Efter påskens specialkupong är vi återigen tillbaka med en full matta engelska matcher på Stryktipset. Fyra Premier League-möten följs upp av The Championship.

Det är lika bra att säga det direkt. Lördagens runda är en tolvrätters då Manchester City under inga omständigheter kommer att slarva bort något i toppstriden hemma mot mediokra Watford (match 2). Det är bara att bankspika och gå vidare. Men glöm då inte att det är av yttersta vikt att få med skrällar på annat håll och helst även chansa bort några favoriter på vägen. Annars kan 13 rätt bli en deppig historia utdelningsmässigt.

Jag har framför allt hittat ett par trevliga värdespikar som jag gillar mycket. Men ser även värde i att gardera, eller gå emot, ett par överstreckade favoriter i The Championship.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Leicesters spelschema har verkligen varit fullbokat den senaste tiden. Lördagens match mot Aston Villa blir den sjunde i april. Anledningen är dubbleringen i Europa Conference League där ”Rävarna” lyckats ta sig till semifinal. Brendan Rodgers gör ingen hemlighet av att Europaspelet är prioriterat nu då tabelläget i ligan är mellanmjölk utan någon morot att sträva efter. De senaste två bortamatcherna mot Newcastle och Everton har gett totalt en pinne och det har inte direkt gnistrat om Leicester. Inte så konstigt med tanke på det tighta matchandet som tar hårt på truppen när kuggar som Vardy och Ndidi är på skadelistan. Redan på torsdag väntar nu Roma i Europa Conference League vilket innebär att Rodgers sannolikt rullar runt en del extra på elvan och knappast tar några chanser med spelare som har skavanker.

Aston Villa har en resultatmässigt tung period bakom sig med fyra raka förluster. Det får det svenska folket att vända Birmingham-laget ryggen. Det ska dock sägas att insatserna i sig varit värda mer och jag tycker framför allt elvan håller hög klass. Gerrard har i stort sett en skadefri trupp att tillgå där spelare som Coutinho och Watkins kan göra mycket av lite. Med tanke på Leicesters förutsättningar håller jag Villa som favorit i den här matchen.

När tipparna inte alls håller med och streckar upp ettan upp mot 45-50% är det superläge att gå emot. Håller sig tvåan runt 30-35% är det en värdespik av rang!

■■ Match 7 . Middlesbrough såg ut att rusa mot play off, men har hamnat i en oförklarlig formsvacka. Fyra raka matcher utan mål framåt har endast räckt till en pinne. Det gör att det bara är vinst som gäller denna lördag för att inte uppförsbacken ska bli för brant i jakten på topp 6. De senaste resultaten gör att tipparna värderar Boro lågt. Det är i min värld för kortsiktigt tänkt. Totalt sett över säsongen så har Chris Wilder gjort stordåd med det här gänget som är med i toppen i de flesta statistik-tabeller. Ser man exempelvis på expected points så är det bara Fulham som förtjänat fler poäng. Jag rankar Boro som topp 3-4 bästa lag i ligan och tar de sig bara till play off så ska de i princip vara favorit där.

Swansea har smugit lite under radarn det senaste, men är borta från snacket om topp 6. Insatserna är väldigt blandade. Senast släpptes hela fyra mål in när en tremålsledning tappades mot Reading. Innan dess förlorades xG hemma mot båda bottenlagen Derby och Barnsley. Här talar både motivation och klass för gästerna.

När Boro då undervärderas är det väldigt lockande att lämna laget allena. Just nu finns tvåan till Rea-priser under 35%. Allt under 45% spikar jag.

■■ Match 11 . Sheffield United är, precis som Middlesbrough, ett lag jag håller högt i The Championship. Men även här har det suttit käppar i hjulen den senaste tiden. Tre raka utan vinst nu och även om The Blades varit det bättre laget spelmässigt i flera av de tillställningarna så har framför allt målskyttet varit ett problem. Och det finns en tydlig förklaring till det när hela anfallstrion Brewster, McGoldrick och Sharp är skadad. Just nu har Paul Heckingbottom knappt något renodlad anfallare att tillgå i truppen. Oliver McBurnie får antagligen kriga ensam på topp. Skotten har haft en kall säsong med få starter och noll mål på totalt 28 ligamatcher. Inget som skrämmer. Då drar i alla fall jag öronen åt mig när värdarna ändå övervärderas och streckas upp över 70%.

Cardiff har visserligen inget att spela för, men det gör också att de kan gå ut och lira avslappnat. Som gammal fotbollsspelare själv vet jag att det är en rätt trevlig upplevelse när all press ligger på motståndarna. Walesarna gjorde en bra match mot Luton senast där de var det bättre laget i 0–1-förlusten. Den gästande ligafyran skapade inte mycket mer än vinstmålet.

Jag är övertygad om att den här matchen kommer vara betydligt jämnare än vad strecken säger. Smaska på med alla tecken och jobba storskräll.

■■ Match 6 . Två lag som haft play off som mål men inte ser ut att räcka hela vägen möts på The Hawthorns. Tre poäng är ett måste för båda sidor om inte chanserna till topp 6 ska vara helt borta. West Bromwich har varit en stor besvikelse den här säsongen. Jag var övertygad om att WBA, med sin starka trupp, skulle kriga om en direktuppflyttning till PL men det har långt ifrån varit fallet. Det är svårt att säga vad som gått fel, men att ta in Steve Bruce som räddningsplanka kändes inte direkt som ett steg framåt i utvecklingen. Den rutinerade tränaren har inte alls fått ut någon effekt av spelarmaterialet. Pinsamma

0–4 senast mot Nottingham var på många sätt spiken i kistan. Furlong tog ett rött kort redan efter 17 minuter och efter det lade sig WBA platt. Utcheckade och klara. Är moralen körd i botten eller kan de resa sig här? Det är så klart möjligt, men de är knappast värda att spika till för hög procent.

Coventry har nämligen gjort flera vassa insatser på bortaplan mot slutet. Vinster över både Fulham (3–1) och Birmingham (4–2) imponerar. Matthew Godden är troligtvis skadad för resten av säsongen, vilket har lagt extra press på Viktor Gyökeres att prestera. Det har funkat rätt bra med svensken som ensam spjutspets med vasse poängspelaren O'Hare släpande bakom.

Den överstreckade favoritettan lockar föga. Spelvärda X2 går först på mina system.

SPIKEN

Manchester City (match 2)

Manchester City går en stenhård kamp med Liverpool om ligatiteln. Trots tight spelschema gör de ljusblå inga misstag hemma mot mediokra Watford. Klasskillnaden är för stor. Slösa inga tecken. Bankspika ettan.

SKRÄLLEN

Cardiff (match 12)

Sheffield U saknar alla sina tre ordinarie anfallare, har problem med målskyttet och inte vunnit på tre raka matcher. Blir ändå övervärderade av tipparna. Cardiff kan spela utan press och ska inte räknas bort. Skrällvarning.

DRAGET

Aston Villa (match 3)

Leicester har ett väldigt tufft spelschema med en prioriterad semifinal i Europa Conference League som väntar redan på torsdag. Kuggarna Vardy och Ndidi är fortsatt out. Streckas ändå som klara favoriter, vilket är fel. Bra chans för ett skadefritt Aston Villa att vänta på den negativa trenden. Tvåan chansspikas till trevlig procent.