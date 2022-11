Sista ”riktiga” Stryktipskupongen innan Fotbolls-VM drar igång. Det innebär hela sju Premier League-matcher och sex Championship-drabbningar. Det gäller att passa på innan League One tar över utrymmet.

Jag försöker gärna fälla eller gardera ett par stora överstreckade favoriter som Tottenham och Arsenal, medan Liverpool blir min trygga spik.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Antonio Conte är inne i en tyngre period. Tottenham har inte presterat någon propagandafotboll tidigare under säsongen heller, men när nu resultaten också börjar gå emot så är det naturligt att rösterna höjs. I veckan ställde italienaren upp med en överraskande stark elva i Ligacupen borta mot Nottingham. Ett perfekt läge att vila en tröttkörd trupp inför helgens ligamatch? Det tyckte inte Conte som ställde upp med givna startspelare som Kane, Höjbjerg och Dier bland annat. Det hjälpte ändå inte då Nottingham ville absolut mest och vann med 2–0. Nu ska Spurs återigen kliva in som favoriter och föra en matchbild när Leeds väntar hemma i norra London. Det brukar inte funka så bra.

Leeds går på vatten efter att ha vunnit senaste bortamatchen mot självaste Liverpool och förra lördagen vände 1–3 till vinst mot Bournemouth. Självförtroendet lär det således inte vara något fel på och jag är övertygad om att Leeds själva tror att de har bra chans här. Och jag tror att Jesse Marsch kan få en rätt passande matchbild här med snabba omställningar för en vass Rodrigo på topp. Till skillnad från Conte roterade Marsch kraftigt i veckans Ligacup och ställer upp med pigga ben. Då vill jag inte hålla ett övervärderat Tottenham i handen, trots att Kulusevski och Richarlison ser ut att vara tillbaka från sina skador.

Ettan är uppe och snuddar på 70% i skrivande stund, men är inte värd mer än max 60%. Alla tecken och skrälljobb blir mitt val.

■■ Match 12 . Millwall gjorde en väldigt fin oktober där de plockade fyra raka segrar trots väldigt tufft motstånd. Framför allt skapades det en hel del offensivt och Millwall vann expected goals smått överlägset då. Men som för de flesta (läs: alla) lag i The Championship har det varit svårt att hålla den höga nivån över tid. Nu tre raka utan vinst, och faktiskt utan att göra ett enda mål. Men jag skulle vilja lägga de fadäserna under en stor portion tillfälligheter. Millwall har faktiskt vunnit den underliggande statistiken i samtliga matcher och var så klart överlägsna senast mot Hull när de fick chansen att spela med en man mer i över en halvlek. Bolluslingen ville dock inte in. Det saknas dock inte kvalitet framåt i då spelare som Flemming och Bradshaw finns att tillgå. Jag tycker att Millwall ska vara med och tampas om en play off-plats vad det lider.

Det kommer inte Preston göra. Defensiven är fortsatt tight, men totalt sett är The Lilywhites ett typiskt mittenlag. Nu har värdarna lyckats knipa tre raka uddamålssegrar i jämna matcher vilket gör att svenska folket lägger alldeles för stort fokus på ettan. Jag rankar Millwall som det bättre laget och det här är en helt öppen historia. När ettan då snurrar runt smått galna 50% så är det bara kasta det tecknet i papperskorgen.

X2 är en given och spelvärd utgång och den vågade kan till och med chansspika tvåan runt 20-25%

■■ Match 13 . Carlos Corberan gjorde succé med Huddersfield i fjol när han var en play off-final från Premier League. Efter en misslyckad session i Olympiakos är han nu tillbaka i engelsk fotboll. Och han har ett utmärkt utgångsläge. West Bromwich presterade redan under Steve Bruce fina underliggande siffror, men fick inte ut det i poäng och låg oväntat i botten av tabellen. Det kunde således inte gå så mycket sämre. Men med en av de absolut bästa och dyraste trupperna i ligan var det bara en tidsfråga innan det skulle vända så Corberan kom in helt rätt för egen del. Nu känns det också som att vändningen har inletts. Spanjoren har nu lett sitt nya lag till två raka vinster. Två rätt imponerande insatser, även om det ”bara” slutat med uddamålsvinster. Hemma mot Blackpool släpptes inte ett enda skott på mål till på hela matchen (1–0) och förra helgen var WBA klart bättre än topplaget QPR i London (1–0). Det blåser således äntligen friska vindar runt det här laget som tippades vara med och slåss om topp 2 innan säsongen började.

Stoke är egentligen för bra för sin blyga tabellplacering, men de har presterat alldeles för ojämnt och haft väldigt svårt att hitta målet i matcher de dominerat spelmässigt. Mot Luton i veckan var det dock tvärtom (2–0) där Stoke gjorde två mål på en chans (ett självmål) men i övrigt var underlägset större delen av matchen. Frågan är vilket sida The Potters vaknar på denna lördag? Jag tycker WBA ska ha toppchans att utöka sin vinstrad hemma på The Hawthorns.

Med tanke på att värdarna fortsatt ligger under nedflyttningsstrecket så borde ettan inte dra iväg allt för hårt i procent. En vettig spik.

■■ I övrigt. I The Championship bjuds det som vanligt på stort spelvärde i var och varannan match. Match 11 . Det brukar vara öppna spjäll åt båda håll när Hull kliver ut på planen. Tigrarna har redan hunnit sparka en tränare den här säsongen men agerar fortsatt ojämnt och är en dålig favorit att hålla i handen till för hög procent.

Reading har en häftig och rutinerad trupp med ett gäng spelare, som Andy Carroll, Lucas Joao och Yakou Mëite, som kan avgöra matcher på egen hand. Insatserna har varit bättre än resultaten visar på slutet.

X2 är ett bra och spelvärt lås.

■■ Match 7 . Favoritspikarna ser ut att streckas mer rimligt i Premier League. West Ham går tungt resultatmässigt, men de underliggande siffrorna är bra. Enligt Expected Points-tabellen ligger The Hammers hela åtta poäng under EV. Truppläget är näst intill perfekt för Moyes som måste vara pressad att gå för tre pinnar här.

Leicester har höjt sig sen den usla starten, men har förlorat på den här arenan de senaste två åren och har i sanningens namn haft en hel del stolpe in i vinsterna mot Wolves och Leeds.

Jag gillar spikettan så länge den håller sig runt korrekta 50%.

• • •

• • •

SPIKEN

Liverpool (match 3)

Liverpool har inte alls nått upp till samma nivå som föregående säsonger och har kniven på strupen för att inte tappa för mycket mot toppen. Lämplig uppgift här mot ett begränsat och bortasvagt Southampton som nyss sparkade tränare Hasenhüttl.

SKRÄLLEN

Leeds (match 4)

Efter två spektakulära segrar har Leeds fått blodad tand. Kommer få en passande matchbild här när de får slå ur underläge mot ett formsvagt Tottenham. När ettan streckas för högt är Leeds en häftig skräll.

DRAGET

Millwall (match 12)

Helt öppen tillställning väntar i match 12 där jag håller Millwall som det bättre laget i grunden. Märkligt då att Preston streckas upp som klar favorit. Då vänder jag på klacken helt och utgår från den spelvärda högersidan.