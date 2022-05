BÄSTA SPIKARNA

City har avgörandet i egna händer

2. MANCHESTER CITY–ASTON VILLA 1

Trots flera snedsteg längs vårkanten har City allting i sina egna händer inför den sista omgången av ligan. Vinner man mot Aston Villa är titeln deras. Villa har ingenting att spela för men Gerrard kommer säkerligen att pumpa upp sina mannar till matchen. Jag tror inte att man räcker till defensivt ändå mot Citys vassa offensiv.

Supertrion svårbemästrad för jumbon

6. NORWICH–TOTTENHAM 2

Norwich har utmärkt sig som seriens sämsta lag under säsongen. Tottenham fick en nytändning när Conte kom in under säsongen och har stundtals hållit absolut världsklass. Trion bestående av Kulusevski, Son och Kane blir otroligt svår att hantera för detta svaga Norwich...

Revanschsuget MFF fixar tre poäng

12. MALMÖ–HÄCKEN 1

Jag förväntar mig att få se reaktion från guldfavoriten Malmö efter nederlaget mot Djurgården. Då valde man att rotera i princip hela laget. Räkna med en starkare elva nu.

SKRÄLLDRAGEN

Kan bli en avslagen tillställning

1. LIVERPOOL–WOLVERHAMPTON 1X2

Liverpool har en sliten trupp. Både Salah och van Dijk tvingades kliva av i cupfinalen mot Chelsea förra helgen och missade/vilades i veckans ödesmatch mot Saints. Om City gör ett eller två mål snabbt kommer det att sprida sig på läktarna och spelarna kan med all säkerhet känna av det. Om Liverpool inte fått utdelning när det sker finns det goda möjligheter för Wolves att få med sig poäng.

Motivationen kan försvinna för Arsenal

3. ARSENAL–EVERTON 12

Arsenal har haft Champions League-platsen hela våren men ser ut att tappa den nu på målsnöret. Precis som för Liverpool är man beroende av att andra lag ska tappa poäng. Om Tottenham gör ett snabbt mål kommer hoppet att sjunka snabbt hos publiken och spelarna i Arsenal.

Krysset räcker i guldjakten

13. SASSUOLO–MILAN X2

Det räcker med en poäng för Milan för att säkra titeln. Man behöver alltså inte vinna mot Sassuolo på söndag.

MATCH FÖR MATCH

1. Liverpool–Wolverhampton 1

Liverpool roterade i stort sett hela laget i matchen mot Southampton senast. Man förväntas ställa upp med en starkare startelva till det här mötet. Det enda Liverpool kan göra är att vinna och hoppas att Aston Villa tar poäng av City. Salah, van Dijk och Gomez är alla osäkra till spel för hemmalaget.

2. Manchester City–Aston Villa 1

City går in till den avgörande omgången med en del orosmoment i form av skador i backlinjen. Dias och Stones missar matchen och Walker bedöms vara tveksam till spel. City behöver vinna för att säkra ligatiteln om inte Liverpool tappar poäng. Villa har fått kort vila inför mötet då man ställdes mot Burnley i torsdags.

3. Arsenal–Everton 1

Arsenal förlorade båda nyckelmatcherna mot Tottenham och Newcastle. Nu får man förlita sig på att Tottenham förlorar mot Norwich för att man ska ha någon chans att nå Champions League. Tierney, Holding, Partey och Tomiyasu missar matchen för Arsenal. Everton har en handfull spelare borta inför mötet.

4. Brentford–Leeds 2

Brentford går mot en historisk säsong rent resultatmässigt, en av klubbens bästa någonsin. Man visade i matcherna mot Southampton och Everton att man inte tänker lägga sig platt trots att man redan klarat kontraktet. Leeds måste vinna och hoppas att Everton eller Burnley tappar poäng. Gästerna har Ayling, James och Dallas borta från spel.

5. Chelsea–Watford 1

Chelsea har varit en besvikelse den här säsongen trots att man klarar en Champions League-plats. Det fanns förhoppningar om att laget skulle vara med och slåss om titeln. Spelet har inte varit tillräckligt och man har blandat toppinsatser med riktiga bottennapp. Watford är redan avhängt i tabellen men det här blir lite av en träningsmatch för båda lagen.

6. Norwich–Tottenham 2

Tottenham har gjort en fantastisk vår och har nu greppet om fjärdeplatsen. Det räcker med att man tar en poäng mot Norwich och så som Contes lag uppträtt defensivt den senaste tiden är det väldigt mycket som talar för att man fixar det. Norwich har varit chanslöst mot topplagen den här säsongen. Tänkbar spiktvåa!

7. Brighton–West Ham 2

West Ham kan nå Europa League nästa säsong vid en seger. Hoppet lever in i det sista för gästerna och insatsen mot City visar att man fortfarande tror på det. Gästerna har visat upp en högre högsta nivå och har en på papperet starkare startelva. Moder saknas sedan tidigare och Mwepu bedöms vara tveksam till spel för Brighton. Spelvärd spiktvåa!

8. Burnley–Newcastle 1

Burnley befinner sig i en prekär situation i tabellen där poäng är en absolut nödvändighet. Newcastle har stått för en imponerande säsong sedan Howe tog över som tränare. Både Wilson och Trippier är tillbaka efter skadefrånvaro hos gästerna. Burnley övertygar inte spelmässigt och ska man gå på ren kvalité så bör Newcastle vara favorit i den här matchen.

9. Crystal Palace–Manchester United 1

United hoppas kunna få en nytändning med ten Hag som den nye tränaren men det är tveksamt ifall det sker i den sista omgången av ligan. Det kommer att ske en hel del förändringar hos gästerna under sommaren. Crystal Palace har visat upp en förmåga att höja sig mot topplagen. Man växer med uppgiften och ska ses med goda möjligheter till segern här.

10. Leicester–Southampton 1

Vardy är tillbaka efter skadan på allvar. Han betyder fortfarande otroligt mycket för Leicester. Vardy har mäktat med sex mål på sina sex senaste starter i ligan. Southampton ser ut som att man redan tagit semester. Laget har stått för flera riktigt svaga insatser senaste veckorna. Leicesters korta vila gör dock att jag vill gardera upp ettan.

11. Kalmar–Djurgården 1

Kalmar imponerade när man vann rättvist hemma mot Hammarby för två omgångar sedan. Djurgården har inte presterat på den nivån som förväntas av laget. Man vann senast mot ett B-betonat Malmö. Ytterbacken Käck befinner sig fortsatt på skadelistan för gästerna. Kalmar har Netabay, Lindahl, Skrabb och Sachpekidis som frågetecken inför matchen.

12. Malmö FF–Häcken 1

Malmö kommer från två raka förluster i Stockholm innan man nu återvänder till Malmö. Skadeläget ser något bättre ut. Anfallsstjärnan Thelin förväntas vara tillbaka hos hemmalaget. Häcken har imponerat offensivt med en stekhet Jeremejeff längst fram men defensiven går att ifrågasätta hos gästerna.

13. Sassuolo–Milan 2

Sassuolo är ett lag med en otroligt hög högsta nivå och nu kan man spela avslappnat helt utan någon pres. Det här kommer att bli som en hemmamatch för Milan då det ryktas om att 18 000 fans har köpt biljetter till arenan som tar 21 000 åskådare. Det räcker dock med kryss för Milan för att man ska bärga Scudetton.