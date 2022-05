14 miljoner i jackpot och en kupong som det svenska folket troligtvis inte känner sig helt hemma med. The Championships sista omgång drar igång redan klockan 13.30 så istället fylls kupongen upp av matcher runt om i Europa. Premier League, League Two, allsvenskan, Serie A, La Liga och den franska cupfinalen står på agendan.

Här gäller det så klart att hålla koll på vilka speciella förutsättningar som gäller i de sista skälvande omgångarna. Vissa lag har betydligt mer att spela för än andra.

Det finns många stora favoriter på kupongen. Liverpool ( match 1 ), Chelsea ( match 2 ), Malmö ( match 9 ) och Lazio ( match 10 ) står alla mellan 1,35-1,45 i odds i skrivande stund. En eller två av dessa bör spikas för att hålla nere variansen på kupongen och få större chans till 13. Men för att göra en bra rad bör minst två garderas, en av de fyra kanske till och med ska chansas bort helt för att inte betala för rader som knappt ger pengarna tillbaka. För att ha råd att gardera några av de största favoriterna har jag hittat två alternativa, mer anonyma, spikar som inte springer iväg lika hårt i procent.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 8 . Forest Green hade en fantastisk vinter där de var tämligen överlägsna i League Two och lade grunden för avancemanget. Att de landar en direktplats till League One är klart sedan ett par omgångar. Det var skönt för den klimatsmarta klubben att säsongen inte var längre, för då är frågan om de hade klarat av det. Under våren har Forest Green nämligen haft det betydligt tuffare och inte alls kommit upp i nivå. Det har sett dåligt ut en längre tid och formen är iskall. Fyra vinster på de 16 senaste är så klart alldeles för dåligt av ett topplag. Nu har ligatvåan radat upp sex raka utan vinst där de bara fått med sig två pinnar på dessa matcher. Detta trots ett tämligen överkomligt spelschema.

Värdlaget Mansfield visar en bättre kurva och har betydligt mer att spela för denna lördag. Vid vinst finns det till och med chans att nypa den sista direktplatsen till League One då det bara skiljer en pinne upp till trean Northampton inför den här sista omgången. En peppande morot. De underliggande siffrorna ser bra ut för Mansfield som varit starka hemma på Field Mill hela säsongen. 15 segrar och 48 poäng på 22 matcher är i toppen av hemmastatistiken i ligan. För stunden är Mansfield inte bara ett bättre lag än Forest Green utan har all motivation på sin sida. Mot utcheckade gäster ska det vara toppchans till tre pinnar.

Jag tror inte den här favoritettan kommer dra iväg allt för mycket i procent då det svenska folket brukar ha svårt att gå emot tabellen. Fin spiketta i min bok!

■■ Match 12 . Sedan den spanska tränaren Sergio tog över tränaruppdraget för Cadiz i januari så har klubben lyft sig. Våren har bjudit på flera ljusglimtar, inte minst på slutet där ”Den gula ubåten” besegrat både Villarreal och Barcelona. En pinne borta mot Sevilla var inte heller något Cadiz behöver be om ursäkt för efter en stark insats. Det är en sak att slå topplag, men att göra det rättvist imponerar mer. Cadiz vann expected goals på Camp Nou och var faktiskt överlägsna Villarreal här hemma i Andalusien. Framför allt har offensiven tagit steg framåt och laget skapar betydligt fler målchanser än tidigare under säsongen. Det är dock bara en enda pinne ner till nedflyttning och det finns ingen tid att slå sig till ro. Tre pinnar är det enda som gäller för att inte kontraktet ska hänga på en skör tråd.

Ett mycket bättre läge än att ta emot Elche hemma går inte att få. Gästerna har sprattlat till de senaste omgångarna och fått med sig sju poäng på de tre senaste. Det gör att de lämnat gott med luft ner till streckstriden och kan slappna av. Totalt sett är Elche dock ett klart begränsat lag. Sett till den underliggande statistiken är det bara Granada som har varit värda färre poäng enligt expected points.

Ett formtoppat Cadiz med hemmaplansfavör mot ett mediokert bortalag som precis tagit tunga segrar och säkrat kontraktet. Med de faktorerna i ryggen känns ettan riktigt bra. Särskilt då den ser ut att streckas sparsamt runt 50-55%.

■■ Match 9 . Allsvenskan höll på att bjuda på en riktig praktskräll i torsdags när Helsingborg tog ledningen borta mot Djurgården med 2–0 i den första halvleken och tappade in kvitteringen till 2–2 först på övertid. Det visar att det alltid kan hända grejer och inga segrar är givna även om det på papperet ska vara klasskillnad. Oddsen i den matchen var likvärdiga med de vi ser i denna mellan Malmö och Mjällby. Malmö är givetvis stor favorit hemma på Eleda Stadion, men allt är inte hundra procent hos hemmalaget. Skadelistan är jobbig för MFF som har kuggarna Christiansen och Berget out och Nalic färska knäskada håller honom borta från resten av säsongen. Kiese Thelin och Birmancevic sägs vara redo för spel, men den förstnämnda har haft skavanker och den andra inte visat samma form som under försäsongen. Truppen är dock bred och självklart kommer ett slagkraftigt lag sättas på banan ändå. Men förutom i matcherna mot Malmö och AIK så tycker jag inte de himmelsblå kommit upp i mästarnivå. Det finns fortsatt en hel del att jobba på för Milojevic, framför allt offensivt där sex mål på sex matcher inte är bra nog för ett lag som Malmö.

Mjällby har å sin sida fått en fantastisk start på säsongen. 13 poäng och en andraplats i tabellen efter sex omgångar hade nog inte ens de mest enögda Mjällbysupportrarna kunnat drömma om. Särskilt då givne anfallaren Jacob Bergström råkade ut för en hjärnskakning under försäsongen och inte spelat en match hittills. Offensiven har dock klarat sig förvånansvärt bra ändå där Löfqvist, Moro och nye nigerianen Nwankwo alla målat gånger två. Dessutom finns det sparkapital i Wiedesheim-Paul som lånats in från Rosenborg. För Mjällby är matcherna mot Malmö årets höjdpunkter där de alltid brukar höja sig något snäpp. Faktum är att de vann den här bortamatchen med 1–0 i fjol och tagit fyra pinnar på de tre senaste inbördes.

När ettan riskerar att leta sig upp över 75% så är det intressant gardera storfavoriten. Jag målar på med alla tecken och hoppas att Mjällbys spring håller i sig.

■■ Match 13 . Kupongen avslutas med en final Coupe de France. Det kan givetvis lura den ouppmärksamma som tror att det är ligaspel. Där ligger nämligen Nantes i ett ingenmansland i mitten och Nice slåss om viktiga topplaceringar i jakten på Europabiljetter. Motivationsfaktorn kan således lägga åt sidan här då det är två lag som är helt all in. Det var inte i går någon av de här klubbarna hade chansen på en titel. En annan liten slamkrypare som kan ställa till det för tipparna är att Nice står som hemmalag. Den här finalen spelas dock på neutral plan i Paris.

Nantes har laddat för den här finalen i två månader sedan de slog ut Monaco i semifinalen. Kanariefåglarna har verkligen haft förutsättningar för den perfekta uppladdningen då ligaspelet, som sagt, inte varit särskilt spännande med långt ner till både topp- som bottenstrid. Offensivt har pusselbitarna åtminstone lagts på plats med nio mål på de tre senaste. Nigerianen Moses Simon kommer formtoppad med tre mål på mindre än två matcher och 23-åringen Kolo Muani har växt ut till en stabil målskytt i Ligue 1.

Nu är det så klart svårt att bräcka vad mästartränaren Christophe Galtier gjort med Nice den här säsongen. Defensivt håller laget högsta nivå i Ligue 1 och framåt håller Delort, Gouiri och Kluivert hög klass. Med det sagt lever finaler ofta sina egna liv och när Nice ser ut att bli överstreckade på neutral plan så måste man dra öronen åt sig.

Jag tror på en betydligt jämnare tillställning än vad den för högt streckade ettan säger här. X2 prioriteras där tvåan till 18% är extra spelvärd.

• • •

• • •

SPIKEN

Chelsea (match 2)

Chelsea har visserligen inte rosat marknaden fullt ut den senaste tiden, men nu är det dags att stänga säsongen och låsa in CL-platsen. Wolves kommer nämligen till spel i ännu sämre slag. Det mesta har rasat för Wolverhampton som inte gjort mål på en månad. Stark etta.

SKRÄLLEN

Mjällby (match 9)

Malmö har inte nått upp till sin fulla potential än och har flera jobbiga skador att hantera. Ska givetvis vara stor favorit ändå med sin breda trupp, men riskerar att bli övervärderat här. Mjällby har fått en succéstart på säsongen, höjer sig ofta mot Malmö och vann på Eleda Stadion i fjol.

FAVORIT I FARA

Nice (match 13)

Cupfinal på neutral plan i Paris där tipparna ser ut att tro att det är ligaspel med hemmaplan för Nice. Nantes har kunnat förbereda sig för den här cupfinalen i två månader då ligaspelet varit dött. Jag räknar med att de målglada Kanariefåglarna står för en bra prestation.