Årets häftigaste speldag är här. Boxing Day är en smakrik anrättning när det kommer till engelsk fotboll. Äntligen är Premier League igång igen efter VM-uppehållet och sex matcher tar plats på Stryktipset som fylls upp av The Championship.

Mäktiga 26 miljoner i jackpot ihop med en runda som ser klart utmanande ut öppnar upp för de stora pengarna. Räkna med årets högsta omsättning.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Det går inte att göra annat än att beundras av Arsenals höst. Mikel Artetas mannar har spelat som i trans och toppar tabellen med hela fem poäng ner till jagande Manchester City. Ingenting ska tas ifrån de rödvita som har spelat en sevärd och vägvinnande fotboll. The Gunners har dock två nyckelspelare som bara inte får gå sönder om de ska ha någon chans alls att vara med i kampen om titeln under våren. Thomas Partey och Gabriel Jesus som är helt ovärderliga för detta lag. Den sistnämnde skadade knät så illa i Qatar att han tvingades opereras och är borta till slutet av februari. Sämsta möjliga besked för alla Arsenal-supportrar som nu får lita på Eddie Nketiah på topp. En kvick och löpvillig spelare, men han är mil ifrån Gabriel Jesus klass, inte minst i länkspelet och i förmågan att hålla undan sin försvarare och vinna en frispark. Det skiftet gör Arsenal till ett mycket sämre lag. Dessutom ser det ut som att Tomiyasu, Zinchenko och Nelson alla får sitta på läktaren med skadebekymmer. Och mittbacksgeneralen Saliba, som spelade VM-final med Frankrike, är inte heller säker på spel. Då börjar hemmalagets trupp se ganska tunn ut.

West Ham hade stora problem under hösten och avlsutade med tre raka förluster som gör att The Hammers ligger ligger i bottenträsket av tabellen. Det stora problemet har varit målskyttet och här ser det ut som att Michail Antonio saknas medan Scamacca är ett osäkert kort. Med Lanzini, Fornals, Bowen och Benrahma i truppen finns det dock offensiv kraft så det räcker och blir över och målen kommer komma. I försvaret riskerar både Aguerd och Zouma att få se matchen vid sidan om vilket gör att Dawson tar en viktig roll. West Hams stora styrka ligger istället i mittfältet där Soucek och Rice definitivt kan mäta sig med Xhaka och Partey. West Ham kan betydligt mycket mer än vad de har visat under hösten och mot ett Jesus-löst Arsenal kan gästerna mycket väl stå för en knall i detta derby.

När ettan streckas alldeles för högt så smaskar jag på med alla tecken tidigt och jagar storskräll på Emirates.

■■ Match 11 . Av alla favoriter på kupongen så ser Preston ut att bli den mest överstreckade. Oddsen pratar om att värdarna ska vinna den här matchen lite mer än varannan gång, vilket skulle innebära en procent på dryga 50. Det svenska folket smaskar dock upp ettan över 65%. Det är alldeles för mycket för ett lag som Preston, som blandar och ger. En imponerande bortaseger mot Blackburn förvandlades förra helgen till en direkt dålig insats hemma mot formlösa QPR. 0–1 i baken var helt rättvist. Preston inledde säsongen extremt målsnålt, men den tiden ser ut att vara förbi. Laget är inte alls omöjligt att få hål på längre. Generellt sätt påminner det här gänget lite om Millwall när det kommer till att inte riktigt trivas i favoritkostymen. Att vara underdog utan press att dominera matchbilderna passar Preston bättre. Hemma mot seriejumbon lär fansen dock vänta sig ett Preston som tar tag i taktpinnen. Den där kostymen kommer att skava.

Huddersfield har inte sett bra ut, men ändå tagit sig ju längre serien har gått. Jag gav The Terriers förtroendet hemma mot Watford senast, något som inte föll rätt ut. Men insatsen i sig var inte så dålig och spelmässigt var det en jämn match. Jag tror vi kommer få se något liknande här där Hudds kommer att ligga lågt och försvara sig bra. Kan nollan hållas intakt kommer chanserna framåt alltid att komma. Med det stora spelvärdet i ryggen kan jag inte låta bli att inleda med undervärderade X2.

Ska man våga chansa bort någon större favorit i den här jackpot-rundan så är Preston kanske det bästa alternativet.

■■ Match 9 . Blackpool har haft enorma problem med skador en längre tid och saknar en hel hög av spelare denna måndag också. Visserligen är strikern Jake Beesley tillbaka, men då han har varit borta länge kommer det ta ett tag innan han får upp flåset. Anderson, Corbeanu, Bridcutt och Stewart är bara några av alla kuggar som är fast i rehabrummet. Ekpiteta är åtminstone tillbaka från avstängning och kaptenen lär kliva rakt in i startelvan. Trots alla skador har Blackpool visat moral i omstarten med kryss både mot Birmingham och Cardiff. Mot de sistnämnda, en match som spelades på walesisk mark, satte Gary Madine dit The Seasiders mål i 1–1-fajten. En poäng de ska vara väldigt nöjda med sett till matchbilden. Ihop med Lavery, Yates, Patino och Poveda bildar Madine en helt okej offensiv uppställning, men bakåt finns det verkligen luckor att utnyttja. Det är faktiskt bara ett lag i serien som har släppt in fler mål än Blackpools 34.

Detta lag heter Hull och står på andra sidan under Boxing Day. Tigrarna verkar dock ha tränat försvarsspel under uppehållet för 0–0 borta mot Watford och 1–1 mot Sunderland är starka papper. Mot Sunderland senast var Hull det klart bättre laget och var värt mer. Med Cyrus Christie i försvaret och Jean Michaël Seri strax framför finns det defensiva kvalitéer. Framåt är det främst Óscar Estupinan som ska göra det. Colombianen, som var tillbaka från sin avstängning mot Sunderland, har nätat åtta gånger under hösten. Han brände en straff mot The Black Cats och lär vara revanschsugen nu. Han ska också ses med vettig chans att få sin revansch mot ett i grunden svagt Blackpool, som jag tror kommer åka ur den här serien. Hull måste bara gå för tre pinnar i den här typen av matcher om bottenträsket ska lämnas, här kommer det inte finnas något annat på kartan.

Med tanke på båda lagens skrala tabelläge hoppas jag att ettan inte drar iväg i procent. Då är det en anonym favoritspik som springer lite under radarn. Bra drag!

■■ Match 12 . Rotherham var storfavorit att åka ur The Championship inför säsongen. Nykomlingen stod dock på huvudet under säsongsinledningen och lyckades med starka kämpainsatser och en målvakt, vår egen Viktor Johansson, som stod på huvudet lösa en hel del poäng. Men nu har verkligheten börjat komma ikapp. Truppen är den sämsta i ligan och jag ser inte hur det här ska hålla hela vägen nu när det börjat se sämre ut på plan. The Millers är i bottenskiktet när det gäller skapade målchanser och har efter Blackpool också släppt till flest målchanser i hela ligan. Det är inte en vinnande kombination. Nu kommer laget från en utskåpning borta mot WBA och två raka förluster med totalt sex insläppta mål. Och jag tror de får det tufft igen på Boxing Day.

Stoke har underpresterat så här långt, men har kvalitet för en trygg placering på den övre halvan. Tog en moralhöjande seger borta mot Bristol City senast där de vände underläge. Offensivt finns det flera potentiella matchvinnare i spelare som Tyrese Campbell, Nick Powell och blott 19-årige Liam Delap som fått starta båda matcherna efter uppehållet och tackat med mål i båda fajterna.

Jag håller Stoke som ett klart bättre lag här och när tvåan ser ut att streckas klart rimligt runt 40-45% är det en chansspik jag gillar.

SPIKEN

Hull (match 9)

Hull har sett klart förbättrat ut defensivt med ny tränare och var värda mer än en pinne mot Sunderland senast. Nu är det bara vinst som gäller mot ett blekt Blackpool. Ettan är en dold favoritspik som förhoppningsvis inte drar iväg streckmässigt.

SKRÄLLEN

West Ham (match 1)

Arsenals rätt tunna trupp lider av flera tunga avbräck, inte minst centralfiguren Jesus. Då ska kupongens största favorit inte gå säkert när det vankas Londonderby mot ett utvilat West Ham som är bättre än tabellen visar. Storskrällen lockar.

FAVORIT I FARA

Preston (match 11)

Med tanke på hur Preston blandar och ger så bör den grova överstreckningen på värdarna utnyttjas. Hudds är jumbo, men ska inte räknas ut för det. Här kommer gästerna ligga lågt mot ett Preston som inte trivs i favoritkostymen.