För oss som gillar matcher från lägre seriesystem så är helgens Stryktips en riktig godbit. Förutom en åttondelsfinal i VM så ska det nämligen grävas rätt djupt ner i det engelska seriesystemet. En match i League One följs upp av fem matcher från fjärdedivisionen, League Two. På det andraligorna i Spanien, Italien och Skottland.

Såna här udda kuponger brukar göra att omsättningen dras ner då folk är vilsna när de inte känner igen lagen. Spelvärdet brukar dock bli utmärkt så för en poolspelsnörd som jag själv är det en given runda att grotta ner sig i.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Gruppspelet i VM är klart och det är vinna eller försvinna i slutspelet som gäller. En åttondelsfinal finns med på Stryktipset denna lördag. En rätt så delikat sådan. Nederländerna lyckades vinna sin grupp med sju inspelade poäng, men det var VM:s enklaste och det gjordes utan att övertyga. De Oranje hade svårt redan mot Senegal i öppningsmatchen där det dröjde till slutminuterna innan första målet kom. Mot Ecuador var nederländarna till och med det sämre laget i kryssmatchen och vinsten mot usla Qatar är knappast någon värdemätare. Depay, som brukar höja sig flera nivåer i landslaget, verkar helt ur slag och i stället har unge Gakpo fått kliva fram med mål i tre raka matcher. Nu streckas Nederländerna upp till väl stor favorit i en match jag tror blir tight och målsnål.

USA ska nämligen inte underskattas. Jänkarna är fortsatt obesegrade och visade mot England (0–0) att de kan neutralisera bra motstånd. Pulisic avgjorde mot Iran senast samtidigt som han fick en smäll, men stjärnan ska vara startklar. Utöver honom så sticker spelare som Juventus McKennie och PL-meriterade Sargent ut. Ett välorganiserat USA har alla möjligheter att skapa nerv i den här matchen.

Det gör att jag garderar den för högt streckade ettan tidigt. Alla tecken och skrälljobb gäller.

■■ Match 6 . Nästa skräll hämtas från en annan del av världen när fjärdedivisionen, League Two, i England besöks. Inför säsongen rankades de här två lagen som tämligen jämna, men Northampton har överraskat och stämplar in på starka 38 poäng och en tredjeplats efter 19 omgångar. Den stora anledningen till det är hela ligans skyttekung Sam Hoskins som pangat in 13 mål på 14 matcher. Ett målsnitt 29-åringen aldrig varit i närheten av under karriären där han nu gör sin åttonde raka säsong i Northampton. Att Hoskins ska panga in baljor ur alla möjliga och omöjliga lägen säsongen ut är dock knappast troligt. Northampton har i övrigt sprungit långt över vad de varit värda och när skyttekungen mattas kommer laget att sjunka i tabellen. Enligt Expected Points har de fått med sig hela tolv poäng för mycket och sånt brukar jämna ut sig.

Det är därför inte så märkligt att oddsen är helt jämna när stabila Tranmere kommer besök. Gästerna från Liverpool har ett av ligans absolut bästa försvar där bara ligaledarna Leyton Orient släppt in färre bollar under hösten. Det svenska folket går alldeles för hårt på tabellen här och streckar upp ettan upp mot ohyggliga 60% i vad som ska vara en helt öppen historia och jämnt fördelade procent.

Då måste vi givetvis kasta den dåliga favoriten på soptippen. X2 är ett utmärkt och spelvärt drag.

Spikarna då? Jodå, det finns ett par vettiga att ta av från League Two.

■■ Match 3 . Swindon kvalade upp mot League One i fjol men höll inte hela vägen. Ny chans i år och de ligger just nu på en play off-plats. För att vara i League Two är de ett spelande lag som äger väldigt mycket boll, mest i hela ligan faktiskt då de snittar närmare 60% bollinnehav per match. Det omvandlas dessutom till rejält med målchanser, tredje flest skapade i ligan. Ett häftigt lag således som håller hög klass på den här nivån och ska rankas högt. Framåt finns 22-åringen Luke Jephcott som innan den här säsongen pangat in 26 mål på två säsonger i League One. Bredvid honom det före detta Leicester-löftet Jacob Wakeling, 21, som äntligen får testa på A-lagsfotboll och gjort det bra med 5+5 poäng så här långt in på säsongen. En vass anfallsduo på den här nivån. På mittfältet finns dessutom en stor härförare i Wales landslagsman Jonathan Williams, som kan ansluta här efter Wales uttåg i VM.

Här ska det råda klasskillnad mot ett Crawley som allt som oftast släpper till svängdörrar i försvaret. Den svaga defensiven har resulterat i hela 30 insläppta mål, bara bottenkollegorna Rochdale och Hartlepool är sämre. Crawley har visserligen höjt sig hemma på The People’s Pension Stadium på slutet där de plockat tio poäng på fyra matcher. Men det har berott på rejält medflyt och i 0–0-matchen senast mot nästjumbon Gillingham skapade Crawley svaga 0,26 i xG, knappt en målchans på hela matchen. När motståndet snäpps upp här talar mycket för att hemmatrenden bryts.

Så länge tvåan håller sig runt 50% så gillar jag spiken mycket.

■■ Match 4 . Stockport har blivit varmt i kläderna som nykomling i League Two. Spelet har sett bra ut under i stort sett hela säsongen, men nu har även poängen börjat trilla in efter fyra vinster på de sex senaste. Totalt sett har Stockport varit värt ännu mer än den mittenplacering de innehar och jag blir inte förvånad om de är uppe och slåss om play off-platser när säsongen drar ihop sig framåt vårkanten. Nu ska det finnas goda chanser att fortsätta klättringen när ett av ligans absolut sämsta lag gästas.

Det mesta ser svart ut för Hartlepool. Blott tolv poäng på 19 omgångar innebär en jumboplats. Offensivt ser det okej ut men med 34 insläppta mål, flest i ligan, så är det svårt att vinna matcher. Det är ingen slump, Hartlepool har väldigt svårt att sätta defensiven och släpper till väldigt många målchanser. Efter sex förluster på de sju senaste ligamatcherna går spelarna runt med huvudet under armen och här väntar återigen övermäktig uppgift.

Stockport är bättre i alla lagdelar och ska vara klara favoriter. Faktum är att det här är kupongens största oddsfavorit. Men då Stockports mittenplacering kan underskattas en aning av svenska folket så hoppas jag att tvåan ändå inte blir så hårt streckad. På en väldigt svår kupong är det således läge att dra ner på variansen och ta den här smarta spiken som just nu undervärderas.

Upp till dryga 60% finns det spelvärde, men den streckas i skrivande stund under 50%. Mumma!

SPIKEN

Stockport (match 4)

På en öppen kupong med få starka favoriter ser lågoddsaren Stockport ändå ut att streckas rimligt. Stockport har presterat bättre än vad tabellen visar och har fin form. Mot svaga jumbon Hartlepool ska det vara toppchans. Spelvärd favoritspik.

SKRÄLLEN

Tranmere (match 6)

Northampton har överpresterat sett till de underliggande siffrorna och lär inte hålla sig topp 3 särskilt länge till. Här skiljer det således inte alls så mycket som det svenska folket tycks tro när stabila Tranmere, med ett av ligans bästa försvar, gästar. Fint spelvärde till höger där den överstreckade favoritettan chansas bort helt.

FAVORIT I FARA

Nederländerna (match 1)

Nederländerna vann VM:s enklaste grupp utan att imponera. USA kommer inte bli någon munsbit. Jänkarna är fortsatt obesegrade och visade mot England att man kan stå upp mot de stora. Den överstreckade ettan måste garderas.