Äntligen! Det är dags att öppna portarna för världens bästa liga, Premier League. Stryktipskupongen ser således ut precis som den ska med 5 PL-matcher och åtta drabbningar från The Championship.

Premiäromgångar brukar alltid vara lite speciella med mycket nerv och extra adrenalin. Den här rundan ser väldigt intressant ut, med Tottenham som den största favoriten på en annars rätt så jämn kupong. Med 13 miljoner i jackpot tror jag det finns goda möjligheter till hög utdelning denna lördag.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Chelsea är inte alls lika uppsnackade som i fjol där lag som Arsenal och Tottenham nu istället hajpas bakom den givna toppduon Manchester City och Liverpool. Jag tycker personligen att det är en överdriven reaktion för Chelsea ska i allra högsta grad kunna strida om tredjeplatsen även i år. Sorgebarnet Lukaku har försvunnit, men det är knappast någon förlust sett till hur förra säsongen såg ut och hur illa han passade in i Tuchels spelsystem. Nyförvärvet Sterling kommer göra sig betydligt bättre och vara en del i ett väldigt rörligt Chelsea. Christensen och Rüdiger har lämnat i backlinjen, avbräck, men jätten Koulibaly har å andra sidan hämtats in från Napoli. Totalt sett tycker jag att Chelsea ser lika vassa ut som i fjol, som var en helt okej säsong, åtminstone fram till allt drama runt ägarbytet. Nu väntar förhoppningsvis lite lugn och ro för klubben. Everton hade en minst sagt usel säsong i fjol och det finns inte mycket som tyder på att den här kommer bli så mycket bättre. Den stora stjärnan Richarlison är såld och till råga på allt blev den tilltänkta skyttekungen Calvert-Lewin skadad på träning i veckan och missar denna premiär. Anfallskollegan Rondón är dessutom avstängd. Jag tror inte att Frank Lampard kommer klara sig från den här säsongen helskinnad. Förhoppningsvis streckas inte tvåan för högt, för jag tycker Chelsea ska ha toppchans i den här premiären.

Upp till 60% är det en vettig spik att bygga systemet kring på en lurig kupong.

■■ Match 5. Bournemouth är klar favorit att sluta sist i årets Premier League. Till skillnad mot nykomlingskollegan Nottingham har Körsbären varit väldigt lugna på transfermarknaden under sommaren och kommer in till den här säsongen med i stort sett samma trupp som lirade The Championship. Marcus Tavernier (Middlesbrough) och Ryan Fredericks (West Ham) är knappast några nyförvärv som räddar kontrakt. Till den här premiären är dessutom båda skadade. På det har fjolårets PL-lån gått tillbaka till sin klubbar och tränare Scott Parker har till och med gått ut och sagt att truppen är sämre än i fjol. Hans räddningsplanka heter Dominic Solanke som sprutade in 29 mål i The Championship, men anfallaren är oprövad på den här nivån. Summa summarum, Bournemouth är på pappret Premier Leagues sämsta lag. Steven Gerrard har fått en försäsong med sitt Aston Villa och vädrar morgonluft. Efter försäljningen av Grealish i fjol så breddades truppen rejält och till den här säsongen har man lyckats göra lånet av Coutinho till en permanent övergång samt fått in Sevillas vasse mittback Diego Carlos för att stadga upp defensiven. Jag tycker Villa ska ha goda möjligheter att slåss på den övre halvan och visade redan i fjol att högstanivån är hög.

Det är alltid tufft att möta en uppumpad nykomling på bortaplan i en premiär, men så länge tvåan håller sig runt klart rimliga 50% gillar jag ändå att ta ställning. Spik!

■■ Match 7. Trots att Burnley kommer från Premier League så var förväntningarna inte särskilt höga inför Championship-premiären borta mot Huddersfield. Detta efter att tunga namn som det givna mittbacksparet Tarkowski/Mee, Nathan Collins, Nick Pope och Wout Weghorst bland annat lämnat. Dessutom en ny tränare i Kompany som inte gjorde några stordåd i Anderlecht. Men Burnley var faktiskt det lag som imponerade mest av alla i premiäromgången. En så fartfylld och fräck offensiv har väl The Clarets aldrig visat upp i modern tid. Vissa drog det så långt att kalla laget för Championships Manchester City. 1-0-vinsten var i klar underkant och borde varit större. Det gör nu att Burnley streckas upp stenhårt av det svenska folket. Då drar jag öronen åt mig. För det första så kan man verkligen ifrågasätta motståndet då Hudds ser usla ut i år och kommer kriga på den undre halvan. För det andra är Luton ett betydligt bättre lag som trivs med att slå ur underläge. The Hatters klev ut som stora favoriter i sin premiär mot Birmingham men lyckades inte, trots stort chansövertag, spräcka nollan (0-0). Då startade dock lirare som Cornick och vassa nyförvärvet Woodrow på bänken. Jag tror på en bättre elva här för Luton som truppmässigt ser bättre ut än de gjorde i fjol då de nådde playoff. Burnley borde streckas under 55%, men är redan uppe och snurrar runt 65% och kommer nog stiga ytterligare. Trots den imponerande premiären så funkar inte det i jämna The Championship.

Spelvärdet ligger helt klart på X2. Jag helgarderar och jobbar skräll!

■■ Match 13. Stoke brukar vara tippade på den övre halvan inför säsongen, men i år ser The Potters sämre ut än på länge. Benik Afobe, Joe Allan, Tom Ince och Josh Maja är alla spelare som lämnat och förutom Dwight Gayle från Newcastle ser det tunt ut på insidan. Premiären mot Millwall var ett lågvattenmärke där offensiven såg ytterst trubbig ut och Gayle inte alls kom till på topp. Ynka 0,2 i xG framåt säger det mesta och Millwall vann välförtjänt med 2-0. Jag tror Stoke går en lång och medioker säsong till mötes. Blackpool skapade inte heller speciellt mycket framåt hemma mot Reading, men det behövdes inte heller då man gjorde 1-0 tidigt och spelade på resultatet. Det räckte hela vägen. Blackpool gjorde en riktigt bra säsong i fjol som nykomlingar och har med små medel fått ihop en stark grupp, utan stora stjärnor, som gör jobbet tillsammans. Här kommer gästerna inte bjuda Stoke på något extra och jag räknar med en tight och målsnål match.

Blackpool ska ta poäng i den här matchen mer än varannan gång så när ettan kliver upp över 50% är det ett fräckt drag att gå emot och chansa bort en dålig favorit. X2 blir mitt val.

• • •

• • •

SPIKEN

Chelsea (match 1)

Chelsea är lite bortglömda den här säsongen, men Sterling in mot Lukaku är ett bra byte för Tuchels spelmodell. Everton går ännu en tung säsong till mötes. Richarlison är såld, Calvert-Lewin skadad och Rondón avstängd. Tvåan är en bra spik till vettig procent.

SKRÄLLEN

Luton (match 7)

Burnley gjorde en väldigt fin premiär vilket gör att de övervärderas rejält av det svenska folket. Luton är en tuff motståndare, som truppmässigt ser bättre ut än när de löste playoff i fjol, och trivs bra med att slå ur underläge. Fint skrällvärde.

FAVORIT I FARA

Blackpool (match 13)

Stoke skapade knappt en målchans i sin premiär mot Millwall och är försvagade från i fjol. Möter här stabila Blackpool, ett lag som aldrig ger upp och kämpar för varandra. Jag chansar bort den dåliga favoritettan helt.