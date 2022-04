Våren är här och den kommer med 13 miljoner i jackpot på valborgsmässoafton.

Det är en stenhård fight runt strecken i både Premier League och The Championship, vilket innebär att det gäller att ha koll på förutsättningarna. Det är dock farligt att gå för hårt på motivation. I den engelska fotbollen lägger sig lag som inte har något att spela för på papperet sällan platt. Tvärtom kan de finna en morot i att förstöra för motståndarna.

Jag har med två riktigt tunga skrällar som visar fin form, trots att de rent tabellmässigt är klara med säsongen. Kan de ställa till med något så är det stor utdelning runt hörnet.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 5 . Brighton tappade 2–0 till 2–2 hemma mot Southampton senast och ska med rätta vara missnöjt med bara en pinne. Fiskmåsarna var nämligen det klart bättre laget och hade bland annat ett mål bortdömt för millimeter-offside. Totalt sett har Graham Potters mannar dock kravlat sig ur formsvackan och hittat tillbaka det fina spel de visat tidigare under säsongen. Segrar borta mot både Arsenal och Tottenham i närtid har självklart gett en boost. Här återkommer dessutom viktige Bissouma från avstängning och höjer kvaliteten på mittfältet.

Wolverhampton har istället tagit steg tillbaka. Laget har sprungit över EV hela säsongen, men nu ser verkligheten ut att ha träffat fläkten. Tre torsk på de fyra senaste matcherna, trots ett väldigt tacksamt spelschema räcker inte till Europaplatser. I alla de fyra matcherna har Wolves förlorat den underliggande statistiken klart och framåt ser det väldigt tamt ut. Att de blivit nollade mot både Newcastle och Burnley är ingen slump då det skapats under 1 expected mål totalt i de två senaste matcherna. Här ser Wolves kanske bästa spelare Ruben Neves ut att missa fjärde matchen i rad på grund av skada och Daniel Podence är 100 procent out. Tunga avbräck. Ändå lägger tipparna äggen i hemmakorgen. Det här är en helt öppen match med jämna odds, men ettan streckas upp som klar favorit runt 50%. Sånt har jag svårt att blunda för och när chansen dyker upp att göra ett riktigt bra spel så gäller det att nypa.

Jag chansspikar tvåan till fenomenalt spelvärde runt 25%, vilket i nuläget får bort en fjärdedel av alla konkurrerande kuponger!

■■ Match 11 . Vi fortsätter med ett stenhårt spelvärt spikdrag. Huddersfield är klart för play off och ska nu bara hålla formen vid liv och spelarna skadefria till vad som komma skall. Finns det några frågetecken på tilltänkta startspelare lär ​​Carlos Corberán knappast chansa, jag räknar med en viss rotation här. Defensiven har varit Hudds signum hela säsongen men här saknas fortsatt försvarsgeneral Matthew Pearson som är skadad. Totalt sett har Hudds överpresterat säsongen igenom. Det syns inte minst på expected points-tabellen där lördagens motståndare Coventry faktiskt ligger före.

Roland Nilssons gamla fina klubb har haft häng på play off hela säsongen, men nu är hoppet ute. Coventry har dock haft ett par rejäla toppar på slutet där vinsten borta mot Fulham exempelvis imponerade stort. Hållen nolla borta mot WBA senast visar också att värdarna knappast checkat ut. Här vill Coventry avsluta snyggt framför fansen i säsongens sista hemmamatch. Det skiljer som sagt inte så mycket mellan de här lagen som tabellen visar. Jag skulle snarare säga att det är tämligen jämnt skägg. På hemmaplan ska Coventry vara klar favorit, men det syns inte på strecken som är helt jämna.

Jag älskar att välja sida i såna här matcher för att få tecken över till skrällar. Spiketta!

■■ Match 7 . Nottingham har varit The Championships mest formstarka lag under en längre tid. 8-1-1 på de tio senaste matcherna och 22–4 i målskillnad är väldigt fina siffror. Det har gjort att Sherifferna plötsligt har allt i egna händer för att ta sig upp och nypa den sista direktplatsen till Premier League. Tre poäng skiljer nämligen upp till Bournemouth på andraplatsen, men lagen ska mötas i nästa omgång. Först måste dock Nottingham klara av Swansea. En match alla förväntar sig att värdarna bara ska gå ut och vinna. Det vore konstigt om det inte innebar en viss press när det finns allt att förlora.

Motståndet är nämligen inte enkelt. Swansea tycks trivas fint med att bara spela för äran och sätta grus i maskineriet för övriga lag. Svanarna har legat i mellanmjölkens land en längre tid utan någon chans på play off. Det har inte hindrat laget från att rada upp nio raka matcher utan förlust. Tre mål framåt mot Bournemouth hemma senast, men det räckte inte hela vägen då 3–0 förvandlades till 3–3 mot ett väldigt bra motstånd i den andra halvleken. Innan dess 1–1 mot ett desperat Middlesbrough som också håller väldigt hög klass. Så Swansea har visat flera gånger om på slutet att de inte lägger sig platt mot de bästa lagen i ligan. Det svenska folket går stenhårt på faktorer som tabell, form och motivation för Nottingham här och streckar upp ettan runt 75%. Det är bara för högt vilket gör mig lockad av att hoppas få med storskrällen här.

Helgarderingen är ett riktigt miljondrag där X2 rensar enormt.

■■ Match 12 . Millwall är ett av de lag som fortfarande har chans att nå en play off-plats. Men då ska väldigt mycket klaffa. Förutom vinster i de två avslutande matcherna så behöver andra lag runt strecket förlora. Det kändes dock som loppet gick efter den mediokra insatsen senast mot Birmingham. Millwall släppte till nära på 4 i xG mot Birmingham och det är alldeles för dåligt mot ett så mediokert motstånd. Afobe löste ändå en pinne genom att kvitter till 2–2 på straff i den 98:e minuten. Men matchen sätter fingret på Millwalls problem. Det är inget lag som gör sig bäst när det gäller att föra matcher. Det spelar i stort sett ingen roll vilket lag Londonlaget möter, det blir jämna matcher ändå.

Peterborough är klart för nedflyttning, men det är som att spelarna vill njuta av den sista tiden innan hissen går ner. Laget har nämligen sett klart bättre ut på slutet. Faktum är att de bara förlorat en av de fem senaste matcherna och var en uddamålsförlust mot toppgänget Nottingham. Vinst mot Blackburn och poäng mot topp 6-gänget Luton har det bland annat blivit på slutet. Här kan gästerna återigen bara gå ut och köra utan några krav på sig, men så klart en vilja att hälla fritösolja på Millwall.

När värdarna streckas nära 80% finns det inte en chans att jag spikar den övervärderade ettan. Alla som jagar jackpotmiljonerna ska gardera hela vägen.

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Leeds har höjt sig under Jesse Marsch, framför allt för att truppläget förbättrats. Mot topplagen har The Whites dock haft det blytungt. Noll poäng mot topp 6 under hela säsongen säger en del. Manchester City vann det här mötet med 7–0 på hemmaplan och har inte råd att tappa poäng i titelkampen. Stark tvåa!

SKRÄLLEN

Peterborough (match 12)

Peterborough är klara för nedflyttning, men gjort det riktigt bra när pressen om nytt kontrakt försvunnit. Bara en förlust på de fem senaste och den kom mot ligans formstarkaste lag Nottingham. Millwall trivs sällan med att kliva ut som stora favoriter och föra matcher. Har stor press på sig här. Häftig skrällchans.

DRAGET

Brighton (match 5)

Wolverhampton har inte alls sett bra ut på slutet och ser ut att sakna viktiga kuggen Ruben Neves återigen. Brightons form ser i stället allt bättre ut och här återkommer Bissouma från avstängning. När Wolves övervärderas grovt av tipparna vänder jag på klacken och spikar Brighton till väldigt fint spelvärde.