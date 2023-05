Spännande skrälldrag i heta jackpotomgången

Lördagen den 13:e maj, nu också benämnt som Stryktipsets dag, öppnar upp med en klart intressant kupong. Det är således ingen slump att jackpotten är satt till

13 miljoner.

Jag ser bra läge att jaga flera skrällar som kan ge utdelningen en skjuts. Förutom Premier League, vankas det nervdallrande engelskt playoffspel, Serie A, La Liga och en allsvensk match från Varberg Energi Arena.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 11 . Det var uppdukat för ett sällan skådat Derby della Madonnina i onsdags. Milanfansens inramning på rivalmötet höll högsta klass men dessvärre gjorde inte spelartruppen detsamma. Redan efter drygt tio minuter hade Rossoneri 0–2 i nacken och med facit i hand hade Inters seger kunnat bli ännu större än så. Piolis grabbar höll sig dock levande i dubbelmötet då siffrorna stannade vid just 0–2, men efter den rejäla omgången finns stora frågetecken på den fysiska statusen inför lördagens drabbning med Spezia. Lägg därtill att Rafael Leao, som inte spelade på grund av skada mot Inter, knappast kommer att riskeras med tanke på att CL-returen stundar redan nästa vecka. Med dessa faktorer i bakhuvudet lockas jag inte av favorittvåan.

Spezia strider med näbbar och klor för att undvika nedflyttning och kan knappast be om ett lämpligare tillfälle att ta sig an Milan. Två segrar på de fyra senaste inbördes mötena är ett kvitto på att värdarna har vad som krävs för att störa favoriten där bland andra Ekdal och Nzola kommer att spela nyckelroller. Svenskens karaktär är som starkast när det gäller som mest och den sistnämnde är en matchvinnare av rang som på egen hand kan riva upp stora sår i en backlinje som inte imponerade i onsdags.

När Milas målas upp i trakter omkring 60%, 50% hade varit rimligt, utlyser jag garderingstvång på Alberto Picco. Den vågade chanser bort tvåan helt och hållet för spelvärda 1X.

■■ Match 12 . Den tekniska nivån på tisdagens första Champions League-semifinal mellan Real Madrid och Manchester City var skyhög och jag ser med stor spänning fram emot nästa veckas retur. Det gör även Carlo Ancelotti vars mannar mer eller mindre kan vaska återstoden av La Liga då Barcelona blir omöjliga att komma ikapp samtidigt som nästa säsongs Champions League-plats redan är säkrad. Det ger så klart optimala förutsättningar till den andra akten mot City, men här bör det roteras en hel del i elvan när Getafe kommer på derbybesök. ”Marängerna” lär knappast klä sig i blåställ.

Det gör däremot gästerna. Pep Bordalás återkomst på Getafes tränarbänk slutade lyckligt när Celta Vigo besegrades med 1–0 och i sann Bordalás-anda smällde det stenhård i närkamperna. Ünal och Suárez drog båda på sig varningar som håller duon borta från spel denna afton, men det ska inte hindra de tillresta från en stark insats. Det går inte att önska ett lämpligare tillfälle att ställas mot Real Madrid på Bernabéu än detta och här kommer Getafe inte att ge bort en millimeter i onödan. Ancelotti får i sin tur klara sig utan viktige Carvajal och det skulle , som sagt, inte förvåna om italienaren väljer att vila ett par nyckelspelare inför vad som komma skall.

Då känns ettan väldigt bräcklig i huvudstaden. Jag lockas av skrälläget till höger där X2 mycket väl kan vara en möjlig väg mot de stora pengarna. Jag helgarderar.

■■ Match 3 . Frank Lampard var bara ett nederlag ifrån att kunna stämplas som ”007”. Chelseas hemska svit stannade dock vid sex raka förluster när förra helgens match mot Bournemouth slutade 3–1. Därmed säkrade de blåklädda kontraktet. Det låter faktiskt helt sjukt att skriva det om förrförra säsongens Champions League-mästare och jag blir inte förvånad om det fortsätter att lossna mot Nottingham. Chelseas trupp är fylld av både stjärnglans och frustration som bara väntar på att explodera. Att ta emot Premier Leagues sämsta bortalag är en på förhand högst överkomlig uppgift.

Nottingham skaffade sig en liten buffert ned till giljotinen när tre livsviktiga poäng bärgades mot Southampton. Men Nottingham släppte till mängder av chanser där och ska vara väldigt glada för poängen. Tuffare emot nu och på Stamford Bridge ska Forest inte ha mycket att komma med.

Bägge lagens truppläge är ansatt – det saknas framför allt en drös spelare i båda försvarslinjerna – och då råder det inget tu tal om att Chelseas bredd är flera snäpp starkare än gästernas dito. Inte minst i offensiven där Mudryk, Sterling och Havertz är spelare vars spetsegenskaper inte motsvaras på andra sidan. Nottingham har knappt orkat över 9,0 Expected Points utanför hemtrakterna och jag tror inte att ettan sticker iväg så som många andra favoriter ser ut att göra.

Så länge vänstertecknet håller sig i krokarna runt 65-70% är det en spik jag lockas av.

■■ Match 9 . Svennis gamla Notts County gjorde en storstilad säsong i National League och slog klubbrekordet i och med sina 107 poäng. Det borde givetvis ha räckt för uppflyttning. Det var bara det att kändisägda Wrexham var ytterligare lite bättre och att bara ett lag får ta klivet upp till League Two direkt. Således blev det play off-kval för Notts County där de verkade tagna av stundens allvar i semifinalen mot Boreham Wood. Laget tog sig dock samman och vände 0–2-underläget till ett rättvist avancemang. Det visar på stor moral. Nu väntar en helt avgörande playoff-final på neutral plan på neutral plan på Wembley. Med Macaulay Langstaff (42 mål under säsongen) längst fram och ett bättre lag rakt över så tycker jag chanserna ska vara mycket goda för avancemang. Skyttekungen har trivts utmärkt mot Chesterfield i de två inbördes mötena under säsongen där han bombat in tre strutar.

Chesterfield slutade trots allt hela 23 poäng bakom Notts i serien och visar sämre underliggande stats rakt över. Här ser det ut som att tipparna tror att Chesterfield har fördel av hemmaplan när så inte är fallet.

Så länge tvåan håller sig under eller runt 50% gillar jag streckningen och håller spiken högt.

SPIKEN

Chelsea (match 3)

Kan det bli proppen ur nu för Chelsea efter segern senast? Bra läge för det nu när ligans sämsta bortalag, Nottingham, gästar. Chelsea är en favorit som inte ser ut att bli lika kraftigt överstreckad som många andra. Jag gillar spikettan.

SKRÄLLEN

Getafe (match 12)

Real Madrid ska inte skämmas över 1-1 mot Manchester City, men jag tror att värdarna lägger fullt krut på nästa veckas retur när ligaspelet redan gått förlorat. Det talar för att Getafe ska ses med vettig skrällchans i derbyt. Rensande x2 tar tidigt plats på mina system.

DRAGET

Spezia (match 11)

Milan höll sig med nöd och näppe levande i dubbelmötet med Inter efter 0-2 i nacken i onsdags. Med samma desperation kämpar Spezia för nytt kontrakt och med fördelaktiga fysiska förutsättningar samt Leaos skada i åtanke är 1x två av kupongens viktigaste tecken.