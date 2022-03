Spelvärdet blir stort – Boro fin chansspik

Tips-SM har inte varit någon hit för egen del. Men skam den som ger sig när tredje veckan drar igång. För egen del var jag inte ens bäst i familjen förra lördagen då frugan satte

13 rätt på en egen liten rad och landade totalt 78 lax. Hennes taktik var att bomba raden med ”gubbgarderingar” (etta tvåa). En bra taktik framför allt på Tips-SM där det gäller att få så många rätt som möjligt snarare än att jaga utdelning. Kryssen är det ofta lite högre odds på. I lördags blev det inte ett enda oavgjort resultat…

Nu blickar vi framåt. Helgens kupong innefattar bara två Premier League-matcher och fylls i stället upp av nio drabbningar från The Championship och två toppfighter från League One. Den stora höjdaren är så klart mötet på Old Trafford, mellan Manchester United och Tottenham i match 1. De senaste åren har de här mötena varit målrika matcher som slutat med vinnare. Något liknande känns högst troligt även nu i detta svenskmöte där Kulusevski är formtoppad. Och vad gör man då? ”Gubbar” så klart!

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 7 . Middlesbroughs 1–4 i baken mot Sheffield United senast och en på papperet tveksam resultatrad på resande fot verkar göra att det svenska folket inte greppar lagets egentliga styrka. Det råder nämligen ingen tvekan om att Boro varit ett av de bästa lagen i The Championship sedan Chris Wilder tog över rodret i november. Att få pisk av ett väldigt bra och hemmastarkt The Blades är inget att skämmas för. I övriga bortamatcher har de rödklädda däremot haft en hel del oflyt, varit tämligen överlägsna när det kommer till expected goals, och allmänt varit det bättre laget utan att få betalt för det. Retroaktiv utdelning nu? Ja, jag tycker det ska finnas god chans till det.

Jag är nämligen inte så imponerad av Millwall som tipparna verkar vara. Innan 0–0 senast mot Blackburn hade Lejonen radat upp fem raka segrar. Imponerande i sig, än mer imponerande med tanke på att de knappast varit överlägsna på planen. Här oroar en rad skador på spelare som Ojo, Burke och Bradshaw som framför allt stör offensivt. Det har också märkts på slutet. Mot Blackburn skapades smått historiska 0,00 i xG, vilket innebär exakt noll målchanser. Inte ens ett försök till skott på mål. I 1–0-segrarna innan dess fick Millwall ihop totalt 0,73 i samma statistik. De förväntades alltså inte ens göra ett enda mål på de två matcherna mot Reading och Sheffield U, men lyckades vinna båda matcherna. Otroligt. Fotboll handlar om att vinna matcher, säger ni. Det är sant, men det går inte att trotsa tyngdlagarna hur länge som helst. Jag håller Middlesbrough som det klart bättre laget och det håller spelbolagen med om som sätter ut gästerna som favoriter. Tipparna gör dock, i skrivande stund, tvärtom.

Tvåan streckas just nu under 35%, vilket gör den till ett väldigt spelvärt tecken. En riktigt fin värdespik i min bok.

■■ Match 8 . Utgångarna av matcherna 8, 9 och 10 kommer vara vara vitala för hur utdelningen kommer att landa denna lördag. Där kliver nämligen tre högt streckade hemmalag in i handlingen. Någon av dem bör spikas för att inte variansen ska bli för stor. Mitt val landar på Bournemouth. Förlust mot Preston och bara oavgjort mot jumbon Peterborough den senaste veckan kan se avskräckande ut. Det ser dock inte så illa ut för Bournemouth på plan. Laget har faktiskt vunnit expected goals i nio av de tio senaste matcherna. Här återkommer också viktiga mittfältaren Jefferson Lerma från sin fyra matcher långa avstängning. Den colombianske landslagsmannen blir ett viktigt tillskott för balansen på mitten. I övrigt är truppen den bästa i ligan efter Fulham. Jag tror körsbären kommer lösa den andraplats de nu ligger på och kliva upp i det engelska finrummet igen.

Man ömmar visserligen för Derby som med 21 minuspoäng och skral ekonomi i bagaget kämpar för att lösa kontraktet. En blytung seger hemma mot Barnsley (2–0) senast gör att hoppet inte är kört, men oddsen talar klart emot Rooney och hans adepter. De allra flesta poängen har hämtats just hemma på Pride Park. Spelet på resande fot har varit ett problem hela säsongen. Bara två segrar på 18 försök säger en del. Här kommer Bournemouth dominera matchbilden framför hemmapubliken och garanterat komma till flest chanser igen.

Jämfört med de andra stora Championship-favoriterna ser Bournemouth ut att överstreckas minst. Vettig favorit – och spiketta.

■■ Match 4 . Blackpool har gjort en väldigt fin säsong efter sina förutsättningar som nykomling och en liten budget. Värdarna kommer från två starka segrar mot Reading och framför allt borta mot ett håglöst Stoke, men här tycker jag ändå att de blir för stora favoriter. Bland annat borde skadorna snart ta ut sin rätt på en trupp som inte är den bredaste. Just nu är tre fjärdedelar av den ordinarie backlinjen på skadelistan då Garbutt, Husband och rutinerade Keogh saknas. Offensivt är en av lagets bästa mittfältare Keshi Anderson out. Det har funkat ett par matcher nu, men borde märkas på sikt.

Om Blackpool gjort en riktigt bra säsong har Swansea varit en besvikelse. Ändå skiljer det bara några pinnar mellan dessa klubbar. Det vittnar en del om de betydligt högre krav som ställs på de gästande svanarna. Jag rankar walesarna som det bättre laget i grunden och de har sett allt bättre ut på slutet. 1–5 hemma mot suveräna Fulham senast är inte mycket att säga om. Ett rött kort i slutet på den första halvleken förstörde festen med fem insläppta i den andra. Swansea är med sin passningsorienterad fotboll beroende av fullt manskap på planen, vilket märktes i den matchen där första halvlek var jämn (0–0). Innan dess kom dock de vitklädda från två raka segrar där bortavinsten mot WBA var helt rättvis och imponerade extra. Här är gästernas truppläge nästan perfekt och jag tycker det ska vara tämligen jämna odds i matchen.

När ettan då streckas nära 50% så vänder jag på klacken och går för spelvärdet till höger. X2 för den försiktiga, annars är tvåan en fräck chansspik.

■■ Match 8 . Blackburn håller fast vid sin play off-plats, men med tanke på formkurvan lär de inte hålla sig kvar där uppe särskilt länge till. Att ett lag på fjärde plats i The Championship bara lyckats göra ett enda mål på sina åtta (!) senaste matcher är inget annat än häpnadsväckande. Målet mot QPR var dessutom en målvaktstavla. En anledning till den skrala målskörden är till viss del ett tufft spelschema, men kanske framför allt att skyttekungen Ben Brereton varit skadad de fyra senaste matcherna. Då den chilenske landslagsmannen med sina 20 mål stått för nära hälften av Rovers totala målskörd är det så klart ett jätteavbräck. Anfallaren ser ut att vara borta även på lördag. När Blackburn då streckas upp till 70% drar åtminstone jag i handbromsen.

Bristol City är inget lag för någon toppstrid, men är lurigt och kan blixtra till i enskilda fighter. Framför allt går de sällan av plan mållösa och har farliga spetsar i poängspelaren Andreas Weimann (16 mål och 8 assist) och Chris Martin (9 mål), bland andra.

Spelvärdet blir allt för bra för att inte hoppas på en skräll här då X2 streckas alldeles för lågt. Jag helgarderar tidigt.

• • •

• • •

SKRÄLLEN

Bristol City (match 8)

Ett mål på de åtta senaste matcherna är allt Blackburn mäktat med. Skyttekungen Breretons skada märks helt klart. Ändå överstreckas Rovers rejält. Bristol City är inget extra, men kan sprattla till och har spets. Väldigt fint skrällvärde på gästerna som måste med.

SPIKEN

Bournemouth (match 9)

Lite sämre resultat på slutet, men spelmässigt ser Bournemouth fortfarande helt bra ut. Återfår viktiga Lerma från avstängning som bör stadga upp mittfältet. Derby har stora problem på bortaplan och är en lämplig uppgift. Vettig favoritspik.

DRAGET

Middlesbrough (match 7)

Millwalls skapade häpnadsväckande 0,00 i xG senast mot Blackburn, absolut inte en målchans. Värdarna får ändå högt förtroende av det svenska folket på grund av en fin resultatrad. Jag håller dock Middlesbrough betydligt högre. Tvåan ska vara favorit, men streckas som underdog. Häftig värdespik!