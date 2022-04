BÄSTA SPIKARNA

City har inte råd att tappa poäng

3. BURNLEY–MANCHESTER CITY 2

Efter några onödiga poängtapp är helt plötsligt City pressat i kampen om ligaguldet. Det har framför allt varit oskärpa framför mål som kostat City poängtappen. Nu ställs man mot ett Burnley som inte hållit den defensiva standarden vi vant oss vid att se senaste åren – spiktvåa!

Villa besegrar försvagat Wolves i derbyt

5. WOLVERHAMPTON–ASTON VILLA 2

Wolves anfallsspel har sett trubbigt och fantasilöst ut senaste veckorna. Nu saknar man både Neves och Jimenez som vanligtvis hade varit givna i startelvan. Villa har mer spets framåt med spelare som Coutinho och Ings.

Skyttekungen åter – då vinner Blackburn

7. COVENTRY–BLACKBURN 2

Blackburn får tillbaka Brereton efter skada som gjort 20 mål i serien trots att han missat över en månads spel i ligan. Det blir ett enormt lyft för Blackburn. Om matchen står och väger kommer Coventry behöva chansa för att ta hem segern vilket öppnar upp ytor för Blackburns spel.

SKRÄLLDRAGEN

Leicester kan fälla storlaget

1. MANCHESTER UNITED–LEICESTER 12

United har varit svajigt hela säsongen. Det finns ingenting som heter en säker seger för United i år. Om Vardy inte kommer till spel så har Leicester ändå offensiva alternativ som kan hota United i djupledsspelet, där man varit svaga. Leicester är bättre än oddsen föreslår.

CL-fokus gör Chelsea till en favorit i fara

2. CHELSEA–BRENTFORD 1X2

Chelsea var inne i någon form av bubbla innan uppehållet där man inte kunde förlora. Nu har spelarna varit iväg på landslagsuppehåll och fått tid att tänka. Det är en viktig Champions League-match runt hörnet och det är inte alls säkert att allt fokus ligger just på den här matchen.

London-derby med en tänkbar skräll

9. QUEENS PR–FULHAM 1X2

Fulham har mer eller mindre säkrat förstaplatsen i The Championship. Det ska till ett smärre mirakel om man tappar den. För QPR är inte det här bara ett derby utan en absolut nödvändighet att plocka poäng för att nå play off.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 256-raderssystem

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Manchester United–Leicester 1

United tog en viktig seger innan uppehållet i kampen om spel i Europa nästa säsong. Bruno Fernandes visade fin form för landslaget under samlingen. Kan han konservera den formen till klubblaget under slutspurten är mycket vunnet för United. Leicester saknar Bertrand, Ndidi och Ward. Vardy bedöms vara 50/50.

2. Chelsea–Brentford 1

Chelsea radade upp segrar innan uppehållet. Deras senaste förlust i ligan kom i januari mot Manchester City. Chilwell saknas fortfarande medan Hudson-Odoi, James, Christensen och Saul kommer att testas sent. För Brentford har nyförvärvet Eriksen börjat hitta formen igen. Han gjorde mål för Danmark under uppehållet.

3. Burnley–Manchester City 2

Burnley förlorade det viktiga bottenmötet med Brentford inför uppehållet. Det innebar deras tredje raka förlust och nedflyttningen kommer allt närmare. Man har inte fått ordning på defensiven i år, mycket på grund av skador i backlinjen. Nu saknas viktige mittbacken Mee. Både Vydra och Pieters är tveksamma till spel.

4. Leeds–Southampton 1

Leeds har fått en nytändning sedan Bielsa lämnade och Marsch kom in som ny tränare. När man vände 0–2 till 3–2 borta mot Wolves förra omgången så visade det vilken typ av lagmoral som han lyckats implementera in i truppen. Bamford saknas men både Phillips och Raphinha ska vara tillgängliga för spel. Saints har Vojnovic och McCarthy skadade inför matchen.

5. Wolverhampton–Aston Villa 2

Aston Villa bygger något spännande under Gerrard. Man är inte riktigt där man vill vara ännu men det går att se tendenser i spelet som bådar gott inför framtiden. Wolves har inte alls övertygat spelmässigt sedan årsskiftet. Man inledde säsongen starkt men har sakta men säkert blivit sämre desto längre säsongen gott.

6. Brighton–Norwich 1

Brighton gick lite för bra tidigare under säsongen och nu har man fått betala priset. Ingenting går deras väg just nu varken gällande stolpträffar eller domslut. Brighton ska försöka undvika sin sjunde raka förlust. Norwich har inte mycket bättre form då man också har sex raka förluster i ryggen. Både Webster och Lallana saknas för hemmalaget – tidig gardering!

7. Stoke–Sheffield United 1

Stoke bröt den negativa trenden på nio raka matcher utan seger förra omgången mot Millwall. Man bärgade en rättvis 2–0-seger på hemmaplan mot ett Millwall som imponerat defensivt. Sheffield har en bättre trupp på papperet men man har varit väldigt ojämnt i prestationerna under säsongen. Gästerna saknar Basham, Brewster, McGoldrick och Bogle.

8. Coventry–Blackburn 2

Coventry har Eccles och Kelly på skadelistan. Jones och McFadzean bedöms vara tveksamma till spel för hemmalaget. Hos gästerna saknas Edun, Ayala, Markanday, Poveda, Zeefuik och Nyambe. Den notoriske målskytten Brereton är tillbaka efter skada. Coventry måste gå för tre poäng om man ska kunna nå en play off-plats.

9. Queens PR–Fulham 2

Fulham toppar tabellen och har gjort överlägset flest mål i serien. Man har 14 poängs marginal ner till tredjeplatsen och det kommer vara svårt att bibehålla fokus hela vägen in i mål. QPR kommer från två svaga insatser mot Nottingham och Peterborough innan uppehållet. QPR saknar Dieng, Archer, Walsh och Marshall.

10. Barnsley–Reading 1

Båda lagen vet om förusättningarna i botten av tabellen. Ingen har råd att förlora, framför allt inte Barnsley. Det kan visa sig i matchbilden men samtidigt måste Barnsley plocka poäng på just Reading ovanför strecket. Barnsley har Woodrow och Adeboyejo borta från spel. Reading saknar Tetek, Azeez och Araruna inför helgens match. Lutar åt Barnsley.

11. Cardiff–Swansea 1

Cardiff har spelat upp sig på slutet och stått för flera stabila insatser. Defensiven har förbättrats avsevärt från hur det såg ut i höstas. Nelson, Watters, Morrison och Vassell är fortsatt på skadelistan för hemmalaget. Swansea har inte övertygat på slutet men det är ett derby med heta känslor inblandade. Första mötet i ligan slutade med en 3–0-seger för Swansea.

12. Luton–Millwall 2

Efter flera fina insatser föll Millwall till slut borta mot Stoke förra omgången. Defensiven har dock imponerat på slutet och det blir ingen lätt uppgift för Luton att bryta ner Millwalls försvar. Det är två lag som spelar en väldigt fysisk fotboll så räkna inte med någon målfest. Luton får klara sig utan skadade Osho, Steer och Bradley. Värdet ligger i Millwall.

13. BK Häcken–AIK X

AIK hade som mål att få in en anfallare för att spetsa till offensiven ytterligare den här säsongen. Det var deras storsta svaghet under fjolåret. Nu är det premiär och man har inte lyckats landa Guidetti vilket sätter klubben i en jobbig och svår position. Häcken har inte imponerat nämnvärt under försäsongen. Jag tror på en låst och chansfattig tillställning.