Bästa spikarna

Mjällby har passande uppgift

2. MJÄLLBY–DEGERFORS 1

Mjällby är ett av seriens jämnaste lag. Även när spelet med boll inte fungerar så kan man alltid förlita sig på en stark defensiv och fasta situationer offensivt. Degerfors saknar både jämnhet och spets. Det enda som skulle kunna få mig att avstå spiken är överstreckning på ettan.

Stor kvalitetsskillnad mellan lagen

5. BODÖ/GLIMT–JERV 1

Bodö/Glimt står i oddset 1,14 hos oddsbolagen av en anledning. Jerv håller inte för den högsta serien vilket är den största anledningen till att laget ligger under strecket.

Segerläge för förstärkt Kalmar

11. KALMAR–ELFSBORG 1

Elfsborg såg märkbart blekt ut mot Hammarby förra omgången. Konstanta transferrykten och stor omsättning av spelare i klubben tillsammans med europaspelet ställer till med problem. Det är svårt för gästerna att fokusera och sätta en startelva. Kalmar har plockat in Nanasi från Malmö för att få in ytterligare spets framåt i offensiven.

Skrällvarningarna

Jämnare än vad odds och streck säger

1. FRANKRIKE–NEDERLÄNDERNA 1X2

Frankrike har dragits med en del skador precis som Nederländerna. Frankrike saknar Katoto och Holland får klara sig utan Martens. Det är jämnare än oddsen säger.

Ångestmöte i botten – ta med alla tecken

9. HELSINGBORG–GIF SUNDSVALL 1X2

Helsingborg har utsetts till den stora favoriten inför det här mötet och det köper jag inte. Ser man till trupperna är det jämnt och Sundsvall skrällvann faktiskt mot just Helsingborg under fjolåret när man tog sig upp. HIF ska vara favorit men det är värt att gardera upp Helsingborg.

Tufft spelschema kan fälla blåränderna

10. HÄCKEN–DJURGÅRDEN 1X

Häcken har tappat en del spelare under fönstret men man har också förstärkt med minst lika bra ersättare. Simon Gustafsson gjorde avtryck i Eredivisie under fjolåret och kommer att bli en nyckelspelare för Häcken under höstens guldjakt. Djurgården har visat fin form på slutet men klarar laget av att ladda om efter Kroatien?

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 256-raderssystem

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Frankrike - Nederländerna 1

Frankrike kommer från två tveksamma insatser mot Belgien och Island. Laget behöver prestera bättre än vad man gjorde mot Island när regerande europamästaren väntar. Lagets anfallsstjärna Katoto är skadad och missar resten av turneringen. För Nederländerna är Miedema tillbaka i träning igen efter sjukdom.

2. Mjällby - Degerfors 1

Degerfors anfallsproblem fortsätter efter försäljningen av Saidi. Defensiven har blivit bättre senaste omgångarna men offensivt har man fortfarande enorma problem att skapa målchanser. Mjällby är ett av seriens bästa lag defensivt. På hemmaplan har Mjällby endast förlorat en match och det var mot serieledarna Häcken.

3. Jönköpings Södra - Dalkurd 1

Jönköping tog en viktig poäng i bottenstriden borta mot Norrby förra omgången. Nu får man tillbaka Robin Book från avstängning, deras främste offensive spelare under årets säsong. Dalkurd går in till mötet med en målskillnad på 0–8 i sina tre senaste matcher. Gästerna saknar både Wolf och Arhin. Hemmalaget har Crona avstängd. Ettan får utgångstipset på raden.

4. Rosenborg - Tromsö IL 1

Rosenborg inledde säsongen svagt men har hittat rätt defensivt. Laget har endast en förlust på sina tolv senaste tävlingsmatcher. Deras tre senaste matcher har inte varit strålande spelmässigt men man har hittat ett sätt att undvika förluster. Tromsö fortsätter att vara en besvikelse den här säsongen. Robertsen och Opsahl återfinns på skadelistan för Tromsö.

5. Bodö/Glimt - FK Jerv 1

Bodö/Glimt föll överraskande mot Linfield i det första mötet. Det enda som kan fälla Bodö/Glimt mot Jerv är just att fokus befinner sig på Champions League. Ser man till spelarmaterialet och hur spelet sett ut så ligger Bodö mil före Jerv. Fet och Konradsen är osäkra till spel för hemmalaget. Starkt spikförslag!

6. AC Oulu - IFK Mariehamn 1

Mariehamn siktar på att bygga vidare på sin obesegrade svit på fyra raka matcher. Gästerna kommer från en svag insats hemma mot HIFK trots att det blev poäng. Oulu har varit väldigt ojämnt under säsongen men man har en högre högsta nivå att plocka fram. När lagen möttes tidigare i serien på Mariehamns hemmaplan slutade det 2–1 till Mariehamn. Svag etta...

7. Vaasan Palloseura - FC Haka 1

VPS är favorit hos oddsbolagen men Haka har haft en klart bättre säsong hittills. Gästerna ligger fyra i serien och skotten Erwin toppar skytteligan med sina tio mål. VPS är det laget som gjort flest mål i serien men har också släppt in en hel del. Laget kommer från två svaga insatser mot Mariehamn och HJK. Matchen kräver flera tecken, leta efter spelvärdet på kupongen.

8. FC Zürich - Luzern 1

Regerande mästarna FC Zürich fick ingen strålande start på säsongen då man föll med 0–4 i premiären mot Young Boys. Zürich har fått behålla stora delar av fjolårets trupp och kryddat med en del nyförvärv. Känslan är att Zürich är ett streck som många spelare kommer se förbi och gardera upp vilket ökar värdet på ettan som pik. Allting under 50% spikas på raden.

9. Helsingborg - GIF Sundsvall 1

Helsingborg har värvat friskt med namn som Faltsetas, Rogne och nu Wiedesheim-Paul. Sundsvall har fått gå den andra vägen genom att släppa spelare. Tappet av Stensson kan visa sig enormt kostsamt i kampen om nytt kontrakt för GIF. Sundsvall imponerade dock borta mot Värnamo. Van den Hurk är avstängd för HIF.

10. Häcken - Djurgården 1

Häcken fortsätter att imponera. Efter bortasegrar mot Mjällby och Sundsvall leder man nu serien. Man möter dessutom serietvåan Djurgården vid ett perfekt tillfälle då gästerna spelade match i Kroatien så sent som i torsdags. För Djurgårdens del ligger fokus på europaspelet just nu. Simon Gustafsson förväntas debutera för Häcken.

11. Kalmar - Elfsborg 1

Elfsborg fortsätter att vara en besvikelse den här säsongen. Tanken var att man skulle ta ytterligare ett steg i år och utmana om guldet men så har det inte blivit. Nu har laget sålt Zandén som varit en av deras bästa spelare. Kalmar var ytterst nära att få med sig poäng från mötet på Friends förra omgången. Stark spikkandidat!

12. IFK Värnamo - AIK 2

Värnamos formkurva pekar spikrakt neråt. Efter segern mot Hammarby har laget plockat en poäng på fyra matcher och i matchen man tog poäng blev laget utspelat mot bottenlaget Sundsvall under långa stunder av matchen. AIK har förstärkt laget med Guidetti men vi sätter frågetecken kring deras offensiv fortsatt. Dubbelmötet med Vorskla hjälper inte gästerna.

13. Brommapojkarna - Norrby 1

Flera spelare i Brommapojkarnas trupp har omgärdats av flyttrykten senaste veckan. Det är något som kan påverka laget negativt. Norrby är det starkare laget på papperet men Brommapojkarna har ett visat upp ett bättre grundspel. Brommapojkarna förtjänar favoritstämpeln på hemmaplan men värdet ligger i tvåan på kupongen till låga 19% – gardera!