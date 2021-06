Stabilt Sverige har toppchans i genrepet

ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

BÄSTA SPIKARNA

Sverige har toppchans i EM-genrepet

1. Sverige–Armenien 1

Med fyra raka segrar där man hållit nollan har Sverige en solid grund att luta sig mot inför EM-slutspelet. Jag tror inte vi får se några större förändringar inför det här mötet så nära in på turneringen. Allt under 80% spikas!

Minst en klass bättre – Ryssland bara vinner

2. Ryssland–Bulgarien 1

Bulgarien har varit ett väldigt blekt landslag senaste åren som inte kommer i närheten av guldåren på 90-talet. Det saknas riktiga stjärnor och defensiven håller inte på den allra yppersta nivån. Ryssland glänser inte men har en trupp som är klassen bättre än Bulgariens – spiketta.

Nykomlingen har en svår uppgift

5. Hudiksvall–Umeå FC 2

Hudiksvall vann tre raka matcher innan man förlorade mot BP och Assyriska. Frågan är hur pass hårt det tog på laget när man förlorade på tilläggstid senast. Oavsett ställs Hudiksvall mot ett väldigt skickligt Umeå FC som förväntas dominera bollinnehavet och styra matchtempot.

SKRÄLLDRAGEN

Malmö är ett potentiellt miljondrag

8. FC Trollhättan–IFK Malmö 1X2

FC Trollhättan ställs mot ett IFK Malmö som spelat en väldigt fin fotboll senaste matcherna. Oddsen och tabellplaceringen gör att ettan kommer dra väldigt mycket spel till sig. Malmö är ett potentiellt miljondrag på raden.

Tvåan kan bli understreckad i seriefinalen

9. Tvååker–Oskarshamn X2

Tvååker ligger visserligen tvåa i tabellen men tidiga streckningen har ettan som klar favorit vilket jag finner synnerligen konstigt. Oskarshamn har en starkare trupp och ligger före i tabellen av en anledning – stark tvåa!

Ovisst kvalmöte – betala tidigt för skrällen

13. Notts County–Chesterfield 1X2

Notts County kommer att ha fördelen av hemmaplan i kvartsfinalen men det skiljer inte speciellt mycket mellan lagen. Det skiljde en tabellplacering i seriespelet och på slutet har Chesterfield radat upp fina resultat. Mycket talar för en jämn match där första målet blir avgörande. Chesterfield sitter på högt värde. Strecka från höger.

MATCH FÖR MATCH

1. Sverige–Armenien 1

Martin Olsson har fått lämna Sveriges trupp, i stället har Bengtsson tillkommit. Det finns fortfarande frågetecken kring Augustinsson. Sverige har annars fått en bra förberedelse inför mästerskapet med fyra raka segrar där laget hållit nollan. Armenien blir ett bra test då gästerna är obesegrade i nio raka matcher och plockade poäng borta mot Kroatien senast.

2. Ryssland–Bulgarien 1

Ryssland genrepade mot Polen tidigare i veckan med en elva vi kan förmoda var väldigt lik den laget kommer att ställa upp med i EM. Bulgarien har inget mästerskap att se fram emot och det är knappast en inspirerande landslagssamling för spelarna. Både motivation och klass står på Ryssland sida här. Allting under 70% spikas på ettan.

3. Wales–Albanien 1

Wales fick en spelare utvisad i matchen mot Frankrike så det är svårt att bedöma deras spel från den tillställningen. Innan dess hade laget två raka 1–0-vinster mot Mexiko och Tjeckien. Med Ramsey, Bale och James finns det tillräckligt med spets i truppen för att kunna nysta upp ett lågt liggande Albanien-försvar. Gästerna är solida defensivt. Strecka från vänster.

4. Örgryte–Värnamo 2

Nykomlingen Värnamo har överraskat och toppar serien. Känslan är att det inte kommer hålla hela säsongen, men just nu ser det onekligen bra ut. Värnamo har inte släppt in mål på fem raka matcher. Senast mot Akropolis var Victor Larsson tillbaka i mittlåset och nu hoppas man Oscar Johansson ska kunna vara spelklar igen. Värnamo får utgångstipset här.

5. Hudiksvall–Umeå FC 2

Hudiksvall åkte på en tung förlust förra omgången borta mot Assyriska. Straff på övertid avgjorde matchen och nu ställs man mot en ännu svårare motståndare. Umeå FC imponerade mot Sandviken då laget vann med 3–1 efter två mål av Kamf. Nu jagar man sin fjärde raka seger i ligan och har möjligheten att avancera till en andraplats.

6. Hammarby TFF–Örebro Syrianska 2

Hammarby förlorade det vi kan kalla både ett derby och bottenmöte mot Sollentuna. Förhoppningarna om att klara ett nytt kontrakt börjar redan tyna bort. Syrianska är ett stabilt lag som inte gör så mycket mål men heller inte släpper till så mycket bakåt. Det finns en trygghet i gästernas spel som Hammarby saknar för tillfället. Syrianska får utgångstipset på raden.

7. Sandviken–Dalkurd 1

Sandviken tappade serieledningen förra omgången när laget förlorade borta mot Umeå. Det är två av seriens bästa lag som ställs mot varandra. Sandviken har ännu inte förlorat på hemmaplan. Hemmalagets offensiv blir något för Dalkurd att se upp med. Gästerna har inte producerat mål i samma takt på slutet och glänste inte senast mot Haninge. Fördel Sandviken.

8. FC Trollhättan–IFK Malmö 1

Trollhättan ligger tvåa med endast en förlust efter nio matcher. Laget har gjort näst flest mål i serien MEN man har också haft ett väldigt enkelt spelschema på slutet. IFK Malmö är ett lag med hög kapacitet. Kan gästerna nå upp till sin högsta nivå kan laget mycket väl hota Trollhättan. Ettan blir nog kraftigt överstreckad på kupongen.

9. Tvååker–Oskarshamn 2

En tidig seriefinal. Både Oskarshamn och Tvååker har imponerat stort. Tvååkers starka defensiv ställs mot Oskarshamns högoktaniga offensiv. Oskarshamn förstärkte truppen förra veckan genom att låna in Edvin Crona från Kalmar. Fint tillskott till en redan slagkraftig trupp. Jag håller Oskarshamn som det bättre laget – tvåa!

10. Utsikten–Torns IF 1

Utsikten är en av kupongens största favoriter på oddsmarknaden. I skrivande stund står ettan i 1,34 – med all rätt! Torns IF har förlorat tre raka matcher och släppt in hela tio mål på dessa matcher. Utsikten är obesegrat i tre raka och tenderar att spela sin bästa fotboll på hemmaplan. Torns ser inte ut att hålla ettan-klass defensivt. Given spiketta för mig!

11. Österlen–Ljungskile 2

Ljungskile kommer in till mötet stärkt av derbysegern förra omgången mot Vänersborg. Ljungskile har sett riktigt vasst ut den här säsongen och har bara en förlust på sina sex senaste matcher och den kom borta mot serieledande Oskarshamn. Österlen har inte alls visat upp samma kapacitet och släpper till alldeles för mycket mål bakåt. Tvåan är en tänkbar spik.

12. AIK–KIF Örebro 2

Säsongsinledningen har inte riktigt blivit vad AIK hoppats på. Klubben parkerar på en tiondeplats i tabellen med endast en seger efter sju omgångar. Förra omgången blev det förlust med hela 0–7 hemma mot Rosengård. Det här är en trupp som det ligger högre förväntningar på. Kif Örebro har presterat som förväntat och går in som klar favorit till matchen.

13. Notts County–Chesterfield 2

Det är kvartsfinal i kvalet till League Two. Lagen slutade på position fem och sex i tabellen. Chesterfield avslutade säsongen riktigt starkt med att gå obesegrat fem sista matcherna, varav fyra var segrar. Ettan kommer att dra väldigt mycket spel och på en annars favoritbetonad kupong tycker jag värdet finns i att försöka sortera bort ettan.