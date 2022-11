BÄSTA SPIKARNA

Det är klasskillnad mellan lagen

3. LIVERPOOL–SOUTHAMPTON 1

3. LIVERPOOL–SOUTHAMPTON 1

Passande uppgift för Tottenham

4. TOTTENHAM–LEEDS 1

4. TOTTENHAM–LEEDS 1

Spelvärdet blir bra på bortasegern

9. CARDIFF–SHEFFIELD UNITED 2

9. CARDIFF–SHEFFIELD UNITED 2

SKRÄLLDRAGEN

Wolves kan överraska på hemmaplan

1. WOLVERHAMPTON–ARSENAL 1X2

1. WOLVERHAMPTON–ARSENAL 1X2

Räkna inte bort ett formstarkt Leicester

7. WEST HAM–LEICESTER 1X2

7. WEST HAM–LEICESTER 1X2

Till den procenten måste tvåan streckas

13. WEST BROMWICH–STOKE 12

13. WEST BROMWICH–STOKE 12

MATCH FÖR MATCH

1. Wolverhampton–Arsenal 2

Wolverhampton tog en efterlängtad seger när man avgjorde sent i cupen mot Leeds i veckan. Wolves har truppen för att vara ett mittenlag men man kom snett in på säsongen. När det väl vänder är jag övertygad om att laget kommer avancera i tabellen. Det är en svårare bortamatch för Arsenal än många tror – gardera!

2. Newcastle–Chelsea 2

Newcastle valde att lufta i stort sett hela sin bänk i veckans cupmatch. Saint-Maximin spelas sakta men säkert i form för Howe då han förväntas få en stor roll i kampen om topp fyra till våren. Newcastle har visserligen gått starkt på slutet men man befinner sig inte på Chelseas nivå ännu. Ettan har blivit alldeles för stor favorit.

3. Liverpool–Southampton 1

Liverpool måste börja plocka poäng i ligan om man ska komma ikapp lagen i toppen. Segern senast mot Tottenham var ett steg framåt. I första halvlek påminde man om fjolårets Liverpool. Southampton sparkade sin tränare nyligen och hade problem med Wednesday i veckan som befinner sig två divisioner under Saints.

4. Tottenham–Leeds 1

Tottenham har ingen bra månad bakom sig spelmässigt. Det är framför allt spelet i första halvlek som varit svagt. I den andra halvleken har man oftast vaknat till liv och vänt på matcherna eller åtminstone fått med sig poäng. Om man är med från start så är Leeds ett lag man ska slå. Gästerna har en handfull spelare borta.

5. Bournemouth–Everton 2

Lagen möttes i cupen tidigare under veckan. Då vann Bournemouth klart med 4–1. Everton roterade dock i princip hela sitt lag. Nu förväntas man ställa upp med ordinarie backlinje och innermittfält vilket blir en enorm skillnad. Bournemouth släpper in väldigt mycket mål medan Everton visat upp en stabilare defensiv. Resultatet kan få streckningen att överreagera.

6. Nottingham Forest–Crystal Palace 1

Nottingham saknar Richards, Toffolo, Biancone, Colback och Niakhate. Gästerna har McArthur och Richards på skadelistan. Franske forwarden Edouard kommer att testas sent. Nottingham har bara en förlust på sina fem senaste matcher. Cooper börjar sakta men säkert få ihop truppen efter den stora spelaromsättningen i somras. Nottingham får tipset hemma.

7. West Ham–Leicester 1

Benrahma som varit West Hams formstarkaste spelare senaste matcherna är osäker till spel med en mindre knäskada. Cornet är osäker till spel. Leicester har vunnit fyra av sina fem senaste matcher och har bara släppt in ett mål på fem matcher. West Ham är favorit på hemmaplan med flera tecken ska med på raden.

8. Bristol City–Watford 2

Bristol City får klara sig utan skadade Wilson, Naismith, Kalas och Benarous. Watford har Cleverley, Louza och Manaj borta från spel. Efter en strålande start på säsongen har Bristols form svalnat i takt med att målproduktionen sinat. Hemmalaget är segerlöst i sina fem senaste matcher. Watford ser allt bättre ut och har en trupp som ska vara med i toppen.

9. Cardiff–Sheffield U 2

Sheffield körde över serieledarna Burnley på hemmaplan förra helgen för att sedan förlora hemma mot Rotherham i veckan. Spelmässigt såg det okej ut, man skapade tillräckligt med chanser för att vinna men det sista saknades. Kvalitetsmässigt befinner sig Sheffield på en hylla ovanför Cardiff. Tänkbar spiktvåa!

10. Coventry–Queens Park Rangers 2

Coventry kommer från tre raka segrar där man hållit nollan men flera spelare saknas med skador och truppen är tunn. Det tajta spelschemat med tre matcher inom loppet av en vecka tar mer på Coventry än exempelvis QPR som har större möjligheter att rotera i startelvan. Efter en poäng på fyra matcher kan vi få se desperation från QPR:s sida. Värde i tvåan.

11. Hull–Reading 1

Hull tog en meriterande bortaseger mot Cardiff i sin förra match. Reading är segerlösa i sina fyra senaste matcher. Det har inte varit några storförluster men Reading har sprungit lite för bra i serien och nu börjar det jämna ut sig. Hull har åtta spelare på skadelistan medan Reading saknar Dann, Moore och Sarr. Motsvarande möte i fjol slutade 3–0.

12. Preston–Millwall 1

Det är två lag som befinner sig på den övre halvan av tabellen tack vare sin förmåga att försvara. Millwall kommer från två raka 0–0-matcher och Preston har släppt in minst mål i serien. Båda matcherna förra säsongen slutade oavgjort och det är inte otänkbart att vi får se ett liknande scenario till helgen. Millwall saknar skadade Afobe och Hutchinson inför.

13. West Bromwich–Stoke 1

West Bromwich kommer från två raka 1–0-segrar där man lyckats hålla nollan. Målproduktionen fortsätter att vara ett problem trots all talang som finns att tillgå offensivt. Stoke har inte rosat marknaden men det är en jämn serie där alla kan slå alla. Ettan riskerar att bli överstreckad på kupongen.