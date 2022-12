BÄSTA SPIKARNA

Succélaget är numret för stort

3. BURNLEY–MIDDLESBROUGH 1

Nya passningsorienterade Burnley har gjort succé i ligan. Man toppar tabellen och radar upp segrar. Då finns sparkapital i spelare som Rodriguez och Barnes som ännu inte nått upp i den nivån som båda spelarna har i sig. Trots Boros fina formkurva känns Burnley numret för stort och håller sig ettan under 50% väljer jag att spika.

Tacksam uppgift för Cardiff

4. CARDIFF–BLACKPOOL 1

Blackpool ligger näst sist i tabellen och riskerar att åka ur den här säsongen. Sett till deras spel har man trots det överpresterat hittills. Nyckelmatch för Cardiff hemma.

WBA förbättrat efter tränarbytet

10. WEST BROMWICH–ROTHERHAM 1

West Bromwich uppträder med ett helt annat självförtroende sedan tränarbytet. Det är en trupp som är en kandidat till att vara i toppen av ligan. Laget underpresterade kraftigt under inledningen av säsongen tillsammans med en del stolpe ut. Passande uppgift här!

SKRÄLLDRAGEN

Kroatien blir för stor favorit

1. KROATIEN–MAROCKO 1X2

Kroatien blir troligtvis stor favorit i den här matchen i streckningen. Spelare som Kovacic, Modric och Brozovic kommer att ge kroaterna favoritskapet. Kroatien har dock haft bekymmer med målskyttet under turneringen. När lagen ställdes mot varandra i gruppen slutade det 0–0.

Jumbon kan mycket väl ta poäng

6. HUDDERSFIELD–WATFORD 1X2

Watford skapade näst intill ingenting hemma mot Hull förra omgången. På papperet har man en klart bättre trupp än Huddersfield men om man spelar som förra omgången kommer det inte att räcka till poäng. Tidig gardering!

Blackburn ska inte underskattas

9. NORWICH–BLACKBURN 12

Norwich ska vara favorit sett till truppen och hur man har presterat. Med det sagt så ligger Blackburn före i tabellen och jag tror att vi kommer få se Norwich väldigt hårt streckat vid spelstopp. Blackburn ska inte underskattas, det är värt att gardera upp ettan på raden.

MATCH FÖR MATCH

1. Kroatien–Marocko X

Både Kroatien och Marocko har gjort det otroligt bra som tagit sig hela vägen till en bronsmatch. Det var inte många experter som hade Marocko och Kroatien i semifinal. Man har gjort det genom en solid defensiv. Det är två lag som bjuder på väldigt lite defensivt och spelar med en bakåtlutad balans. Överstreckad favorit!

2. Bristol City–Stoke 1

Bristol City har inte lyckats vidhålla den otroliga effektiviteten man visade upp under inledningen på säsongen. Efter en sämre period innan uppehållet var säkerligen insatsen borta mot Rotherham senast ett glädjande bevis på att laget är på väg framåt igen. Stoke fortsätter att ha problem defensivt. Gästerna saknar Clucas och Laurent inför helgens match.

3. Burnley–Middlesbrough 1

Burnley fortsätter att imponera under Kompany som tränare. Laget toppar tabellen och radar upp segrar. Man körde över QPR på bortaplan i sin förra match. Southampton-lånet Tella hittade in i målprotokollet igen, precis som Chelsea-lånet Maatsen. Burnley har en högre högsta nivå – spiketta på kupongen.

4. Cardiff–Blackpool 1

Blackpool har en trupp som ska vara i bottenskiktet av den här ligan och med alla skador som laget haft är det ett mirakel att man inte ligger sist. Cardiff har inte övertygat nämnvärt men insatsen senast borta mot Stoke var ett fall framåt. Det här är den typen av matcher Cardiff behöver vinna för att undvika nedflyttningsstriden.

5. Coventry–Swansea 2

Swansea gjorde en bra insats mot Norwich förra omgången utan att få med sig några poäng. Spetsen framåt har varit ett problem för Swansea när man haft spelövertaget i flera av matcherna den här säsongen. Även den här matchen förväntas man styra matchbilden mot ett defensivt balanserat Coventry. Swansea är en intressant chansspik till 28%.

6. Huddersfield–Watford 2

Watford kommer från sin andra raka 0–0-match. Det var ett väldigt oinspirerat Watford som tog sig an Hull på hemmaplan. Laget hade svårt att skapa målchanser trots att man dominerade matchbilden. Sarr stod över men man hoppas att han ska vara tillbaka i spel till den här matchen. Tvåan är för stor favorit...

7. Hull–Sunderland 2

Hull gjorde en av sina bättre bortamatcher den här säsongen när man fick med sig poäng från mötet mot Watford förra omgången. Tyler Smith var ytterst nära att bärga alla tre poäng för The Tigers. Sunderland tappade snöpligt ledning till förlust hemma mot West Bromwich. Spelmässigt har det dock sett bra ut på slutet för gästerna. Tvåan får U-tecknet.

8. Preston–Queens Park Rangers 1

Preston kommer från en övertygande seger i derbyt mot Blackburn som med all säkerhet höjer lagmoralen. QPR ser vilset ut för stunden med fyra raka förluster. Lagets tränare lämnade för Rangers. Man har plockat in Critchley nu från Villa som förväntas göra sin första match på bänken. Baserat på insatsen mot Burnley senast har han en del att göra...

9. Norwich–Blackburn Rovers 1

Norwich tog en meriterande bortaseger mot Swansea förra omgången som gör så att man hänger med i toppstriden. Pukki blev matchens enda målskytt. Blackburn ligger före Norwich i tabellen men man har förlorat tio av sina 22 matcher. Förra omgången föll man i derbyt mot Preston. Ettan får utgångstipset.

10. West Bromwich–Rotherham 1

Det är ett helt annat West Bromwich vi fått se sedan Corberán tog över som tränare. Det finns en tydligare spelidé där man kan se en röd linje i vad man vill åstadkomma. Laget har ett sparkapital i anfallaren Daryl Dike som kom in och gjorde mål senast när man vänder underläge till seger borta mot Sunderland. Spiketta!

11. Bolton–Exeter 1

Bolton har gått lite under radarn i League One efter en svag inledning på ligaspelet. Laget befinner sig på en femteplats i tabellen och har definitivt truppen för att kunna utmana om direktplatserna. Man stod för en solid insats när man körde över Uniteds U21-lag i cupen tidigare under veckan. Exeter gör väldigt mycket mål men har också släppt in en hel del mål.

12. Charlton–Bristol Rovers 1

Den här säsongen har varit en mardröm för Charlton hittills. Tränaren har redan fått gå och nu har man Anthony Hayes som tillfällig lösning. Det blev förlust i cupen mot Stockport efter ännu en svag insats. På hemmaplan har man dock endast förlorat två av tio matcher. Det är bortaspelet som varit Charltons stora problem i ligan.

13. Portsmouth–Milton Keynes Dons 1

Portsmouth ligger åtta i tabellen men siktar högre än så. Det är en klubb med historia av spel i högsta ligan och man har satsat på truppen inför årets säsong. När Portsmouth mötte MK Dons på hemmaplan i cupen för några veckor sedan vann man rättvist med 3–2. Gästerna går in till helgens möte med en seger på sina sju senaste matcher. Lutar åt ettan.