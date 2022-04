The Championship har spelledigt på påskafton vilket gör att vi har en speciell kupong att ta ställning till. Den liknar mer ett Europatips, med mängder av inslag från de stora ligorna i Europa. Premier League inleder visserligen med fyra matcher, men sen går resan runt La Liga, Serie A, Ligue 1 och i mål med Bundesliga. Kul med omväxling och generellt så brukar Europatipsliknande kuponger bjuda på lite mer spelvärde. Det svenska folket har bättre koll på sina engelska favoritlag.

11 miljoner i jackpot kryddar upp det hela ytterligare och jag tycker mig ha hittat flera intressanta vägar att ta.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3. Southampton stod för en riktigt kall insats förra lördagen när det blev pinsamma 0-6 i baken hemma mot Chelsea. Formen i övrigt har inte heller varit så mycket att hurra för den sista tiden, med fem raka ligamatcher utan vinst. Det gör att jag tror att det svenska folket kommer vända ”Helgonen” ryggen. Jag räknar således med rätt fint spelvärde på hemmalaget här. Southampton brukar åka på någon riktig näsbränna per säsong. Men det kommer sällan två usla insatser på raken. Hassenhüttl lär ha gett laget en riktig hårtork och gnuggat försvarsspel i veckan. Nu återkommer även lagets vassaste anfallare Broja som inte fick spela mot Chelsea senast. Sett över säsongen i sin helhet har Southampton varit fina att se på, med en positiv och offensiv fotboll. Jag tror chansen på poäng är större än många tror hemma mot Arsenal. Gästerna är nämligen inne i en nedåtgående trend. En bedrövlig insats mot Crystal Palace (0-3) följdes upp av förlust hemma mot formsvaga Brighton. Att Partey, som varit lagets bästa spelare den senaste tiden, ihop med viktiga Tierney är skadade märktes då. Båda är out här med. Nu är Arsenal inte favoriter till topp 4 längre och Arteta får en hel del kritik.

När tvåan lär segla upp mot 60% så tar jag chansen att vända på klacken. 1X till förmodat bra spelvärde testas.

■■ Match 8. Lazio jagar Europaplatser och rivalen Roma i tabellen. Säsongen under Sarri har varit lite av en bergochdalbana då laget blandat höga toppar med låga dalar. 0-3 mot just Roma i derbyt nyligen var en av de mer pinsamma insatserna. Framåt ska så klart målsprutan Immobile lyftas fram (24 mål), men defensivt håller det inte för toppen av Serie A. 47 insläppta mål den här säsongen är faktiskt hela 17 fler än lördagens motståndare Torino. Gästerna ligger på en stabil mittenplats i tabellen, men har varit värda betydligt mer än så. Sett till expected points är ”Tjurarna” det lag i Serie A som sprungit mest under EV. Sett till den tabellen borde Torino faktiskt ligga en pinne för Lazio, inte 16 efter. Otroligt statistik faktiskt. Då är det inte så konstigt att jag är sugen på att fälla den övervärderade hemmafavoriten. Torino har sett väldigt stabila ut på slutet och älskar att möta bättre lag. Poäng med mersmak mot båda topplagen Milan och Inter har nyligen tagits och defensivt är försvarsgeneralen Bremer en jätte och ryktas till några av Europas storklubbar. Kapten Belotti på topp är en annan klasspelare som inte ska räknas bort.

Över 65% på Lazio köper jag inte. Helgardering och skrälljobb är ett givet val för mig.

Spikarna? Jag har en bankspik och ett drag att bjuda på.

■■ Match 2. Manchester United är ett sorgebarn. Man tror att det möjligtvis ska börja se lite bättre ut någon gång, men det händer inte. Det är något som är trasigt i klubben och Rangnick har inte fått spelarna att lyda under han spelidé. Ronaldo är inte gubben som älskar att springa maraton för att sätta höga press direkt. Med det sagt är kvaliteten på de enskilda spelarna världsklass. Inte så konstigt med tanke på att truppen är en av de dyraste i världen. Jag hävdar att det inte ska spela någon roll att laget inte funkar, hemma på Old Trafford mot usla Norwich ska det bli vinst ändå. De gästande Kanariefåglarna har återigen fått en Premier League-säsongen i benen, men har inte räckt till den här gången heller. Visst blev det vinst mot Burnley senast, men det var snarare för att Burnley var kalla än att Norwich var bra. Totalt sett har de gulgröna varit det sämsta laget i serien den här säsongen. De släpper till flest målchanser och flest mål och är knappt värda de 21 poäng de ändå tagit. Inte ser det mycket bättre ut framåt där Pukki allt som oftast är för ensam. En målskillnad på 20-61 efter 31 omgångar säger det mesta. Man United är fortfarande med i racet om Europaplatser där varje poäng är av yttersta vikt. Klasskillnaden ska bara vara för stor här.

Ettan är ingen rolig spik, men en väldigt trolig som gör vägen mot 13 rätt lite enklare.

■■ Match 6. Från ett bottenlag till ett annat. Alavés ligger väldigt pyrt till i La Liga. Jumboplatsen är deras och med sju poäng upp till Mallorca över strecket så måste treorna börja rulla in och nu tycker jag det är läge för ett desperat hemmalag att börja rulla. Mycket kan sägas om det här gängets brister, men hemma i Baskien är de alltid svåra att möta. Under det nya året har lag som Sevilla, Athletic Bilbao och Real Sociedad fått lämna Estadio de Mendizorroza med poängförlust, bland annat. Truppläget är bra, där alla ordinarie pjäser finns tillgängliga och skadad Guidetti knappast saknas. Framför allt tycker jag att motståndet är passande. Rayo Vallecano har på det hela taget gjort en bra säsong som nykomlingar, men formen är iskall. Gästerna har inte vunnit på elva raka matcher. Det som sticker ut kring Rayo är dock deras otroligt svaga bortaspel. Laget är extremt hemmabetonat och tar i stort sett alla poäng hemma i Madrid. På resande fot har det bara blivit en seger och sex poäng på hela säsongen. Rutinerade Falcao går fortsatt skadad. Ett avbräck då 36-åringen är lagets bästa målskytt trots att han bara kommit till spel i dryga hälften av ligamatcherna och gjort en hel del inhopp. Både odds och streck är helt jämna i den här matchen. Varken spelbolag eller svenska folket kan bestämma sig och tar det säkra före det osäkra med garderingar. Då gillar jag att sätta ner foten och välja sida. Jag varnar för ett desperat Alavés och tycker de ska vara favoriter.

En pinne är som en förlust i det här läget, det finns bara seger att gå för. Jag chansspikar ettan till dryga 35%.

• • •

• • •

