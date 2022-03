Premier League lyser med sitt frånfälle från Stryktipset denna lördag. Det kan innebära en något lägre omsättning, men också troligt spelvärde. Det svenska folket brukar ha svårt att hamna rätt i League One… Förutom tredjeligan så är det FA-cupen och The Championship som gäller.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Helgens kupong är otroligt svårtippad. En enda större oddsfavorit kliver ut, just Chelsea till cirka 1,50. I övrigt är det på förhand oddsmässigt jämna matcher där favoriterna står strax under 2 gånger pengarna. Det gör att jag av flera anledningar tycker att Chelsea är en vettig spik, framför allt på små system. För det första är det, som oddsen säger, kupongens troligaste spik. En sån här runda kommer man långt genom att bara sätta 13, det kommer bli bra utdelning vilket som, så att hålla nere variansen något är klokt. För det andra så är Chelsea väldigt tungt. Utan att imponera vann The Blues även bortamötet med Lille i veckan. Där satt gubbar som Lukaku, Werner, Mount och Ziyech på bänken, vilket gör det troligt att de startar här. Tuchel har en väldigt fin bredd i truppen och kommer ställa upp en smått överlägsen elva mot Championship-motstånd.

Middlesbrough har givetvis gjort det över all förväntan hittills genom att slå ut både Man United och Tottenham i FA-cupen. Nu kämpar de om en topp 6-plats i The Championship och frågan är hur länge de orkar kriga på två fronter. Det är givetvis otroligt stort för Boro att ha chansen att ta sig till semifinal och det fina hemmaspelet ska inte heller underskattas. Men det är också något som jag tror många större kuponger har snappat upp och gör att tvåan kanske inte drar iväg så högt i procent som man kan tro.

Håller den sig bara runt, eller helst under, 70% så är det en smart spik.

■■ Match 3 . Jag har snackat ner Huddersfield ett bra tag då deras prestationer på planen inte matchar den otroligt fina tabellplaceringen (trea). Jag har aldrig trott att Hudds ens ska lösa topp 6 och nu verkar ”äntligen” en svacka uppenbara sig. En pinne på de två senaste ligamatcherna och uttåg i FA-cupen mot Nottingham är de två senaste veckornas facit. Ingen total katastrof så klart, men insatsen borta mot Millwall senast var inte alls bra. 0–2 i baken var faktiskt i underkant där Hudds inte bara släppte till väldigt många målchanser utan var uddlöst framåt.

Nu blir det inte enklare när serietvåan Bournemouth gästar. Scott Parker har fått fart på The Cherries som tar sina poäng även när spelet inte stämmer fullt ut. Ett sent insläppt mål och 1–1 hemma mot Reading senast var en klar missräkning, men här får Parker tillbaka ett par viktiga spelare som bör spetsa till elvan ytterligare där framför allt viktige Philip Billing är åter efter sin avstängning. I Dominic Solanke har The Cherries en av ligans bästa och formstarkaste anfallare just nu som har tre mål och två assist på sina fem senaste och mycket väl kan avgöra här med. Bara Fulham har tagit fler poäng än Bournemouth på resande fot den här säsongen, så bortaplan skrämmer knappast gästerna. Här har de läge att cementera direktplatsen till Premier League vilket lär få samtliga spelare på tå.

När svenska folket kikar tabellen och ser att det är en toppmach så slösar de fler tecken än nödvändigt. Det luktar spelvärde på tvåan som är en bra spik upp till 45% i min bok.

■■ Match 7 . Swansea tuggar på med sin possession-fotboll där de äger mycket boll, men ofta har svårt att komma till avslut. En sämre insats borta mot Blackpool (0–1) följdes upp av en bättre mot Peterborough senast. Ändå krävdes det ett mål i slutminuterna för att vinna mot seriens sämsta lag (3–2). Jag är således inte alls särskilt sugen på att spika Svanarna när de överstreckas rejält av det svenska folket. De är helt enkelt för ojämna. I skrivande stund står ettan i 65%, vilket är 15 procentenheter för högt.

Birmingham lär inte bli indraget i bottenstriden på allvar, men behöver ändå ta ett par treor till för att säkra kontraktet även på papperet. Kom inte upp i nivå senast mot ett bra Middlesbrough (0–2). Där vilades dock både bästa målskytten Hogan, Lyle Taylor och Man United-lånet Chong som är tillbaka från skada. Jag skulle tro att minst två av dessa får förtroendet från start här och då är Birmingham spetsigare. De visade i senaste bortamatchen mot Bristol City att de kan göra en del ”smash and grabs” då de vann med 2–1.

Runt 15% på tvåan är för lågt för att inte ta med skrällen. Jag helgarderar eller chansar bort ettan helt och går för spelvärdet i X2.

■■ Match 11 . Portsmouth har två väldigt viktiga matcher i jakten på en play off-plats bakom sig. Det räckte dock bara till totalt en pinne mot Ipswich och Plymouth, vilket gör att Pompey nu känns smått avhängt från topp 6. Kan det ha fått luften att gå ur? Här återkommer visserligen viktige mittfältaren Michael Jacobs från skada, men han är knappast redo för några 90 minuter. Även bästa målskytten Marcus Harness är tillbaka från en tre matcher lång avstängning. Men jag tror ändå att värdarna får det tufft.

Wycombe lirade i The Championship i fjol och har kvar en del klass från andradivisionen. På topp finns rutinerade Sam Vokes, med lång Premier League-rutin i Burnley, som gör en fin säsong med tolv mål. Den huvudstarke strikern är ett livsfarligt vapen när Wycombe skyfflar in inlägg på klassiskt brittiskt vis. Formen är på topp med tio poäng på de fyra senaste matcherna vilket gör att en enda pinne skiljer upp till Sunderland topp 6. Trots en tuff bortamatch är det vinst som är målet för att fortsätta sätta press på lagen ovan. Visst köper jag full matta med tecken här med tanke på att Portsmouth får tillbaka spelare och lirar på hemmagräs.

Men när ettan överstreckas är tvåan en potentiell chansspik till väldigt spännande procent (dryga 20%) för den vågade.

SKRÄLLEN

Wycombe (match 11)

Wycombe visar fin form med tio poäng på de fyra senaste och slåss i allra högsta grad om en play off-plats. Undervärderas av tipparna borta mot Portsmouth som halkat efter efter en svag prestation senast mot Plymouth. Jämnare match än strecken säger. Skrälltvåan bör prioriteras.

SPIKEN

Chelsea (match 1)

Chelsea fortsätter vinna matcher utan att imponera fullt ut. En styrka i sig. Tuchel har en väldigt bred trupp och kommer ställa en stark elva på banan. Inget ont om Middlesbrough som gjort det strålande i FA-cupen hittills, men även har fokus på toppstriden i The Championship. På en svårtippad kupong är Chelsea en vettig spik.

DRAGET

Bournemouth (match 3)

Toppmöte i The Championship, men trots att det är trean mot tvåan så tycker jag det är klasskillnad i grunden. Huddersfield har sprungit över EV hela säsongen och är möjligtvis på väg in i en förväntad dipp. Fint spelvärde på Bournemouth, tvåan är en fräck spik.