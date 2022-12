Äntligen är det en smaskig jackpot på Stryktipset. Nio miljoner finns att slåss om. Med tanke på kupongens utformning, med bara en enda stor favorit i West Bromwich

(match 10), så finns det bra chans till att det kan smälla rejält i utdelningskolumnen.

Bronsmatchen i VM, The Championship och League One är det som ska analyseras. Jag tycker mig ha hittat flera spelvärda tips i jakten på 13 rätt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 6 . Huddersfield har varit en tacksam hackkyckling den här säsongen. Jag har gått emot jumbon friskt. Men den här veckan gör jag ett undantag. Hudds har ändå sett mer stabilt ut ju längre säsongen har gått, främst defensivt. Innan uppehållet blev det vinst borta mot QPR (2–1) och en pinne med mersmak, där The Terriers var det bättre laget, hemma mot Swansea (0–0). I The Championship finns det inga enkla bortasegrar och detsamma gäller på John Smith's Stadium. Här har Hudds ändå hållit ihop det, bjudit upp till motstånd och tagit 14 av sina 19 poäng. Mot ett bortasvagt Watford finns det absolut chans på fler.

Gästerna har inte kommit upp i nivå på slutet och fick inte hål på Hull i återstarten. Innan dess stod Slaven Bilic mannar för en väldigt håglös insats borta mot Bristol City där de inte fick iväg ett enda skott på mål under hela matchen och skapade ynkliga 0,07 i xG. Då saknades bästa målskytten Ismaila Sarr och han är ett frågetecken nu också. Watford har bara vunnit tre av elva bortamatcher denna säsong och det är alldeles för dåligt för ett lag som siktar på en topplacering. Mot ett Huddersfield som kämpar för livet framför hemmafansen tror jag på en jämn match.

Då lockar inte favorittvåan som kommer att bli klart överstreckad. Jag chansar bort den helt och lirar spelvärda 1X.

■■ Match 11 . När vi kommer längre ner på kupongen är det många som har slut på tecken och måste spika. Det syns tydligt här i match 11 där favoriten Bolton blir rejält överstreckad. I skrivande stund landar ettan in på över 60% när 45% vore mer rimligt sett till oddset. Bolton inledde säsongen fint, men är inne i en formsvacka med bara en vinst på de fem senaste matcherna. Senast bjöd Johan Elmanders gamla klubb på rejäla svängdörrar i 2-3-förlusten mot Shrewsbury. Att mittbacken Ricardo Santos är skadad syntes där. Portugisen ser ut att saknas nu också. Då går inte Bolton säkert mot den pigga nykomlingen Exeter.

Gästerna har sprutat in mål där Jevani Brown (9 mål) och Sam Nombe (8 mål) bildar ett av ligans vassaste anfallspar. Den underliggande statistiken imponerar hos Exeter som faktiskt varit värda betydligt mer än sin mittenplacering hittills. Senast var de ytterst nära tre poäng mot topplaget Sheffield W, som dock hittade in med 1–1-kvitteringen i matchens sista spark i den 94:e minuten. Där visade dock nykomlingen att de kan stå upp mot alla lag i League One. Där ingår helt klart ett formlöst Bolton.

Jag gillar verkligen skrälltecknet i den här matchen. Tvåan runt 15% ska med tidigt.

■■ Match 1 . Kroatien och Marocko föll platt i sina respektive semifinaler där Argentina och Frankrike var ett par nummer för stora. Innan Messis 1–0-mål var det dock kroaterna som kontrollerade händelseförloppet när Modric, Kovacic och Brozovic bollade gris med Argentinas mittfält. Därefter föll Zlatko Dalic mannar ihop och när Álvarez satte 2–0 blev uppförsbacken alldeles för brant. Denna lördag slipper de schackrutiga med det sagt att jaga svårfångade argentinska skuggor. Truppläget sägs vara optimalt och kroaternas förmåga att föra en matchbild ska räcka långt mot ett Marocko som inte kan ha mycket energi kvar i benen. Jag ger Modric och company god chans att vinna slaget om mitten och skulle denna bronsmatch följa i historiska spår är en öppen matchbild att vänta. Inte en enda bronsmatch har gått till förlängning sedan 1986. Det anser jag ska gynna kroaterna vars offensiv är klart spetsigare än Marockos.

Nordafrikanerna åstadkom inte mycket i det egna spelet mot Frankrike och när Deschamps valde att byta in Thuram på vänsterkanten lyckades Les Bleus neutralisera Atlaslejonens främsta anfallsvapen. Regraguis gäng har slitit ont på sin väg till denna bronsmatch och det ser inte ut som att varken Saïss eller Aguerd ska hinna bli spelklara till lördagen. Mazraoui är dessutom ett stort frågetecken och förbundskaptenen flaggade redan efter semin mot Frankrike att det kan förekomma förändringar i startelvan.

Jag tror att Kroatien kniper sin andra raka VM-medalj med rådande förutsättningar. Ettan gillas och spikas till runt 45 procent!

■■ Match 9 . Blackburn är ett lag jag gärna återkommer till i The Championship. De sticker nämligen ut med sin tredjeplats, trots att prestationerna snarare skvallrar om att Rovers borde vara ett mittenlag. När skyttekung Brereton inte gör mål från möjliga och omöjliga vinklar så är Blackburn inte något vidare fotbollslag. Jag är tämligen övertygad om att de kommer återfinnas betydligt längre ner i tabellen när den här säsongen summeras. Play off blir det inte. Nu ser det ut som att den väntade svackan redan börjat. Prestationen mot Preston var inte alls bra. 1–4 på hemmaplan säger det mesta. Det betyder 1–7 (0–3 mot Burnley) på de två senaste matcherna och nu väntar en tuff resa. Blackburn trivs betydligt sämre på bortaplan där de bara målat sju gånger och förlorat sju av elva matcher.

Norwich hade visserligen en dipp innan VM, men truppmässigt är det en av de absolut bästa klubbarna i serien. Pukki stod för matchens enda mål i vinsten borta mot Swansea, en riktigt skön trea för Kanariefåglarna. Nu är dessutom viktige Sargent spelklar efter sin VM-resa med USA, vilket ökar den offensiva kraften betydligt. Jag håller värdarna som det klart bättre laget och på hemmaplan är de befogade favoriter.

Då Blackburn parkerar en placering före i tabellen hoppas jag dock att det svenska folket inte streckar upp ettan så hårt som den borde. Jag spikar.

SPIKEN

Norwich (match 9)

Blackburn har överpresterat grovt och kommer sjunka rejält i tabellen under våren. Stenen verkar redan vara i rullning efter två raka storförluster och på bortaplan är statistiken extra svag. Ett betydligt bättre Norwich, med Sergeant tillbaka från VM-spel, ska ha toppchans. Bra spik.

SKRÄLLEN

Exeter (match 11)

Exeter är en häftig nykomling som presterat ännu bättre än sin klart godkända mittenplacering. Har ett av ligans vassaste anfallspar i Jevani Brown och Sam Nombe och kan absolut hota ett formsvagt Bolton.

FAVORIT I FARA

Watford (match 6)

Watford har inte imponerat på slutet och haft det svårt på bortaplan under hela säsongen. Möter nu ett Huddersfield som sett förbättrat ut defensivt och slåss för sitt liv i bottenträsket. Den överstreckade favorittvåan lockar inte.