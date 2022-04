Premier League och The Championship dominerar som vanligt Stryktipskupongen denna lördag som avslutas med en allsvensk drabbning på neutral plastmatta i Örebro.

Trots att det inte finns någon jackpot att slåss om så har jag förhoppningar på hög utdelning ändå. Rundan ser nämligen öppen och svårlöst ut, utan stora givna favoriter.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Arsenal hade en väldigt fin period i ryggen och låg i pole position för att lösa topp 4 och en Champions League-plats inför veckans derby mot Crystal Palace. Där föll dock The Gunners ihop och torskade rättvist med 0–3. Inte nog med det så tvingades Thomas Partey kliva av skadad med kvarten kvar. Då ghananen varit Arsenals kanske bästa spelare den senaste tiden så kommer han verkligen saknas här. Ersättaren Lokonga är en framtidsman, men inte alls lika tung att möta. Lägg därtill att vänsterbacken Kieran Tierney också är out för resten av säsongen. Ersättaren Nuno Tavares var inblandad i två av de tre baklängesmålen senast och är ett klart hack ner i kvalitet. Arsenal har efter det tveksamma transferfönstret i januari, där de skeppade iväg flera spelare men inte tog in ersättare, en relativt tunn trupp och blir utsatte vid skador. Jag är inne på att det kan vänta en tyngre period för de rödvita, även om offensiven fortsatt ser vass ut.

Brighton är visserligen inne i en blytung period med sju raka utan vinst. Men brände en straff och skapade mängder av chanser mot Norwich senast i en match de verkligen borde vunnit. De resultaten kommer göra att gästerna bli väldigt lågt värderade här. Totalt sett under säsongen har Fiskmåsarna gjort sina bästa matcher mot tufft motstånd. När dessa lag möttes tidigare i år var Brighton det klart bästa laget, sköt 21 skott och vann expected goals överlägset i 0–0-matchen.

Jag vill inte räkna bort den väldigt spelvärda bortaskrällen här. Alla tecken.

■■ Match 9 . Bristol City är ett klart begränsat fotbollslag. Förutom skyttekungen Andreas Weimann så finns det inga högra toppar. Framför allt är defensiven en av ligans sämsta.

72 insläppta under säsongen är det bara Reading och lördagens motståndare, Peterborough, som slår. Målrika matcher där Bristol City förlorar expected goals är snarare regel än undantag när laget spelar. Här blir värdarna för högt streckade, över 60%, och så högt ska de inte streckas mot något lag i den här ligan. Inte ens mot jumbon.

Det är en väldigt ojämn favorit att hålla i handen. Särskilt då Peterborough ännu inte har kastat in handduken. Allt talar för att det blir degradering, men spelarna ser ut att vilja njuta fullt ut av spel i andraligan. En rättvis bortavinst mot QPR och en bra pinne hemma mot topplaget Luton lyser starkt på de tre senaste omgångarna.

Spelvärdet prioriteras här och då ska framför allt skrälltvåan under 20% få plats på kuponger som jagar de stora pengarna.

■■ Match 4 . Jag gillar att ta ställning i jämnstreckade matcher. När den ”vanliga” tipparen slösar garderingar så har jag istället råd att lägga pengarna på skrällar och jaga de stora stålarna. Även på stora kuponger gäller det att våga ta en och annan obekväm spik för att ge det chansen.

Den här veckan tycker jag att Leeds är ett fräckt drag. Sedan Jesse Marsch tog över efter Bielsa är det mycket som sett bättre ut. Laget skapar väldigt mycket chanser och sju poäng på de tre senaste är ingen tillfällighet där bortasegern mot Wolves var extra imponerande. Skadeläget ser allt bättre ut och nu är även viktige Kalvin Phillips tillbaka och gjorde 25 minuter senast mot Southampton. Nu väntar en sexpoängsmatch mot nästjumbon Watford där Leeds kan lämna bottenstriden på allvar.

I mitt tycke håller inte Watford för Premier League och kommer med största sannolikhet också åka ur. En anledning till det är det brutalt usla hemmaspelet. 2-1-11 och 14–34 i målskillnad håller så klart inte om en nykomling ska rädda kontraktet. Här måste Watford gå för vinst och pressa framåt. Det kommer skapa fina ytor för tekniska och fartfyllda lirare som Raphinha, Harrison och James.

Trots ångestmöte så luktar det målrikt vilket gör att krysset blir mindre troligt. Perfekt läge att välja sida för Leeds som dessutom ser ut att bli lite undervärderade. Runt 35% testar jag chansspiken!

■■ Match 13 . Degerfors stod för en riktigt bra insats i den svåra premiären mot namnstarka Djurgården. Framför allt offensivt där de var värda mer än det enda målet i 1–3-förlusten. Värmlänningarna hade bland annat fyra träffar i virket och unge Djurgårdsmålisen Zetterström fick jobba hårt. Detta till trots tror jag att Degerfors har en jobbig säsong framför sig och får koncentrerar sig på att lösa kontraktet. Framför allt ser det lite för tunt ut defensivt. Nu väntar ”hemmapremiär” mot Häcken, men tyvärr för Degen så kommer det inte spelas på Stora Valla. Den nya gräsmattan är inte redo att beträdas. Därmed flyttas den här matchen till Behrn Arena i Örebro, vilket innebär konstgräs. Ett underlag Häcken trivs bäst på.

Hisingelaget var lite underskattade inför säsongen, efter att Wålemark gått till Feyenoord, Rasmus Lindgren slutat och Irandust försvann redan i fjol. Nyförvärven har främst varit nordiska och på papperet inte så spektakulära, men det är färdiga spelare med hög allsvensk klass. Even Hovland har varit ordinarie i Rosenborg de senaste säsongerna och Lars Larsen gjorde en strålande säsong i Mjöndalen i fjol innan han blev proffs i Ryssland där han nu lånats in från Nizhny Novgorod. Oscar Uddenäs som värvades från Värnamo inför säsongen fick dessutom en flygande start med mål i sin allsvenska debut. 19-åringen blir kul att följa. Mot AIK visade Getingarna att de kan vara en dark horse den här säsongen. Jeremejeff visade klassen med tre mål och en assist i 4–2-vinsten. Det är aldrig lätt att vinna matcher i allsvenskan, men när förutsättningarna nu ändrats till det bättre för Häcken så tycker jag det är läge att kliva in på gästerna. Det råder trots allt klasskillnad i grunden på de här lagen.

Så länge tvåan håller sig runt 50% så är spiktvåan tagen.

SKRÄLLEN

Brighton (match 2)

Arsenal såg inte alls bra ut mot Crystal Palace senast och har tunga skador på Partey och Tierney. Brighton är inne i en usel trend men skapade mängder av målchanser senast mot Norwich. Har en betydligt högre grundkapacitet än vad de visat på slutet. Blir väldigt undervärderade här och är en miljonskräll som bör få plats.

SPIKEN

Häcken (match 3)

Häcken gjorde en imponerande premiär i 4-2-vinsten mot AIK. Jeremejeff visade skyttekungstakter med tre mål och en assist. Får här spela på favoritunderlaget konstgräs på Behrn Arena i Örebro då Stora Vallas nya gräsmatta inte är startklar. Det ökar inte Degerfors chanser. Vettig spiktvåa!

DRAGET

Leeds (match 4)

Ångestmöte där jag håller Leeds som det bättre laget. The Whites har fått igång den gamla offensiven på slutet och nu är viktige Kalvin Phillips redo för spel efter ett långt skadeuppehåll. Jag väljer sida mot Watford, som inte håller i PL och är ligans sämsta hemmalag.