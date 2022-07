BÄSTA SPIKARNA

Spelvärd spik i engelska supermötet

1. LIVERPOOL–MANCHESTER CITY 2

Liverpool gjorde en fantastisk säsong under fjolåret men räckte trots det inte hela vägen till ligaguldet. Jag håller fortsatt City som det något bättre laget och med Haaland in får man ytterligare spets framåt, en av få detaljer som City behöver bli bättre på. Spelvärd spik!

Blackburn hör hemma i toppstriden

2. BLACKBURN–QUEENS PR 1

Blackburn har goda möjligheter att avancera från deras 8:e plats förra säsongen. Det har gjorts smarta förändringar och med grundkapaciteten som redan finns i truppen är det ett lag som hör hemma i toppen av serien

Klasskillnad i grunden – tvåan en bra spik

7. ROTHERHAM–SWANSEA 2

Rotherhams mål för säsongen är att klara sig kvar. Swansea har betydligt högre förväntningar på sig. Hemmalaget har knappt en spelare som hade tagit en plats i Swanseas startelva. Trots bortaplan gillar jag Swansea som ett spikalternativ till låga 38% i nuläget.

SKRÄLLVARNINGARNA

Förra säsongens succélag en favorit i fara

5. LUTON–BIRMINGHAM 1X2

Luton överträffade alla förväntningar när man tog sig hela vägen till play off förra säsongen. Sett till deras trupp är man inget topplag. Det skulle både förvåna och imponera om man tog sig hela vägen dit igen men jag har svårt att se det hända. Luton på hemmaplan var en favorit som spelarna ofta överstreckade förra säsongen.

Nykomlingen får svårt att klara sig kvar

8. WIGAN–PRESTON 12

Nykomlingen Wigan har inte förstärkt i den utsträckningen som krävs för att hålla sig kvar i serien.

Tvåan ska med om man jagar miljonerna

13. HALMSTAD–LANDSKRONA 1X2

Med få uppenbara spikar på kupongen kommer spelarna att ta en snabb titt på tabellen och se att ettan möter tian i tabellen, alternativ se oddset 1,38 på hemmasegern och spika ettan. Jag tror att vi kan se ettan dra iväg upp emot 80% innan spelstopp. Söker man miljonutdelning bör man försöka att gardera upp ettan.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 256-raderssystem

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Liverpool - Manchester City 2

Liverpool har tappat både Firmino och Mané från fjolåret. Manchester City har sålt Gabriel Jesus med flera. Nunez är Liverpools stora prestigevärvning medan City plockat in den etablerade målmaskinen Haaland. City blir livsfarligt med en utpräglad målskytt längst fram i planen. Citys försäsong har sett bättre ut.

2. Blackburn Rovers - Queens Park Rangers 1

Blackburn har satsat nordiskt inför den här säsongen genom att plocka in Bodö/Glimts sportchef och före detta MFF-tränaren Tomasson. Man lyckades dessutom behålla skyttekungen Brereton Diaz vilket var deras kanske viktigaste bedrift under sommaren. QPR har en sämre trupp på papperet och tenderar att ha problem på bortaplan.

3. Cardiff - Norwich 2

Norwich har valt att behålla Dean Smith som tränare efter fjolårets fiaskosäsong. Han kom in mitt under säsongen och fick spelet att lyfta något men man hade inte en tillräckligt bra trupp för Premier League. I The Championship står man sig bra och mot ett uddlöst Cardiff med en trubbig offensiv ska man ha goda chanser att få med sig tre poäng – tvåa!

4. Blackpool - Reading 1

Reading klarade sig kvar trots minuspoäng förra säsongen. De ekonomiska problemen lever kvar för klubben vilket syns på truppen. Paul Ince sitter kvar som tränare främst för att man inte haft råd att anställa några av de fyra alternativen som finns på marknaden. Blackpool är tungt att möta på hemmaplan men känns något överskattat just nu.

5. Luton - Birmingham 1

Kaosklubben Birmingham tar sig an fjolårets succélag Luton. Birmingham har fått in nya ägare och har ny tränare i form av Eustace. Det är troligt att vi får se ett aktivt transferfönster från Birminghams del. Gästerna har en trupp som ska ligga högre upp än deras 20:e plats från fjolårets säsong. Tidig garderingsmatch!

6. Millwall - Stoke X

Millwall har tappat sin tränare men man har gjort flera spännande nyförvärv inför säsongen. Det är ett lag som hör hemma på den övre halvan av serien. Deras defensiv är en av ligans bästa. Stoke kommer från en svag säsong där man inte lyckades sätta en startelva. Det finns en hel del osäkerhet kring gästerna. Jag tror på en målsnål och jämn match.

7. Rotherham - Swansea 2

Lagmaskinen Rotherham gjorde det bra som tog sig upp i fjol och deras sätt att jobba för varandra kan vara ett vinnande koncept för att hålla sig kvar. Washington och Eaves har plockats in för att förstärka offensiven men man har tappat tre av sina fem bästa spelare från förra säsongen. Klar fördel Swansea!

8. Wigan - Preston 2

Wigan gjorde det bra i League One förra säsongen men det är ett stort steg upp till The Championship. Flera spelare har lämnat och man har plockat in en del nya namn men inga som sticker ut. Truppen behöver överprestera om man ska hålla sig kvar. Jag håller Preston som ett betydligt bättre lag i dagsläget.

9. Middlesbrough - West Bromwich 1

West Bromwich har värvat in Swift från Reading som var en av seriens bästa mittfältare under fjolåret. Dike är tillbaka efter skadan och ser man till lagbygget så är WBA ett av lagen som kommer att vara med och slåss om uppflyttning. Middlesbrough har en svag försäsong med flera tveksamma insatser. Ettan ska vara favorit men matchen kräver flera tecken.

10. Hull - Bristol City 1

Bristol City har fått behålla Weimann trots att han öste in poäng förra säsongen. Man har förstärkt försvaret genom att plocka Lutons mittback Kal Naismith som var en av seriens bästa mittbackar i fjol. Det finns en hel del frågetecken kring Bristol City och man ska inte vara favorit här men till 27% tycker jag att man ska ha med tvåan på kupongen – spelvärde!

11. GIF Sundsvall - Varberg 1

Sundsvall sparkade sin tränare i veckan och fick till en välbehövlig förändring. Deras taktiska upplägg och matchcoaching har förlorat laget många poäng under säsongen. Varberg får tillbaka fyra spelare från avstängning efter matchen mot Hammarby men har haft det bekymmersamt med plastgräset. Snabb effekt av tränarbytet? Sundsvall får tipset.

12. AFC Eskilstuna - Dalkurd 1

AFC har överpresterat sett till truppmaterialet under den första halvan av säsongen medan Dalkurd underpresterat. AFC förlorade den viktiga sexpoängsmatchen mot Öster senast. Vi fortsätter att sätta frågetecken kring deras försvarsspel. Coffey är avstängd för hemmalaget. Det finns en risk att Eskilstuna blir överstreckat med tanke på tabellplaceringen.

13. Halmstad - Landskrona BoIS 1

Halmstad vann seriefinalen mot Brage och fortsätter att utmärka sig som seriens bästa lag. Landskrona kommer från två svaga insatser mot Västerås och Östersund. Heier saknas hos gästerna. När lagen möttes på Landskronas hemmaplan för tre omgångar sedan lyckades Landskrona vände underläge till seger i slutminuterna.