BÄSTA SPIKARNA

Formkurvan pekar åt rätt håll

2. ASTON VILLA–LIVERPOOL 2

Liverpool har sett bättre ut allt eftersom säsongen gått. Laget inledde svagt med ett stundtals uselt försvarsspel. Senaste matcherna har presspelet börjat sitta igen. Kan man få igång Salahs målform kommer Liverpool att klättra i tabellen. Tvåan spikas till allting under 60%.

Tacksamt streckad hemmaseger

3. CRYSTAL PALACE–FULHAM 1

Crystal Palace är ett lag som imponerat spelmässigt. Vieira har hittat ett spel som får ut maximalt av den truppen. På hemmaplan har man endast förlorat mot Arsenal och Chelsea den här säsongen. Palace kommer att skapa tillräckligt med målchanser för att vinna mot Fulhams ihåliga försvar. Tacksamt streckad etta – spik!

West Bromwich är klassen bättre

7. BRISTOL CITY–WEST BROMWICH 2

WBA förlorade visserligen i veckan mot Coventry men det var en knepig bortamatch mitt i veckan där laget saknade energi. West Brom har en högre högsta nivå i sig.

SKRÄLLDRAGEN

Hammers kan svara för derbyskräll

1. ARSENAL–WEST HAM 1X2

Arsenal överpresterade under inledningen av säsongen och får nu klara sig utan nyförvärven från City då både Gabriel Jesus och Zinchenko saknas med skador. Det är ett derby och West Ham är inget lätt lag att möta. Att ettan ska vara streckad i 72% tar emot. Tidig gardering!

Maddison vinner matchen åt Leicester?

5. LEICESTER–NEWCASTLE 1X

Leicester är ett lag som vuxit in i säsongen. The Foxes har varit med och nosat på Champions League-platser senaste åren vilket talar om kvalitén som finns i truppen. James Maddison har varit en av ligans bästa spelare under hösten och kan avgöra matchen på egen hand.

Spännande Championship-drag

11. PRESTON–HUDDERSFIELD 1X2

Huddersfield har inte gjort någon glad i år och ligger just nu sist i serien. Man ställs mot ett Preston som har haft svårigheter med målskyttet. Om Huddersfield gör första målet kan Preston få problem – överstreckad etta.

• • •

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Arsenal–West Ham 1

Arsenal har skaffat sig ett utmärkt utgångsläge i ligan då man toppar tabellen inför återstarten. Nyförvärvet Gabriel Jesus är en av anledningarna bakom lyftet som Arsenal fått den här säsongen. Nu saknas både han och Zinchenko inför derbyt. West Ham har mittbackarna Aguerd och Zouma på skadelistan.

2. Aston Villa–Liverpool 2

Emery har fått en succéartad start på karriären som Villa-tränare med segrar mot Brighton och United i ligan inför uppehållet. Det råder ingen tvekan om att laget underpresterade under Gerrard men man ska nog inte hoppas på något mer än en placeirng på den övre halvan. Coutinho och Diego Carlos saknas för Villa.

3. Crystal Palace–Fulham 1

Crystal Palace ligger elva i tabellen men har chansen att avancera hela vägen upp till en sjätteplats vid en seger. Spelmässigt har det sett riktigt bra ut. Det är offensiven som varit lite för ineffektiv i matcher som man skapat målchanser i. Fulham släpper in väldigt mycket mål och har inte rosat marknaden på bortaplan.

4. Everton–Wolverhampton 1

Everton har Garner, Calvert-Lewin, Holgate och Townsend skadade men både Townsend och Calvert-Lewin kommer att testas inför matchen. För Wolves saknas Kalajdzic, Jonny, Pedro Neto och Tavares. Gästerna har sett förvånansvärt uddlöst ut framåt. Det saknas kreativitet i den sista tredjedelen av planen. Nyckelmatch för Everton och Lampard – svag etta...

5. Leicester–Newcastle 1

Leicester vann fem av sina sex sista matcher innan uppehållet. Enda förlusten kom hemma mot Manchester City med uddamålet. Rodgers Leicester har börjat spela som vi vant oss vid att se laget senaste säsongerna. Newcastle saknar skadade Isak, Ritchie, Krafth och Dummett. Spelvärdet ligger i hemmasidan.

6. Southampton–Brighton 2

Brighton åkte ur cupen mot League One-laget Charlton i veckan. De Zerbi valde att ställa över i princip hela den ordinarie startelvan för att vara redo inför den här matchen. Southampton vann knappt mot Lincoln trots att man matchade bästa laget. Brighton får utgångstipset och spikas till 42% men det blir viktigt att hålla koll på streckningen i det här mötet.

7. Bristol City–West Bromwich 2

Bristol City har inte lyckats hålla uppe den sanslösa målproduktionen som laget hade i starten av serien. Spelmässigt har det sett riktigt dåligt ut på slutet och det har pratats om att ett tränarbyte skulle behövas. West Bromwich har fått ett lyft med tränarbytet. Gästerna är bättre i samtliga lagdelar – spiktvåa!

8. Cardiff–Queens Park Rangers 2

Lovordade tränaren Neil Critchley har tagit över QPR. Insatsen senast borta mot Preston imponerade då man vann med 1–0. Det kommer att vara ett mer offensivt balanserat QPR med Critchley som tränare. Något som bör passa spelartyper som Dykes, Willock och Adomah. QPR får dessutom tillbaka mittfältaren Chair från VM-spel med Marocko. Fin tvåa!

9. Hull–Blackpool 1

Ångestmöte i botten av tabellen. Båda befinner sig precis runt nedflyttningsstrecket i nuläget. Båda har också dragits med väldigt mycket skador den här säsongen. Hull är det laget som släppt in flest mål i serien. Det har man jobbat med under uppehållet vilket synts i deras två senaste matcher mot Watford och Sunderland – utgångsetta.

10. Middlesbrough–Wigan 1

Middlesbrough har gått riktigt starkt på slutet. Man behöver inte skämmas för insatsen mot Burnley då man mötte seriens bästa lag på bortpalan. Spelmässigt stod man upp bra mot Burnley. Kan man fortsätta med samma spel som man visat upp senaste omgångarna mot ett svagt Wigan kommer det att räcka väldigt långt. Middlesbrough får tipset.

11. Preston–Huddersfield 1

Preston blev nollat hemma mot QPR förra omgången. Det var inte första gången den här säsongen och heller inte den sista. Preston har blivit nollat hela elva gånger på sina 23 matcher. Huddersfield ligger visserligen sist men man har en trupp som ska befinna sig ovanför strecket. Ettan är för stor favorit!

12. Rotherham–Stoke 1

Rotherham har visat att man har kapacitet att störa topplagen. För fyra omgångar sedan vann man borta mot Sheffield United med 1–0. När man mötte Stoke tidigare under säsongen på bortaplan vann man med 1–0. Stoke är väldigt ojämnt och släpper till mycket bakåt. Gästerna ser ut att bli klar favorit i streckningen vilket gör ettan attraktiv på kupongen.

13. Sheffield United–Coventry 1

Coventry avgjorde på tilläggstid mot formstarka WBA i sin förra match. Skytteligaledaren Viktor Gyökeres satte dit straffen och utökade sin ledning i skytteligan. Han kommer att få kontringslägen i den här matchen då Sheffield förväntas dominera matchbilden. Sheffield är det bättre laget och ska vara favorit men Coventry har varit starkt defensivt, gardera!