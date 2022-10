Det är en riktigt lurig Stryktipsrunda som väntar. Med bara tre Premier League-matcher på menyn så är det svängiga The Championship som dominerar kupongen som avslutas med en fajt från League One. Förutom storfavoriten Manchester City ( match 2 ) finns det bara ett enda lag som står i klart under två gånger pengarna.

Det innebär att elva av de 13 matcherna är tämligen öppna tillställningar och för att ha tillräckligt med garderingar för dem så väljer jag denna vecka att göra det enkelt för mig.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Ibland är det läge att inte krångla till det. På en riktigt svår kupong så väljer jag att spika de två största odds-favoriterna. Jag tror nämligen att det kan bli bra utdelning ändå med tanke på radens utformning. Manchester City är givetvis den stora banken som många kommer att hålla i handen. Visst blev det torsk borta mot Liverpool senast, där City faktiskt såg mänskligt ut, men sen dess har Peps mannar fått en längre vila. Här väntar en lämplig uppgift mot ett Brighton som ännu står utan vinst under nya tränaren De Zerbi.

Fiskmåsarna har stått för bra spelmässiga insatser, men gamla synder framför mål har visat sig igen då Brighton inte har någon naturlig målskytt som kan få bollen i nät. Här väntar visserligen en matchbild som kan passa gästerna helt okej där de slipper föra. Men det ska bara skilja för många nivåer i kvalitet och även om Brighton trivs mot bättre lag så har den inbördes statistiken mot City varit obarmhärtig.

Jag ser det här som en 12-rätterskupong och bankspikar ettan när Haaland återigen inleder en ny målstreak.

■■ Match 5 . Det andra laget som är klara favoriter hittas i Middlesbrough. Jag snackade upp de rödklädda redan förra veckan hemma mot Blackburn som en bra spik. Då hamnade Boro i underläge med 0–2 tidigt och lyckades inte hämta sig (1–2). I stället kom islossningen nu i veckan borta mot Wigan där säsongens kanske bästa insats presterades. 4–1-vinsten var klar och rättvis där Middlesbrough skapade mängder med chanser och dessutom, äntligen, kunde förvalta dem. Lite deppigt att jag var en match för tidig på när islossningen skulle komma, men jag ger inte upp på det här laget. Den underliggande statistiken är något jag fortsätter tjata om, men den går inte att förbise när ett lags siffror visar att de är bättre än tabellen visar. Med den trupp värdarna har så skulle det fortsatt inte förvåna om de är uppe och slåss om topp 6 när säsongen summeras.

Nu väntar ett väldigt tacksamt motstånd i jumbon Huddersfield. The Terriers har tappat allt sedan tränaren Carlos Corberán lämnade inför säsongen. Det har sett blytungt ut på plan den här säsongen och just nu finns det inte mycket som talar för att laget ska klara kontraktet. Till skillnad från Boro så visar Hudds upp just så usel statistik som det prekära tabelläget visar.

Jag blir väldigt förvånad om Boro inte håller för förväntningarna den här gången och spikar ettan runt 65%.

Genom att spika de två största favoriterna på kupongen så har vi minskat variansen och ökat chanserna till 13 rätt.

Men för att få utdelning är det då viktigt att våga chansa bort andra favoriter för att inte betala för rader som knappt ger pengarna tillbaka.

Här är två övervärderade favoriter som det är bra läge att åtminstone helgardera, men helst våga ta bort helt från kupongen för att skapa den perfekta slalombanan.

■■ Match 4 . Jag fortsätter tjata om Blackburns flyt. Att de just nu innehar en direktplats till Premier League är inget annat än ett hån mot sannolikhetsläran. På något sätt har Jon Dahl Tomasson lyckats kräma ut maxpoäng så fort The Rovers tagit en ledning. Visst finns det spets i spelare som skyttekung Brereton, Liverpool-lånet Morton och pådrivaren Gallagher, men truppen håller knappast för en toppstrid. Sett till xG är det faktiskt bara Cardiff som skapat färre chanser i hela serien och Blackburn har fått med sig hela åtta poäng för mycket sett till insatserna. Så spelmässigt är det här ett lag det bara skriker om att gå emot.

Passande då att de möter formstarka Birmingham. Det fanns inte mycket som talade för Blånäsorna inför säsongen, men John Eustace har gjort ett strålande jobb som ny tränare. Inte bara att Birmingham tagit poäng i sju av de åtta senaste matcherna, de har gjort det trots ett stenhårt spelschema mot flera vassa gäng. I veckan blev det 1–1 med mersmak hemma mot ligans just nu bästa lag Burnley i en match där Birmingham faktiskt skapade mest. Kommer gästerna upp i samma nivå här så finns alla chanser i världen till nya pinnar.

Spelbolagen ger Blackburn mindre än 50% chans att vinna den här matchen, men det svenska folket streckar just nu upp ettan över 65%. Det innebär ett kraftigt spelvärde åt höger. X2 är således en given utgång för mig.

■■ Match 7 . Min gode vän spelkungen Bengt Sonnert använde veckan åt att twittra ut skärmdumpar från text-tv där hans lag Queens Park Rangers toppar tabellen i The Championship. Då Bengan fyllde år så lät jag honom hållas. Det är bra att han tar tillfället i akt att vara glad. För QPR kommer givetvis missa play off, som vanligt. Serieledningen, i den osannolikt jämna tabellen, togs i veckan över genom en vinst med 3–0 hemma mot Cardiff. En match det inte går att säga så mycket om då Cardiff drog på sig ett rött kort och straff emot sig tidigt och sen var den tillställningen död. Innan dess åkte QPR på en rättvis torsk mot Luton och haft en hel del stolpe in som kommit undan med segrar i matcher som varit helt jämn eller där de till och med varit det sämre laget. I den senaste hemmamatchen innan Cardiff-vinsten var Reading här och bjöd upp till dans. Då lyckades QPR vända underläge till vinst genom ett sent straffmål av Dykes. Just Dykes har varit en viktig spelare för QPR, men lagets bäste spelare Chris Willock (sex mål på nio matcher) är skadad och missar den här tillställningen.

Wigan då? Nykomlingen har visserligen tappat lite fart efter en frejdig start på säsongen. Men det var helt väntat. Positivt för skrällchanserna i den här matchen är att Wigan faktiskt varit bättre borta än hemma. Där har de tagit häftiga 13 poäng på sju matcher och är med i den absoluta toppen i bortatabellen. Här kommer gästerna få en passande matchbild där de kan ligga på rulle igen. Skyttekungen Will Keane lär få sina chanser. Tipparna älskar serieledare, även om tabellen är jämn, och streckar upp QPR till månen.

Ettan, som borde stå runt 50%, är uppe och snurrar nära hiskeliga 70%. Nästan 20 procentenheter för högt alltså. För mig är det här en dålig favorit som borde chansas bort helt.

• • •

• • •

SPIKEN

Manchester City (match 2)

Brighton presterar bra spelmässigt, men har fallit in i gamla synder framför mål. Då blir det tufft i säsongens svåraste bortamatch mot ett uppretat och utvilat Manchester City. Haaland målar igen och de ljusblå är kupongens säkraste spik.

SKRÄLLEN

Wigan (match 7)

QPR övervärderas kraftigt på grund av sin serieledning, men laget är knappast så överlägset som svenska folkets streckning säger. Wigan trivs på bortaplan och är inte chanslösa. X2 erbjuder alldeles för bra spelvärde för att lämnas utanför.

DRAGET

Charlton (match 13)

Få kommer våga välja sidan i League Ones enda bidrag till kupongen. Sett till den underliggande statistiken har Shrewsbury inte varit så bra som tabellen visar och Charlton ska rankas högre. Tvåan ska vara favorit, men streckas just nu som underdog. Då är det en häftig chansspik med fint spelvärde.