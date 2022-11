Det är dags att på allvar börja läsa in sig på League One. För den ligan kommer troligtvis att dominera Stryktipskupongerna under VM. Denna lördag står den engelska tredjeligan för tio av de 13 matcherna. Med tre träningslandskamper som inleder.

Personligen gillar jag League One och få grotta ner mig i den underliggande statistiken som inte syns i tabellen. Då det svenska folket inte är lika noggranna så räknar jag med att hitta rikligt med spelvärde på sina håll. Dessutom lär det bli betydligt sämre omsättning än vi vant oss vid. Med 6 miljoner i jackpot ökar det bara spelvärdet ytterligare.

Visst är det större sportslig underhållning med de stora ligorna som Premier League på kupongen, men för oss som sätter spelet i första hand är det här en riktigt fin och underskattad runda.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Vi inleder med en landskamp där jag tycker mig hitta en vettig spik att bygga kupongen runt. Albanien har en klart intressant trupp med stor Serie A-prägel. På topp finns Chelseas framtidsman Armando Broja, bakom honom Empolis Nedim Bajrami och på kanten Lazios Elseid Hysaj, bland annat. En klart gedigen elva som gjorde det riktigt bra i veckan när Italien gästade. Empolis Ismajli gjorde 1–0 för albanerna som höll uppe spelet. Det slutade 1-3 till slut, men Albanien vann faktiskt Expected Goals och var värda mer. Nu väntar betydligt lättare motstånd hemma i Tirana.

Armenien kommer från ett riktigt uselt Nations League där de agerat slagpåse. Försvaret läckte som ett såll vilket flera storförluster vittnar om. De sista fyra omgångarna släppte Armenien in otroliga 15 mål. Tidigare i år torskade de även med 0–9 i en träningslandskamp mot Norge. Den stora stjärnan, Henrikh Mkhitaryan, har lagt landslagsskorna på hyllan och det är han nog rätt glad för. Denna samling saknas också den givna anfallaren Sargis Adamyan (FC Köln).

Jag tycker det är klasskillnad mellan de här nationerna och med hemmaplan i ryggen ska Albanien vara stora favoriter. Det återstår att se hur högt ettan streckas, men den är trolig och jag spikar.

■■ Match 11 . Oxford harvar i mittenskiktet av League One, men den underliggande statistiken viskar om att laget snarare borde vara ett topplag. Defensiven är en av ligans bästa och nu har det även börjat se bättre ut framåt. Universitetslaget har skapat en hel del chanser på slutet och det har betalat sig i storsegrar mot Port Vale (4–0) och Bolton (3–1) på slutet. Sex ligamatcher utan förlust nu och formen är på kraftigt uppåtgående. Jag blir inte förvånad om Oxford är med topp 6 när säsongen summeras. Här tror jag värdarna kan få en trevlig Eriksgata mot ett av ligans absolut sämsta lag.

Forest Green har inte räckt till som nykomling i League One. 37 insläppta på 18 matcher är ett klart underbetyg och den klimatsmarta klubben parkerar tämligen rättvist som jumbo. Just nu finns det inget som tyder på att kontraktet kommer lösas. Här råder faktiskt större klasskillnad än tabellen visar.

Jag tror det kan rinna iväg och förväntar mig en klar seger för Oxford. Stabil spiketta.

■■ Match 5 . Den här matchen ser kanske inte så mycket ut för världen, men personligen tycker jag att det är en av de mer intressanta på kupongen. Tabellen är tydlig, det är toppen som gästar botten. Serieledande Plymouth har skrapat ihop hela 42 poäng medan nästjumbon Burton står på blott 13 efter 18 omgångar. Rejäl klasskillnad? Det kommer givetvis gemene man tro, men här finns en hund begraven.

Under alla mina år har jag faktiskt aldrig sett ett lag springa så högt över sin förväntade poängskörd som Plymouth. Enligt Expected Points har de varit värda runt 23 poäng, vilket innebär hisnande 19 poäng för mycket om den underliggande statistiken fått avgöra.

En så här kraftig avvikelse ska bara inte kunna hålla i sig i längden. Plymouth kommer sakta men säkert sjunka i tabellen, sanna mina ord.

Burton har i sin tur haft rejält med stolpe ut i stället och sprungit hela 10 poäng under sina prestationer. I Expected Points-tabellen ligger alltså dessa två lag på samma poäng!

Man ska alltid ta statistiken med en nypa salt, men i det här fallet är det ett otroligt bra hjälpmedel. Många kommer säkert undra varför Plymouth inte är större favoriter på oddsen när det skiljer hela 29 poäng mellan lagen. Men där har ni alltså svaret. Spelbolagen har givetvis koll på de här siffrorna och sätter därför upp hyfsat jämna odds i den här matchen. Jag tror att det kommer bli fint spelvärde på ettan här när det svenska folket slukar tabelläget med hull och hår.

Ettan är en riktigt häftig skrällspik i en på förhand öppen match för den som vågar sticka ut.

■■ Match 8 . Cambridge United är inne i en tung period. Framför allt har anfallsspelet stagnerat helt. Fyra raka 90-minutare utan mål framåt nu, trots att lilla Curzon Ashton från National League North stått för motståndet två gånger om i FA-cupen. I veckan krävdes det straffar för att ta sig vidare i omspelet hemma mot Curzon Ashton i en match där Cambridge ställde upp med en mer ordinarie elva än väntat. Kortare vila här således jämfört med gästande Accrington Stanley som kommer med pigga ben. Ligaspelet går också kallt för United med bara en inspelad pinne på de fem senaste omgångarna. Stämningen lär inte vara på topp i truppen just nu.

Accrington har fått ihop en rätt skral poängskörd hittills, men har en hel del positivt att ta med sig. Bland annat är de ett av de lag i League One som skapar klart flest målchanser och är betydligt bättre än tabellen visar. Här skulle jag faktiskt vilja hålla gästerna som det vassare laget och mot ett formsvagt Cambridge finns toppchans.

När tvåan då blir kraftigt undervärderad, runt 25%, är det en given utgång i en på förhand helt jämn match. Den som har råd petar även med krysset och bildar ett lås med spelvärda X2.

SPIKEN

Albanien (match 3)

Albanien stod för en stark insats i veckan mot Italien där siffrorna ljuger. Lättare emot nu när Armenien, som föll ihop som ett korthus i Nations League, gästar. Elvorna vittnar om klasskillnad. Stabil etta.

SKRÄLLEN

Morecambe (match 10)

Bottenlaget Morecambe har höjt sig på slutet och tagit poäng i tre raka matcher trots starkt motstånd. Mot ett Lincoln som svajar på hemmaplan, bara en vinst på åtta matcher, och har svårt med målskyttet så måste skrällen till höger med tidigt.

DRAGET

Burton (match 5)

Serieledande Plymouth har sprungit långt över sin förmåga så här långt in på säsongen. Trots att det är toppen mot botten så vittnar den underliggande statistiken om att det här är två klart jämnare lag än tabellen visar. Burton har mycket bättre chans här hemma än vad svenska folket tror. Spelvärdet på ettan bjuder in till en chansspik.