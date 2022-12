Älskade The Championship är äntligen tillbaka på Stryktipskupongen och skapar lite trygghet. Två heta kvartsfinaler i VM och League One står för övrig underhållning.

En svår kupong där jag favoritspikar i en kvartsfinal och försöker hitta spelvärda drag på olika håll i de engelska divisionerna. Alla matcher startar klockan 16.00 på lördag förutom kupongens första drabbning mellan England–Frankrike (20.00).

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 5 . Vi börjar med kupongens kanske bästa skrälldrag. Det är ändå där det avgörs om de stora pengarna ska delas ut. Millwall är historiskt starkt hemma på The Den och har växlat upp under hösten. Den tidiga seriestarten förra veckan mot Sunderland var dock ett platt fall. Tre insläppta i andra halvlek innebar 0–3 i baken. Ändå får Londonlaget ett överdrivet stort förtroende av det svenska folket. Trots att de knappast är kända för att ta tag i taktpinnen och dominera matcher som favoriter.

Wigan inledde säsongen starkt som nykomlingar i The Championship, men har poängmässigt mattats. Uppehållet lär ha gjort gott och nu har en ny tränare satts på plats i den gamle storspelaren Kolo Touré. Det återstår att se om det blir flipp eller flopp, men på kort sikt kan det innebära ny energi. Wigan har bra underliggande siffror och trivs bra på bortaplan där de faktiskt tagit fler poäng än hemma. Jag tror på en betydligt jämnare match än vad strecken säger här när ettan står i dryga 65% och 50% hade varit mer korrekt.

Helgarderingen känns given, den modiga chansar bort favoriten helt, och jobbar det fina skrällvärdet till höger.

■■ Match 4 . Den svåraste matchen för mig personligen där jag velat fram och tillbaka i flera dagar. Middlesbrough har hela tiden varit ett lag som varit i topp av ligan sett till den underliggande statistiken. Därför kom formtoppen innan VM inte som någon stor överraskning. Under nya tränaren Michael Carrick avslutade Boro med tio poäng på de fyra senaste och lämnade bottenstriden för gott. Nu kan laget istället blicka uppåt mot play off-platserna där de hör hemma. På kort sikt är dock den stora frågan om VM-uppehållet bromsar de fina prestationerna nu? Riley McGree har varit en av nycklarna till vändningen under Carrick. Den australiensiske landslagsmannen fick en ny roll mer till höger istället för centralt och har lyft sig. McGree spelade dock alla matcher från start i VM och frågan är om han är redo för spel redan nu efter den långa resan.

För Luton är det dags för Rob Edwards att göra debut på tränarbänken efter att Nathan Jones lämnat för Southampton. I Watford fick 39-åringen väldigt lite tid att visa vad han går för, men innan dess tog han upp Forest Green i League One genom en offensiv och frejdig fotboll. Här får Edwards tillbaka båda VM-spelarna, målisen Horvath (USA), men framför allt mittbacksgeneralen Lockyer (Wales) som är en centralfigur i laget. Båda är redo för spel. Luton är också ett lag som gillar just den här typen av matcher där de får slåss som underdogs på bortaplan. Om inte Edwards ställer upp en alldeles för naiv matchplan, vilket jag har svårt att se i en tuff bortamatch, så är The Hatters inget enkelt lag att bryta ner. Vilket bara fem förluster på 21 matcher också vittnar om.

Många av mina kolleger ser Middlesbrough som en smart spik med tanke på deras fina form innan VM och underliggande stats. Jag köper det. Men i takt med att ettan tickat upp i procent så har jag blivit mer och mer sugen på att gå emot strömmen, gardera den här matchen och jobba skräll.

■■ Match 2 . Marocko gick inte in med perfekta förutsättningar till världsmästerskapet i Qatar. Den tidigare förbundskaptenen, Vahid Halilhodzic, fick lämna sin post bara tre månader innan VM och in kom istället Walid Regragui. 47-åringen hann bara med tre vänskapsmatcher innan det blev blodigt allvar men det går sannerligen inte att klaga på hans gärning så här långt. Benådningen av Hakim Ziyech har givit offensiven ett lyft och Regraguis riskminimerande filosofi bar hela vägen fram till gruppseger framför Kroatien och Belgien. Av bara farten höll nordafrikanerna sedan Spanien i strama tyglar i åttondelsfinalen. När Bounou stod på huvudet i straffläggningen säkrades ett historiskt avancemang, men här tror jag att det roliga tar slut.

Den defensiva inställningen har lett till att Marocko knappt haft bollen – den högsta bollinnehavsnoteringen är dryga 40 procent mot Kanada – och även om det burit frukt har det också slitit på spelartruppen. Viktige Amrabat spelade på sprutor mot Spanien och i samma fight tvingades mittbacken Aguerd ut på bår samtidigt som hans kollega, Saïss, knappt kunde röra sig i förlängningen. Hakimi och Mazraoui hade bekymmer redan i gruppspelet och jag ser inte hur Marocko ska orka stå emot Portugal över 90 minuter.

Européerna har kunnat gå runt på betydligt fler spelare och Fernando Santos drag att kvista Ronaldo för Benficas Ramos borde geniförklara förbundskaptenen. Anfallaren stod för ett hattrick mot Schweiz och såg ut att stortrivas i sällskap av bollbegåvningar som Fernandes, Silva och Félix. Kvartetten bör kunna frodas även i kvartsfinalen där den fysiska fördelen mycket väl kan bli den avgörande faktorn.

Även om tvåan springer upp runt 60 procent är jag bekväm med att låta den agera solo.

■■ Match 13 . Dolda spikar är ett kraftigt vapen mot 13 rätt. Att våga singla tecken i vad som på förhand ser ut som svårtippade och öppna matcher gör att det finns mer kräm över för tecken med mer spelvärde. I League One tycker jag mig hitta ett fräckt spikdrag.

Oxford stämplar in på en ljummen mittenplacering, men prestationerna vittnar om mer. Truppen är tillräcklig stark för topp 6 och formen har varit på kraftigt uppåtgående med nio raka tävlingsmatcher utan förlust. Offensivt var Oxford bäst i hela League One i fjol och har sparkapital i offensiva pjäser som Matt Taylor som har fler mål i sig än han visat hittills denna säsong.

Lördagens motståndare Barnsley åkte ur The Championship i fjol, men efter fyra raka segrar är de med i racet att ta sig tillbaka. Jag tror dock inte de lyckas då de utnyttjat en hel del stolpe in redan. Mot Peterborough senast turade The Tykes rejält när de lyckades få in två bollar på 0,37 i xG och vinna med 2–1 trots att de var det sämre laget. Faktum är att jag rankar Oxford som det bättre laget, trots tabelläget.

Stannar ettan runt 40% så gillar jag verkligen värdarnas chanser hemma på Kassam Stadium. Det blir min tidiga dragspik.

SPIKEN

Portugal (match 2)

Portugal har kunnat spara på krafterna på vägen till kvartsfinalen, en lyx som Marocko inte haft. Fernando Santos mannar är en nivå bättre och med fräscha ben ser de till att slå ut nordafrikanerna.

SKRÄLLEN

Wigan (match 5)

Millwall styrka är inte att dominera matchbilder som favoriter. Här blir värdarna alldeles för högt streckade i vad som troligen kommer bli en rätt jämn match. Wigan är kupongens mest spelvärda skräll.

FAVORIT I FARA

Sheffield Wednesday (match 11)

Onsdagslaget har absolut kvaliteter för att ta sig tillbaka till The Championship, men att de bara ska städa av den pigga nykomlingen Exeter på bortaplan tror jag inte på. Värdarna har imponerat stort under säsongen och har vad som krävs för att lugga ett överstreckad Sheffield W på poäng.