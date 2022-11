Det är äntligen dags för en stor jackpot på Stryktipset igen. 14 miljoner kronor skapar en fin grund för stora pengar. Framför allt i kombination med en öppen och svårtippad kupong. Bara Manchester City ( match 2 ) kliver ut som stora odds-favoriter, i övrigt är det relativt jämna matcher på papperet.

Fem matcher från Premier League och åtta från The Championship ska analyseras. Som vanligt gäller det att hitta den perfekta slalombanan och jag har gnuggat geniknölarna så gott det går.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Att spika kupongens stora, stora favorit Manchester City bör knappast gå in under kategorin speltips. Ettan stämplar in på 1,13 i odds vilket ger en fingervisning om hur trolig en hemmavinst är. City ställde upp med en ren b-elva i veckans Champions League och kommer med en helt ny och utvilad uppställning nu för veckans viktigaste match. Haaland har haft känningar och är ett osäkert kort, men kan mycket väl komma till spel. Även utan norrmannen har Guardiola mängder av offensiv kvalitet att ta av. 14 raka vinster framför hemmafansen säger en del om lagets styrka.

Fulham har gjort det bra som nykomling, men defensiven är alldeles för svajig för att stå emot i årets svåraste bortamatch. Jag tror att det kommer vara ett lag på banan. Ettan är således odiskutabel. Men framför allt är det en spik som håller ner variansen på kupongen och öppnar upp för att ha råd med mer troliga skrällar.

Som jag brukar säga, kasta inte bra pengar efter dåliga. En bra trygg singel för systembygget i stort alltså.

■■ Match 9 . Det borde vara botten mot toppen som möts här på New York Stadium, men Rotherham har verkligen överraskat under säsongsinledningen. I alla fall poängmässigt där det förväntade bottenlaget placerar sig i mitten. Trots spelmässigt underläge i nästan varje match och flest tillsläppta målchanser i hela The Championship så har poängen rullat in. Men jag har svårt att se detta poängsnitt hålla i längden. Återigen en riktig kämpainsats i veckan borta mot Burnley där vänsterbacken Bramalls utvisning med kvarten kvar fick bägaren att rinna över. Ledning förvandlades till torsk på övertid. Bramall är således avstängd här och jag tror det blir väldigt tufft för The Millers att stå på huvudet igen efter 100 minuter i benen i onsdags. Nu väntar nämligen återigen ett topplag på andra sidan.

Norwich har inte riktigt fått till det på slutet, men var en stolpträff i slutsekunden från tre pinnar hemma mot QPR i veckan. Nu behöver vinsterna rulla in för att inte tappa mark på direktplatsen. Kvalitetsmässigt skiljer det mil mellan de här elvorna där jag rankar Kanariefåglarna som klar topp 3 i ligan. Släpper Rotherham till lika mycket bakåt som de brukar så kommer de bli straffade av Pukki och company. Jag ser en målrik match framför mig där Norwich vinner komfortabelt.

Tvåan runt 55% känns riktigt fin och är en stabil spik i min bok.

■■ Match 8 . Kupongens mest felstreckade match hittas i de västra delarna av London där Queens Park Rangers håller till. Värdarna är med i den absoluta toppen av The Championship vilket gör att det svenska folket drar förhastade slutsatser när dagens gäster, WBA, i sin tur parkerar som nästjumbo.

Det känns konstigt att skriva det med tanke på hur säsongen har inletts, men jag rankar WBA som det bättre laget här. Den underliggande statistiken talar om att Birmingham-gänget ska vara ett topplag. Nu har laget dessutom en tränare som kan ta klubben in i framtiden. Carlos Corberán gjorde succé med Huddersfield i fjol där han var ytterst nära att föra Hudds till Premier League. Det ska nu bli ytterst intressant att se vad han kan göra med ett än bättre spelmaterial i WBA än vad han hade då. Än har Corberan bara haft några veckor vid rodret, men det blev en skön vinst mot Blackpool i veckan där framför allt defensiven var blytung och släppte inte till ett enda skott på mål.

Mot ett QPR som blivit nollat i två raka matcher och visat tveksam form på slutet ska det vara toppchans till nya viktiga pinnar. Spelbolagen räknar den här matchen som helt jämn, trots att QPR har hemmaplan. Det säger en del. När ettan då streckas upp till stor favorit, just nu en bra bit över 50%, så vore det tjänstefel att inte titta åt andra hållet.

Tvåan är en potentiell chansspik, men på större system åker också det spelvärda krysset med.

■■ Match 12 . Efter fem raka torsk så kan det vara svårt att snacka upp Wigan. Det svenska folket har helt vänt nykomlingen ryggen och verkar tro att de är chanslösa denna lördag. I en så jämn liga som The Championship drar dock inget lag dött i en enskild match så finns det spelvärde att hämta bör man ta det. Det ska också sägas att Wigan bara fallit igenom i en av de fem förlusterna, den hemma mot Middlesbrough. I övrigt har det varit jämna matcher trots bra motstånd där The Latics bland annat vann xG klart borta mot QPR. Den här kräftgången kommer inte att fortsätta i all oändlighet. Poängen kommer snart börja trilla in igen. Varför inte redan nu?

Swansea har faktiskt sett lite sämre ut på slutet. Spelmässigt har de inte alls kommit upp i nivå. Visserligen vinst i de två senaste hemmamatcherna, men mot Reading gjorde svanarna mål på ”allt” där de skapade klart mindre i den matchen och mot Cardiff fick de spela med en man mer i nästan 90 minuter. Så vinsterna säger inte så mycket om formen. När ettan då övervärderas brutalt är det läge att gå emot.

50% hade varit rimligt, men vänstertecknet ser ut att landa in på närmare 70%. Spelvärdet på X2 är således enormt och ska prioriteras.

• • •

• • •

SPIKEN

Manchester City (match 2)

Guardiola vilade bärande spelare i veckans Champions League och kan ställa en helt utvilad elva på benen denna lördag. Fulham gör det klart godkänt som nykomlingar, men är för svajiga bakåt för att stå emot i årets svåraste bortamatch. Ettan är bank.

SKRÄLLEN

Wigan (match 12)

Wigan har inte varit så dåliga som resultaten säger på slutet. Förlusterna har kommit i jämna kamper. Här undervärderas gästerna brutalt mot ett Swansea som knappast gjort sig förtjänta av en streckning upp mot 70%. Skrällen måste med.

DRAGET

WBA (match 8)

Spelbolagen rankar den här matchen som helt jämnt, men det svenska folkets snöar in på tabellen och streckar upp QPR till stora favoriter. Allt spelvärde ligger på WBA.