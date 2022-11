VM tar stor plats på Stryktipset denna helg. Där har de flesta tippare hyfsad koll, men tenderar ändå att övervärdera flera stornationer.

Den andra omgången av FA-cupen fyller ut kupongen och där är det betydligt mer snårigt med info. Att det är lag från League One och League Two som gör upp i kombination med att det är cupspel med möjlig rotation gör det svåranalyserat. Att lämna in kupongerna sent är ett stort plus då det går att få gratishjälp när oddsen skruvas efter att startelvorna släpps i FA-cupen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Oxford var med på Stryktipset även förra lördagen. Jag hade rätt stora förväntningar på laget då. Främst med tanke på den fina formen och att de fått med sig alldeles för lite poäng i League One sett över säsongen. Insatsen hemma mot bottenlaget Forest Green var dock direkt usel där de inte bara tappade 1–0 utan förlorade expected goals klart. Dessutom skadade sig den rutinerade och formstarke anfallaren Billy Bodin, med rutin från Championship med Preston. Han lär inte vara tillgänglig nu när det vankas andra omgången av FA-cupen.

Exeter är ett riktigt popgäng som brukar bjuda på målrika kalas. Laget har gjort det riktigt bra som nykomlingar i League One där målskyttarna Nombe och Brown sticker ut ihop med Fulham-lånet Jay Stansfield. Exeter ligger faktiskt någon poäng före Oxford i tabellen så när gästerna ser ut att bli undervärderade av det svenska folket så blir jag väldigt sugen på att nypa spelvärdet till höger i den här matchen. Framför allt när det är svårt att sia om startelvorna.

Jag räknar med en tämligen öppen matchbild där det kan svänga och målas en hel del. Då ska skrälltvåan runt 20% inte glömmas bort. Jag helgarderar.

■■ Match 7 . I den första omgången av gruppspelet i VM flaggade jag för Belgien som en favorit i fara mot Kanada. Trots utfallet – 1–0 till Belgien – kan jag inte vara missnöjd med varningsflaggan. Roberto Martínez gäng var blåst av banan i den första halvleken och att kanadensarna bara fick en straffspark, det borde varit tre, är en gåta som aldrig kommer lösas. Spelmässigt såg belgarna ut att lida av både träningsvärk och baksmälla och faktum är att Kanada vann xG med sisådär 2,8–0,8(!). Martínez har tidigare i sin karriär ifrågasatts för sin taktiska förmåga och valet att sprida ut tre tröga mittbackar över en hel kortsida med LGF-mittfältarna Witsel och Tielemans framför sig både kunde och borde ha straffats. Insatserna från förväntade stöttepelare som De Bruyne och Hazard väljer jag att inte ens kommentera. Så dålig var duon. Med premiären ur vägen och trepoängaren i säcken blir jag inte förvånad om Belgien fortsätter med samma taktik mot Marocko och då ska det givetvis höjas ett varningens finger även för nordafrikanerna.

Kroatien neutraliserades på effektivt vis i premiären och när spelare som Ziyech, Boufal och En-Nesyri får trampa loss i omställningar går det undan på ett sätt som kan ställa till problem för Belgiens tröga defensiv. Hakimi och Mazraoui ryktades ha dragit på sig skador mot kroaterna men den förstnämnda ska åtminstone kunna vara redo för spel under söndagen. Om så blir fallet är det ytterligare ett vasst hot. Med tanke på Belgiens prestation senast kan jag inte förstå varför ettan övervärderas grovt och dansar upp över 70%. 50% hade varit mer rimligt.

Till dessa streck är jag inte blyg för att gå emot. Spelvärda X2 är ett mustigt val!

■■ Match 2 . VM:s största skräll var ett faktum när Argentina chockartat förlorade med 1–2 mot Saudiarabien i öppningsmatchen. Messi fick rulla in 1–0 tidigt från straffpunkten och Argentina var en millimeter-offside från att göra 2–0 genom Martinéz efter det. Saudiarabien överraskade genom att stå väldigt högt upp med backlinjen. Argentina borde verkligen ha kunnat utnyttja de stora ytorna bättre, men sprang i stället in i tio offsidefällor. Det straffade sig när saudierna lyckades måla på sina två enda chanser i matchen och vända. Även om Argentina gjorde en tämligen slätstruken insats så borde de så klart ha punkterat och vunnit matchen ändå sett till matchbilden. Nu är en av de stora förhandsfavoriterna i stället tvingade att gå för tre poäng mot Mexiko för att inte VM-drömmen ska gå i kras direkt i gruppspelet.

Mexiko var det bättre laget mot Polen, även om de var ytterst nära att förlora ändå då Lewandowski brände matchens stora möjlighet från straffpunkten. Här tror jag dock inte att de räcker till mot ett betydligt bättre fotbollslag i alla lagdelar. Jag lägger inte allt för stor vikt på Argentinas svaga insats i premiären. Lionel Scaloni har gjort ett stort jobb med det här landslaget som kom in i mästerskapet med 36 raka matcher utan förlust. Nu är det dags att visa sin rätta sida när det gäller som mest i en matchbild som lär passa Albiceleste bättre än senast. Messi gå-joggar sina sju kilometer och bombar in två kassar?

Jag tror på en stabil seger för Argentina och spikar ettan.

■■ Match 6 . Stackars, stackars Costa Rica. Utan att vända sig till Google är frågan om någon nation någonsin stått för en sämre VM-premiär? Visserligen stod ett starkt Spanien på andra sidan men 0–7 i nacken och 0,00(!) xG är sannerligen inget att skylta med så här i juletider. Spanjorerna utnyttjade de oceaner som erbjöds framför costaricanernas backlinje och jag tror att även Japan kan spela sig in i ”Los Ticos” själ denna söndag. Efter den psykologiska härdsmältan senast kan det räcka med ett tidigt baklängesmål för att Suárez gäng återigen ska falla ihop som ett korthus. Det lär däremot inte Japan göra.

Till skillnad från motståndarna tog sig ”De blå samurajerna” i kragen när de hamnade i underläge mot Tyskland. 0–1 vändes till 2–1 efter att Moriyasu bytt upp sig medan Flick bytte ned sig. När spelare som Tomiyasu, Asano och Mitoma äntrade planen höjdes japanernas offensiv avsevärt och det var givetvis tacksamt när Flick svarade med att plocka av lirare som Müller, Gündogan och Musiala. Tyskland tappade då kommandot och skänkte förutom tre poäng också en moralisk boost som heter duga åt japanerna inför denna drabbning.

Jag tror att Japan tar tag i detta från start och även om ettan blir betrodd finns bättre skrällägen på annat håll. Spiketta!

SPIKEN

Japan (match 6)

Japans moraliska boost från segern mot Tyskland kan räcka långt samtidigt som Costa Ricas psykologiska krasch mot Spanien blir svår att hämta sig från. Jag ger japanerna mitt fulla förtroende.

SKRÄLLEN

Exeter (match 4)

Exeter har gjort en smått succéartad höst som nykomlingar i League One. Framför allt är offensiven stark med många hot. Tuff match borta mot seriekonkurrenten Oxford, men värdarna gjorde en svag insats mot bottenlaget Forest Green förra helgen. Den här cupmatchen känns mer öppen än strecken säger, skrälltvåan ska med.

FAVORIT I FARA

Belgien (match 7)

Belgien vann sin premiär men det fanns inte många positiva bitar att ta med sig från den insatsen där Kanada var det klart bättre laget. Marocko höll i sin tur jämna steg med Kroatien och bör inte darra i knäskålarna efter videogenomgången av Belgiens prestation. Jag chansar bort den grovt övervärderade favoriten helt och hållet.