror AFC kommer att vara med och slåss högt upp i tabellen i år. I nyförvärvet från Assyriska IK, Amar Mushin, har de fått en riktig guldklimp. Anfallaren har fått en smakstart på sitt superettan-äventyr med sju mål och två assist på de nio första omgångarna och kommer att bli en rejäl tillgång. Nu återkommer också givna vänsterbacken Chaouche från avstängning vilket gör AFC:s elva ska vara så gott som ordinarie.

Här väntar en vettig uppgift för att hamna på vinnarspåret igen då nästjumbon Östersund gästar. Fjolårets allsvenska lag har inte alls fått till det hittills och riskerar att åka raka vägen genom seriesystemet. Sex poäng och bara sju mål framåt på nio omgångar vittnar om att det kommer bli en tuff säsong. Det ser framför allt väldigt tamt ut framåt. 0–0 senast hemma mot jumbon Örgryte var en väldigt grå tillställning, framför allt med tanke på att det är på egen plastmatta ÖFK förväntas plocka poängen. På resande fot har de ännu inte tagit någon vinst och senast blev det råpisk borta mot BP med 1–4. Här väntar ett minst lika tufft motstånd. Jag vädrar klasskillnad.

Då det finns så många vettiga skrällchanser i övrigt på kupongen så väljer jag att spika ettan här. Med tanke på att AFC gått poängmässigt skralare på slutet hoppas jag inte den överstreckas allt för hårt.

■■ Match 4 . League Two har en drabbning kvar att spela denna säsong, play off-finalen om vilka som ska ta steget upp till League One nästa säsong. Med tanke på den vänstervridna streckningen kan man nästan inte tro att den här matchen ska spelas på neutral plan på Wembley. Det svenska folket har möjligtvis, i vanlig ordning, misstagit sig och gissar att Mansfield har hemmaplan då de står som första lag på kupongen. Då hade jag kunnat förstå strecken för Mansfield har varit väldigt bra på eget gräs där de tagit merparten av sina poäng. På resande fot har de däremot minussiffror (7-7-9) så neutral plan borde snarare vara plus för Port Vale som varit ligans näst bästa bortalag (11-6-6).

Såna här nervkittlande tillställningar spelas nästan alltid ut som målsnåla och tajta. Perfekt läge att spara in ett tecken här och slopa den övervärderade ettan. Närmare 45% går absolut inte att köpa i en match med helt jämna odds och helt jämna lag. Port Vale har dessutom ett mentalt överläge på Mansfield efter fyra poäng på de två inbördes mötena under säsongen. X2 spelas.

■■ Match 13 . Hammarby lyckades inte få hål på Malmö FF i torsdagens cupfinal och med 0–0 på resultattavlan efter 120 minuters fotboll väntade straffläggning. Där blev Astrit Selmani, med förflutet i MFF, stor syndabock och Malmö kunde ta sin första cuptitel på

33 år. Bittert för Bajen vilket inte minst märktes i Gustav Ludwigsons intervju efter kampen där han sa att han hellre förlorar fotbollsmatcher än spelar lika tråkigt som han tyckte att skåningarna gjorde. Cupförlusten innebär att Hammarby bara har vunnit en av sina fem senaste tävlingsmatcher. Det var visserligen en stark 3–0-viktoria mot IFK Norrköping, men visst känns det som att huvudstadslaget är inne i en liten svacka. Truppläget är åtminstone bra och mot MFF fick Bubacarr Trawally göra sitt andra inhopp för klubben. En oerhört intressant spelare som har mycket mål i sig. Frågan är om han får starta här. Cifuentes borde i alla fall fundera på rotation då det blir kort vila efter 120 minuters stenhård cupfotboll.

Värnamo känns som den stabilaste av nykomlingarna och smålänningarna vann också nykomlingsmötet mot Helsingborg med 4–1 på Olympia. Therns mannar satte då dit samtliga sina fyra baljor under matchens sista 25 minuter. Marcus Antonsson stod för två av dessa och är tillsammans med Oscar Johansson en häftig offensiv duo. Christian Moses finns att tillgå på bänken och det är en riktig joker. Värnamo har visat gott gry under en längre period och förtjänade tre poäng även i omgången innan mot Mjällby där laget från Hällevik kvitterade i den 95:e minuten. Hemma på Finnvedsvallen har Värnamo kryssat mot Malmö FF tidigare under våren och mot ett tröttkört Hammarby ska hemmalaget absolut inte vara slaget på förhand. Speciellt inte då matchen spelas på naturgräs.

Tvåan streckas för hårt och då är det spelvärda 1X som är första tecken att rita ned.

SPIKEN

AFC Eskilstuna (match 3)

AFC är i mitt tycke ett av de mer undervärderade lagen i årets Superetta. Lite sämre resultat på slutet, men borta mot Örebro senast var AFC det klart bättre laget. Bra läge att vända trenden här mot ett mediokert Östersund som har stora problem med offensiven och har det jobbigt på bortaplan. Stark etta!

SKRÄLLEN

Värnamo (match 13)

Hammarby åkte på en mentalt tung förlust i cupfinalen mot Malmö. 120 minuter i benen med kort vila på det. Inte optimalt inför en tuff bortamatch på Finnvedsvallens naturgräs. Värnamo ser piggt ut, har redan tagit poäng mot Malmö här hemma, och har sett fint ut mot både Mjällby och Helsingborg. Fin skrällchans!

DRAGET

Port Vale (match 4)

Mansfield står som hemmalag på kupongen, men den här play off-finalen spelas på neutral plan på Wembley. Ändå streckas ettan upp som klar favorit. Det går inte att köpa då Port Vale varit det klart bättre laget på resande fot under säsongen och dessutom har ett mentalt överläge på Mansfield efter fyra poäng på de två inbördes. X2 räcker gott!