Det är alltid en lättnad när landslagsuppehållet är över. Landskamper innebär ofta flera stora favoriter på kupongerna, vilket resulterar i tråkiga rader med lägre utdelning. Men nu brakar det loss ordentligt när de stora ligorna kör igång igen. OCH! Allsvenskan är äntligen tillbaka. Premiären Häcken mot AIK finns dessutom med på kupongen denna lördag i match 13. Som premiärer ofta blir tror jag på en tillknäppt historia på Bravidas konstgräs på Hisingen.

Sex matcher från Premier League och lika många från The Championship är det som gäller i övrigt. Samt icke att förglömma - en riktigt fet jackpot på 14 miljoner.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Varje match måste spelas som en final nu om Manchester United på allvar ska kunna landa en Champions League-plats, topp 4. Det har inte sett bra spelmässigt hittills och det finns väl inget som tyder på att United plötsligt skulle börja spela någon slags propaganda-fotboll. Men den här lördagens tror jag på vinst. Rangnick har, förutom skadade Cavani, ett perfekt truppläge och kan således vraka och välja ut skålen av världsklasslirare. Ronaldo och Fernandes har kommit tillbaka från landslagsuppehållet med gott gry efter att ha löst en VM-biljett åt Portugal. Happy wife, happy life, som man säger. Efter uttåget i Champions League är det nu fullt fokus på ligan. Hemma på Old Trafford har resultaten ändå varit helt okej. 3-2-0 på de fem senaste inför hemmapublikerna där United skapade överlägset mest chanser och borde ha vunnnit även de två poängförlusterna mot Watford (0–0) och Southampton (1–1).

Leicester fick ett dystert besked i veckan att viktige Ndidis skada kommer hålla honom borta resten av säsongen. Rävarnas tunga problem med skador fortsätter således. Vardy ser med största sannolikhet också ut att missa den här matchen och hans fart hade varit väldigt värdefull mot en stel Maguire. Totalt sett en misslyckad säsong av Leicester som inte kommit upp i nivå, även om det blivit ett par segrar mot tacksamt motstånd på slutet. Framför allt har det varit skakigt defensivt där de släppt till alldeles för mycket.

Med flera andra stora favoriter på kupongen så verkar det svenska folket glömma bort Man U en aning. Håller sig ettan runt 65% så gillar jag spiken.

■■ Match 8 . Blackburn är ett lag jag snackat ner en längre tid. Trots de senaste månadernas sämre insatser och resultat så biter de sig fast topp 6. Men det kan mycket väl vara sista helgen så blir fallet. Nu väntar nämligen en tuff bortamatch och på resande fot har Rovers knappast gjort någon annan än motståndarna glada. Sju raka bortamatcher utan ett enda mål framåt är ett smått på imponerande dåligt facit. Tony Mowbray var inte särskilt nöjd med att skyttekungen Ben Brereton spelade 80 minuter med Chiles landslag så sent som i onsdags. En lång resa i benen på det och tränaren har meddelat att 20-målsskytten troligen inleder på bänken. Defensivt finns det också frågetecken då trion Ayala, Nyambe och januari-förvärvet från Bundesliga, Deyovaisio alla är skadade.

Coventry å sin sida har varit stabilt på hemmagräset hela säsongen. Visst har det kommit en och annan retsam torsk där de varit det bättre laget, men med rätt dag håller de hög klass. 4–1 och en bra bit över 4 i expected goals hemma mot starka Sheffield United, för drygt två veckor sen, visade exakt hur bra Viktor Gyökeres & Co kan vara när det stämmer. Nu är Matthew Godden tillbaka i full form efter skadan och bidrar mycket i offensiven. Med bara sex pinnar upp till just Blackburn på den sista play off-platsen så har Coventry knappast gett upp hoppet om kvalspel. Men då måste det bli vinst denna lördag. Det tror jag de löser.

Sund spiketta!

■■ Match 2. Det fortsätter storma kring Chelseas ägarfråga, men på planen radar The Blues upp segrar. En anledning är dock ett tämligen lätt spelschema och insatserna i sig har inte varit helt övertygande. På onsdag väntar kvartsfinal i Champions League mot Real Madrid och jag tror att Thomas Tuchel kommer att formera lördagens lag utefter tanken att han vill ha bästa möjliga elva då. Något säger mig att det kan vara läge för en superskräll i detta London-derby.

Jag tror åtminstone att Brentford kommer få till en jämnare matchbild än vad både odds och procent säger. Chelsea är nämligen skyhögt streckat över 80%. Jag minns när dessa lag möttes i det vändande mötet väl. Chelsea vann till slut med 1–0, men det var långt ifrån rättvist då Brentford ägde matchbilden och skapade överlägset mest chanser. Retroaktiv utdelning nu kanske när The Bees äntligen kliver in med trevligt truppläge efter landslagsuppehållet. Skyttekung Toney har på allvar hittat målformen och Christian Eriksen ser ut att vara tillbaka i gammal god form efter mål i båda träningslandskamperna för Danmark under uppehållet. Då kommer den centrala mittfältaren vara guld värd för Brentford.

Någon av de stora favoriterna ges chansen att förlora om det ska bli tal om jackpottmiljoner. Då tycker jag Chelsea är ett fräckt alternativ. Jag helgarderar helst där X2 rensar bort fyra femtedelar av alla kuponger.

■■ Match 12 . Luton klev in i den här säsongen utan särskilt höga mål. De stora pengarna finns inte och att göra en gedigen säsong på den övre halvan i The Championship kände som en rimlig målsättning. Men tränare Nathan Jones har verkligen fått ihop bitarna för The Hatters som inför helgen stämplar in på en häftig placering i toppskiktet. Framför allt finns det en bredd som gör att Jones kunnat hantera skador och rotera under ett tight spelschema. Med det sagt så blir det svenska folket väl tabelltittande här och övervärderar Lutons chanser.

Visst ska de vara favoriter hemma på Kenilworth Road, men Millwall har verkligen lyft sig de senaste månaderna och kommer med fin form i ryggsäcken. Försvarsspelet har steppat upp och hållit nollan i fyra av de fem senaste matcherna och raden 6-2-1 på de senaste nio har gjort att det plötsligt blivit aktuellt att titta upp på mot play off-platserna. På det har Tom Bradshaw äntligen blivit kvitt sina skadebekymmer, efter tolv missade matcher, och fick agera inhoppare mot Stoke senast. Kan anfallaren nå upp till samma nivå som innan skadan är han lagets viktigaste offensiva spelare.

När ettan ser ut att streckas över 60%, vilket är 15 procentenheter för högt, måste spelvärda X2 agera utgångstecken i detta Londonderby.

■■ I övrigt. Wolverhampton ( match 5 ) har tunga avbräck i avstängde frontmannen Raul Jiménez och viktiga centralfiguren Ruben Neves. Det öppnar upp för ett lite pånyttfött Aston Villa som faktiskt är oddsfavorit på Molineux Stadium.

I match 11 vankas det ett riktigt derby i Wales. Allt talar för en tight och målsnål tillställning mellan Cardiff och Swansea. 0–0 eller 1–1? Kupongens bästa spikkryss?

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SKRÄLLEN

Brentford (match 2)

Ett långskott så klart, men ska det jagas storskräll så gillar jag Brentford som har ett fint truppläge och uppåtgående formkurva. Chelsea ligger i ett tryggt ingenmansland i ligan och har möjligen fokus på onsdagens CL-kvart mot Real Madrid.

SPIKEN

Manchester City (match 3)

Lördagens bankspik hämtas i Burnley. Manchester City har haft väldigt enkelt med detta motstånd de senaste åren. Eller vad sägs om nio raka vinster med 32–1 i målskillnad. Lägg till att Burnley visat svagare form på slutet och har viktiga mittbacken Ben Mee skadad.

FAVORIT I FARA

Luton (match 12)

Luton gör det väldigt bra efter sina förutsättningar, men nu har det svenska folket gett Hattmakarna alldeles för stort förtroende. Över 60% är alldeles för högt när formstarka Millwall gästar för Londonderby. Fint spelvärde på X2 som måste med tidigt.