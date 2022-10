Det är Premier League-bonanza denna lördag då hela åtta matcher spelas. Sju av dessa kliver in på Stryktipset, vilket innebär att The Championship hamnar i minoritet för ovanlighetens skull.

Det är dock i andradivisionen som jag hittar mina favoritspikar, medan PL bjuder på flera bra skrällar.

Liverpool är den stora favoriten när Leeds gästar Anfield. Den matchen spelas sist (20.45) på kupongen så frågan är om man går för de riktigt stora pengarna eller minskar variansen med att spika The Reds.

Utgångsettan är given, men en bra bit över 80% på ett lag som fortsatt har svårt att nå upp i nivå är väl högt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Newcastle nästan på vatten just nu. Ytterligare en fin insats lades till handlingarna i vinsten borta mot Tottenham senast där formtoppade Almiron och måltjuven Wilson stod för nätkänningarna. Bara en knapp förlust borta mot Liverpool har inkasserats den här säsongen och frågan är om inte The Magpies kan hota om Europaplatser redan denna säsong. Med det sagt så har svenska folket nu fattat grejen och sabbar spelvärdet helt på Newcastle som streckas till skyarna. Då vore det tjänstefel att inte kika på andra sidan.

Aston Villa har haft en väldigt motig säsong under Gerrard och sparkade tränaren efter

0–3 mot Fulham. Det gav effekt direkt när Brentford gästade. Där fick Villa äntligen visa vilket bra fotbollslag de har potential till att vara. 4–0 var inte bara tre poäng utan en otroligt skön boost för självförtroendet. Danny Ings har haft svårt att få speltid under Gerrard, men tog gruvlig revansch på det när han äntligen fick starta och pytsade två gånger första kvarten. Nu har rutinerade Unai Emery blivit klar som ny tränare och även om han inte kliver på sitt kontrakt förrän nästa vecka så lär spanjoren finnas med på läktaren. Räkna med att hans nya adepter vill visa vad de går för.

Truppmässigt skiljer det egentligen inte så mycket på de här två lagen så när ettan ser ut att vridas upp till 65-70%, när max 55% vore mer rimligt, så är det givet att måla på med tecken. Jag helgarderar tidigt i jakten på större stålar.

■■ Match 5 . Den som såg Tottenhams första halvlek hemma mot Sporting Lissabon i veckan förstår att det här inte är ett lag att hålla i handen för tillfället. Faktum var att Sporting var det klart bättre laget och kunde ledat med mer än 1–0. Conte fortsätter vara trogen sin spelidé som inte bjuder på speciellt mycket godis åt publiken. Italienaren har fått med sig poängen under inledningen av säsongen trots en hel del mediokra insatser, men nu har även resultaten gått emot. Torsk hemma mot Newcastle och helt utspelat mot Manchester United är ett närliggande facit som ställer Conte mot väggen. Framför allt då han sett hjälplös ut på sidan och inte tycks ha någon plan B när det skär sig ute på plan. Nu väntar ännu en match där Spurs förväntas föra matchbilden som klar favorit. Just såna tillställningar har varit laget akilleshäl. Därav tycker jag det är en favorit i fara trots på papperet tacksamt motstånd.

Bournemouth var tippad jumbo inför säsongen, men har verkligen inte bett om ursäkt för sin existens. Framför allt har poängen trillat in här hemma på Vitality Stadium där Körsbären gjort det svårt för motståndarna och släppt in under ett mål i snitt per match. Den tilltänkte skyttekungen Solanke saknas visserligen här på grund av skada, men sanningen att säga har anfallaren bara nätat i två matcher den här säsongen och är inte vital för utgången här där det främst handlar om att sätta defensiven. Trots att Kulusevski och Richarlison återigen ser ut att saknas och Spurs har kort vila efter veckans CL-spel så lär tvåan streckas en bra bit över 60%.

Då är det ett bra läge att få med alla tecken tidigt och jobba skräll.

■■ Match 8 . Coventry fick bara med sig 2–2, trots stundtals kraftigt spelövertag, hemma mot Rotherham i veckan. Men jag ser ingen fara med formen. Roland Nilssons gamla klubb inledde säsongen på ett väldigt jobbigt sätt, men har en alldeles för bra trupp för att slåss i botten. Helt naturligt då att resultaten har kommit på slutet. Innan poängtappet i veckan så hade Coventry hållit tre raka nollor och tagit starka nio poäng trots tufft motstånd. Med två matcher mindre spelade är de på god väg att kravla sig upp över nedflyttningsstrecket. Något jag tror klubben löser redan den här helgen. Viktor Gyökeres är given på topp och stod för mål senast medan nederländaren Gustavo Hamer visar finfin form på innermitten efter sin fyra matcher långa avstängning.

Blackpool sprattlar till titt som tätt, men har släppt in åtta mål på de tre senaste matcherna och agerar väldigt ojämnt. Pool hade flyt som vann senast mot Preston där de gjorde fyra mål på ett xG under 1. Två inläggsmål, ett långskott och ett skott i öppen bur efter att Prestonmålisen varit ute på utflykt på en offensiv hörna gav resultat då. Liknande utdelning kommer det inte bli här.

Jag rankar Coventry som ett klart bättre lag och med hemmaplan i ryggen gillar jag ettan skarpt. Håller den sig under 55% så streckas favoriten dessutom korrekt. Vettig spik.

■■ Match 9 . Cardiff kommer från två iskalla insatser i de tuffa bortamatcherna mot QPR och Swansea. Men det finns en bra förklaring. De har åkt på röda kort i den 18:e respektive 7:e minuten och fått kriga större delen av matcherna med tio man. Det innebär att anfallaren Callum Robinson är avstängd, men här kan vi ändå räkna med en betydligt starkare insats av Cardiff. Hemma i Wales är de alltid svårspelade och har bara släppt till fyra mål på sju matcher när topplag som Norwich och Blackburn har besegrats under säsongen.

Rotherham fortsätter att sprattla och ta poäng när de inte ska. Det känns som Viktor Johansson i mål är matchens lirare i minst varannan tillställning när The Millers torskar all underliggande statistik i varje bortamatch. Att den nederlagstippade nykomlingen skrapat ihop 22 poäng får tillskrivas en stark organisation och lagmoral. Men det går inte att leva på inställning hur länge som helst när kvaliteten är underlägsen. Det visades nyligen när Hull körde över Rotherham på bortaplan. Och jag tror vi kommer få se mer av den varan.

När det svenska folket kikar på tabell och de senaste resultaten är det naturligt att Cardiff kommer hålla sig på rimliga nivåer procentmässigt. Då är ettan en favoritspik jag gillar.

SPIKEN

Cardiff (match 9)

Rotherham har knappt gjort en bra bortamatch denna säsong, men räddats av Viktor Johansson som stått på huvudet. Cardiff har spelat två raka matcher med tio man och är i behov av en trea nu. Hemma i Wales är de starka och ska ha toppchans.

SKRÄLLEN

Aston Villa (match 4)

Aston Villa fick proppen ur efter att Gerrard fick sparken när Brentford enkelt lades på rygg med 4–0 senast. Där klev bland annat Danny Ings fram ur frysboxen med två baljor. Med nyvunnet självförtroende ska Villa inte vara chanslöst trots tufft motstånd i Newcastle. När ettan övervärderas kraftigt ska skrällen med.

DRAGET

Hull (match 10)

Hull har sett bättre ut på slutet efter tränarbytet och har fått igång målskyttet. Blackburn fortsätter springa över sin förmåga och gör sällan stordåd på bortaplan. Hull ska vara favorit i matchen, men ser ut att undervärderas. Fräck etta!