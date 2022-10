BÄSTA SPIKARNA

Moralhöjande seger talar för Bristol

4. BRISTOL CITY–MILLWALL 1

Bristol City avgjorde på tilläggstid hemma mot Preston i veckan. Det var ett mål som kommer att höja moralen i omklädningsrummet. Millwall har haft enorma problem med bortaspelet den här säsongen. Nu möter man ett av ligans bästa lag offensivt. Ettan spikas till allt under 45%.

Managerbytet kan ge en positiv effekt

9. READING–WEST BROMWICH 2

West Bromwich fortsätter att visa upp fina underliggande siffror och borde enligt flera mätningar vara ett topplag. Man valde till slut att sparka Steve Bruce och det kan få en positiv effekt på spelartruppen.

Stor segerchans för starkt Sheffield

10. SHEFFIELD UNITED–BLACKPOOL 1

Sheffield kommer från två raka förluster men spelet har inte sett dåligt ut. Förlusten hemma mot QPR kan man tillskriva slumpen/otur. Man har varit ligans bästa lag hittills och hemma mot ett svagt Blackpool ska man ha goda möjligheter att plocka tre poäng. Given spiketta!

SKRÄLLDRAGEN

Bra skällchans i nykomlingsmötet

2. FULHAM–BOURNEMOUTH 12

Det gäller att smida medan järnet är varmt och det är vad som gäller för Bournemouth just nu. The Cherries kommer att få det väldigt svårt att hålla sig kvar i serien men just nu upplever laget en formtopp där allt tycks gå deras väg. Fulham dras med en del skador i truppen.

Formsvaga lag – gardera hemmafavoriten

3. WOLVERHAMPTON–NOTTINGHAM 1X2

Det är två lag som underpresterat sedan starten av ligan. Wolves har redan bytt tränare och får inte igång målskyttet. Nu saknar man flera offensiva startspelare. Nottingham har en högre nivå i sig. Det kommer att ta ett tag innan alla 22 spelare funnit sig till rätta i klubben.

Underskattat Coventry kan överraska i Cardiff

6. CARDIFF–COVENTRY 1X2

Cardiff har fått med sig några resultat på slutet och vi har sett att man fått majoriteten av strecken bland de tidiga spelarna. Coventry har fått ordning på defensiven och släpper till ytterst lite bakåt. Målsnålt och jämnt?

MATCH FÖR MATCH

1. Tottenham–Everton 1

Tottenham har matchats extremt hårt sedan landslagsuppehållet. Dubbelmötet mot Frankfurt i Champions League, derbyt mot Arsenal och bortamatchen mot Brighton. Son och Kane har spelat varje match och mot ett utvilat Everton kan det innebära problem. Tottenham ska vara favorit men om ettan går över 73% är det värt att gardera Spurs.

2. Fulham–Bournemouth 1

Fulham har förlorat tre av sina fyra senaste matcher och totalt släppt in elva mål på sina fyra senaste matcher. Efter en succéartad start på serien så har det hackat lite på slutet. Man har dragits med flera skador. Mitrovic är småskadad men förväntas vara med i matchtruppen. Bournemouth har fem raka utan förlust!

3. Wolverhampton–Nottingham Forest 1

Wolverhampton har inte lyckats hitta en ersättare på tränarpositionen ännu efter att man sparkade Lage. Laget har gjort ett mål på sina fem senaste matcher och saknar namn som Pedro Neto, Kalajdzic, Jimenez och Collins. Nottingham är bättre än deras resultatrad visar. Det finns värde att hämta i Forest.

4. Bristol City–Millwall 1

Efter fem raka matcher utan seger vann Bristol City i veckan mot Preston. Det var ett förlösande segermål från Atkinson som kan få laget i rätt riktning igen. Bristol City är fortfarande det laget som gjort flest mål i serien. Millwall har ännu inte vunnit på bortaplan den här säsongen. Klar fördel Bristol City!

5. Burnley–Swansea 1

Churlinov, Long, Twine och Westwood saknas för Burnley. Swansea har Walsh på skadelistan. Swansea jagar sin femte raka seger. Man har tagit meriterande bortasegrar mot WBA och Watford på slutet. Burnley går in till mötet med en förlustfri svit på elva raka matcher. Burnley har varit extremt stabilt. Ettan lär dock bli kraftigt överstreckad på kupongen.

6. Cardiff–Coventry X

Efter två raka segrar och en förlust på sina fem senaste kan Cardiff visa upp en fin formrad. Med det sagt så har inte spelet sett fantastiskt ut. Laget har kämpat till sig vinsterna. Coventry kommer från en bra insats borta mot Burnley. Senaste fem matcherna har man släppt in totalt tre mål. Krysset rekas till låg procent.

7. Middlesbrough–Blackburn Rovers 1

Middlesbrough har bytt tränare för att försöka få spelet att lyfta. Man har en trupp som ska vara med och kämpa om uppflyttning men spelet har inte lossnat. Blackburn har inte heller övertygat spelmässigt och spelar nu sin tredje match inom loppet av en vecka. Mot ett tröttkört Blackburn på hemmaplan ska Middlesbrough ha goda möjligheter att plocka tre poäng.

8. Preston–Stoke 1

Prestons målskillnad efter 14 matcher är 8–8. Defensivt har det sett riktigt bra ut men man skapar inte speciellt mycket målchanser. Stokes matcher har involverat dubbelt så många mål som Prestons. Preston har sett stabilare ut och med skadorna som finns i Stokes backlinje får ettan gälla som favorit. Prestons uddlöshet gör dock att krysset ska med.

9. Reading–West Bromwich 2

En poäng hemma mot Luton blev droppen som fick vattnet att rinna över bägaren. Steve Bruce fick lämna sitt jobb som tränare för West Bromwich i veckan. Det kan förhoppningvis ge laget en nytändning. West Bromwich har spelat bra men inte fått utdelning för sitt spelövertag. Reading saknar sex spelare inför mötet.

10. Sheffield U–Blackpool 1

Sheffield har en hemmaförlust den här säsongen och den kom i förra hemmamatchen mot QPR. Då dominerade man tillställningen och borde ha vunnit matchen med normal utdelning. Ahmedhodzic är tveksam till spel för hemmalaget. Blackpool skrällde senast men deras bortafacit är inte alls lika bra – spiketta!

11. Sunderland–Wigan 1

Sunderland föll tungt förra omgången borta mot Swansea vilket innebar att laget nu är segerlösa i sina fyra senaste. Skadorna har tagit hårt på Sunderland som inte har en bred trupp. Det är framförallt skador på Stewart och Simms som påverkat offensiven. Wigan har överpresterat hittills sett till deras truppmaterial. Nyckelmatch för Sunderland – etta.

12. Watford–Norwich 2

Förväntat toppmöte mellan två lag som spelade i Premier League förra säsongen. Man kan lugnt säga att Norwich klarat av omställningen bättre än Watford. Norwich toppar ligan tillsammans med Sheffield. Sargent och Pukki har tillsammans stått för elva av lagets 20 mål. Watford ska försöka att undvika sin tredje raka förlust. Matchen streckas från höger.

13. IFK Värnamo–Kalmar 2

Kalmar är obesegrat i sina åtta senaste matcher och har blandat sig in i guldstriden på allvar. Man möter dock ett formstarkt Värnamo som ställt till det för flera av topplagen på hemmaplan. Kalmar har nyckelspelarna Berg och Friedrich osäkra till spel. Kalmar har haft problem mot lagen på den undre halvan i bortamatcherna. Tvåan känns inte helt given.