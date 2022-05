Det märks på Stryktipset att de stora ligorna börjar runda av. Bara tre matcher från de brittiska öarna på lördagens kupong där FA-cupfinalen och play off-semin mot Premier League är de stora höjdarna. I övrigt är det högstaligor från Sverige, Italien och Frankrike som gäller. Den stora ögonbrynshöjaren, där det svenska folket kommer ha det jobbigt, är att svenska division 1 kliver in med hela sex matcher.

I den svenska tredjeligan kan jag, vis av erfarenhet, berätta att det kan hända stora grejer på oddsen när elvorna släpps timmen innan spelstopp. Extra viktigt att ha is i magen och vänta med inlämningen alltså. Då kan man få tillgång till ”gratis” drag.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Vi hugger tag i kupongens största godbit direkt. FA-cupfinalen. Det är en repris på ligacupfinalen som var en stenhård drabbning. Liverpool drog det längsta strået då efter en maraton-straffläggning där burväktare Kepa missade Chelseas elfte och avgörande straff. Tuchel lyckas nästan alltid få sitt lag att prestera i cuperna och i vanliga fall hade jag sett det här som ett tämligen öppet möte. Finaler av det här slaget, mellan två storlag, har en tendens att alltid bli tighta. Här väljer jag ändå att välja sida. Anledningen är Kovacics skada i matchen mot Leeds i veckan där han fick utgå efter en vansinnestackling av Daniel James som ledde till rött kort direkt. Då även Kanté är ett stort frågetecken är det troligt att Jorginho och Loftus-Cheek får förtroendet på det centrala mittfältet. Det är ett hack ner. I ligacupfinalen var Kovacic/Kanté ruggigt bra och lade grunden till Chelseas fina prestation. Utan dem lär Liverpool dominera mittfältet på ett helt annat sätt.

Pool har haft ett fantastiskt 2022 där de bara förlorat en enda match, en uddamålförlust mot Inter där de hade råd att torska. Visst har The Reds sett något mer mänskligt ut mot Tottenham och Aston Villa, men mot Villa vilades Salah från start. Nu lär han kliva in bredvid Mane och succéförvärvet Diaz på topp. Liverpool har bara Fabinho på skadelistan men där kommer formstarke Thiago kliva in då även han vilades från start mot Villa. Det är uppenbart att Klopp matchat laget för att bästa möjliga elva ska ha bästa möjliga förutsättningar denna lördag.

Så länge tvåan på Wembley håller sig under 50% så tycker jag det är en klart vettig spik.

■■ Match 12 . Det blev en oväntad bump på vägen mot en Champions League-plats för Rennes i veckan. Trots en 1–0-ledning blev det torsk borta i derbyt mot Nantes (1–2). Spelmässigt var det dock knappast rättvist och här tror jag på återupprättelse. Chansen finns fortfarande på kval till CL med två poäng upp till Monaco på tredjeplatsen. Men vinst denna lördag är ett måste. Hemma på Roazhon Park har Rennes varit blytungt den här säsongen där målskillnaden 48-13 på 18 matcher talar sitt tydliga språk. Bara PSG har tagit fler poäng i egen borg. Offensivt är Rennes det bästa laget i Ligue 1 efter den franska giganten. Martin Terrier har haft sin överlägset bästa säsong i karriären med sin 21 baljor och visar fortsatt storform med sju mål på de åtta senaste i ligan. Laborde (12 mål och 8 assist) och Bourigeaud ( 9 mål och 12 assist) är andra spelare som hållit hög klass. Spelschemat har varit förmånligt för värdarna på slutet med gott om vila mellan matcherna.

Annat har det varit för Marseille som dubblerat med spel i Europa Conference League där det förra veckan blev uttåg mot Feyenoord i semifinalen. OM:s trupp har matchats väldigt hårt med matcher var tredje eller var fjärde dag under hela april och början av maj. Sånt brukar sluta i skador och så är fallet även här. Milik har återigen tvingats in i rehab-rummet och här ser även storstjärnan Payet ut att saknas. Tunga avbräck för offensiven. Marseille ligger tvåa i Ligue 1, men sett till den underliggande statistiken har de överpresterat över säsongen.

Här får de för högt förtroende av tipparna. Håller sig ettan under, eller runt 45%, är det ett fräckt spikdrag.

■■ Match 2 . Dags för nerviga tillställningar i play off-spelet mot Premier League. Sheffield United och Nottingham drabbar samman i ett dubbelmöte för att ta sig till ”miljardmatchen”, finalen på Wembley där Luton eller Huddersfield väntar. Vinnaren i det här dubbelmötet ska vara favorit där.

Nottingham har gjort en väldigt fin andra halva av säsongen där de varit poängbäst i hela The Championship. Steve Cooper har gjort ett otroligt jobb sedan han klev in som tränare där han omformerat hela spelsättet till det bättre. Trots en usel start på säsongen så hotade sherifferna faktiskt Bournemouth om en direktplats till PL de sista omgångarna. Det ska de inte minst tacka 20-årige stjärnskottet Brennan Johnson för som fått sitt stora genombrott med 16 mål och tio assist i seriespelet. Det gör att skadan på den gamle skyttekungen Grabban knappt märks av. Forest avslutade säsongen starkt och vann expected goals mot allt och alla trots starkt motstånd som Fulham, Bournemouth och WBA. Bortaplan är inte heller något som skrämmer. När de var på besök här på Bramall Lane i ligaspelet var Nottingham det bättre laget över 90 minuter i 1–1-matchen.

Nu har dock Sheffield U en hel del avbräck att ta i beaktande. Hela anfallstrion McGoldrick, McBurnie och Brewster är uppsatt på skadelistan. Den sista anfallaren i truppen, lagets bästa målskytt, Billy Sharp har dessutom missat de två sista matcherna och gått en kamp mot klockan för att bli spelklar till slutspelet. Defensiven håller med det sagt hög klass så jag räknar med en tight och målsnål match.

Med tanke på att ettan ser ut att överstreckas till runt 50% så gillar jag dock att chansa bort favoriten och testar spelvärda X2.

■■ Match 11 . Udinese har gjort det bra en längre tid, men har nu absolut inga morötter i Serie A då mittenplaceringen är cementerad. Deulofeu och Beto har varit de stora publikfavoriterna framåt och passat väldigt fint ihop, men här saknas den sistnämnda på grund av skada. Så gör även givna mittbacken Becao som är avstängd. Då är jag inte speciellt sugen på att spika de för högt streckade zebrorna.

Motståndet ser på papperet överkomligt ut, men Spezia har precis allt att spela för då kontraktet i högsta grad är hotat. En vinst i Udine skulle dock säkra spel i Serie A nästa säsong. Motivationsfaktorn ska rankas högre i Italien än i exempelvis England där lagen inte ”ger bort” poäng på samma sätt. Spezia har sprattlat till på bortaplan ett par gånger den här säsongen där det bland annat blivit meriterade vinster mot topplagen Milan och Napoli.

Här kommer gästerna vara all in och jag hoppas de löser minst en pinne mot ett mätt Udinese med flera tunga avbräck. Spelvärda X2 bör prioriteras.

SPIKEN

Strasbourg (match 13)

Av de stora favoriterna så är Strasbourg den kanske mest pålitliga. Värdarna har gjort en väldigt stark säsong och har vid vinst denna lördag fortsatt chans på Europaspel. På hemmaplan har de inte förlorat en match under 2022. Svaga Clermont ska vara en klart överkomlig uppgift. Mycket trolig etta.

SKRÄLLEN

Spezia (match 11)

Spezia är indraget i bottenstriden och behöver tre poäng den här lördagen för att inte behöva vara nervösa för kontraktet i den sista omgången. Udinese har gjort det bra, men saknar flera nyckelspelare här och har inget att spela för. Ettan överstreckas ändå. Bra läge att få med X2 till fint spelvärde.

FAVORIT I FARA

Sheffield U (match 2)

Sheffield United har stora problem i truppen då anfallstrion McGoldrick, McBurnie och Brewster alla är skadade och skyttekung Billy Sharp också varit out de två sista matcherna. Nottingham har varit The Championships bästa lag de senaste månaderna, men blir ändå något undervärderat. X2 prioriteras.